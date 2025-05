Az afrikai sügérfajhoz tartozó példányok különösen nagy ajkakkal rendelkeznek, ami felvetette a kérdést, vajon mi célt szolgálhatnak a halak életében, és miért fejlődött ki az evolúció során? Most egy új kutatásból kapunk választ.

A Viktória, Malawi és Tanganyika tavakban úszkáló halaknak látszólag értelmetlenül, ok nélkül nagyok az ajkai, de az evolúcióban semmi sem irracionális. A kérdés tehát megvizsgálandó, az etológusok, evolúcióbiológusok így az ajakszerkezetet, a szövetek összetételét és a génexpressziót analizálták egy új kutatásban, mikroszkopikus részletek és molekuláris adatok összevetésével. Kiderült, hogy a különböző tavakban élő sügérek hasonló tulajdonságokat mutatnak, még úgy is, hogy nem állnak szoros rokonságban egymással. A közös tulajdonságok ilyen ismétlődő megjelenését párhuzamos evolúciónak nevezik, kiváltója gyakran környezeti nyomás, amihez alkalmazkodik az élőlény.

A három afrikai tóban egyaránt jelen vannak a bölcsőszájúhal-félék, de ez a nagy ajaktulajdonság egymástól függetlenül lett hasonló. A kutatóknak igazi paradicsom a Viktória, a Malawi és a Tanganyika, mert azt lehet vizsgálni külön-külön, hogyan ismétlődik az evolúció hasonló környezeti feltételek mellett, de eltérő eredettől indulva.

Szöveti szerveződés

A részletes elemzések azt mutatják, hogy a vastag sügér ajkak egy proteoglikánban (erősen glikozilált fehérjék) gazdag réteget tartalmaznak, ami a különböző szövetekben, csontokban, porcokban, inakban és a bőrben is megtalálható. Nagy szerepe van a szövetek szerveződésében, a hidratációban és a mechanikai tulajdonságokban, ezek a fehérjék azonban nincsenek meg a normál ajkú halakban. A proteoglikánok nagy molekulák, amelyekhez cukorláncok kapcsolódnak, és néha extra vízvisszatartáshoz köthetőek.

Egy tanulmányból, amiben nagy ajkú sügéreket vizsgáltak, kiderült, hogy bizonyos fehérjék, (például a kondroitin-szulfát proteoglikánok) nagy mennyiségben voltak jelen. Ez lehet a felelős a telt ajkakért, mert növeli a kötőszövet térfogatát. A génexpresszióban jelentkező különbségek már egész fiatal korban, a kis sügéreknél megjelennek:

mielőtt az ajkaik teljesen kifejlődnének, már aktívabbak a szövetek építéséért felelős gének.

Ez a hatás a korral csak nő, a gének folyamatos expressziója a fejlődés során egy szigorúan szabályozott rendszerre utal, amely biztosítja, hogy az ajaktulajdonságok generációkon át fennmaradjanak.

A tudósok megfigyelték azt az összetett fehérjehálózatot is, ami fontos szerepet játszik a sejtek növekedésében, osztódásában, mozgásában és fejlődésében. Ez domináns már az embrionális fejlődés során, de felnőtteknél is segít fenntartani és helyreállítani a szöveteket. Néhány, túlméretezett ajkakkal rendelkező sügér az ezekhez kapcsolódó gének fokozott expresszióját mutatta fiatalon és felnőttkorban is. Vagyis az útvonal idővel aktív marad, ösztönzi a szöveteket, hogy terjeszkedjenek és több extracelluláris anyagot halmozzanak fel.

Gigaajak segíti a vadászatot

Nagy újdonság, hogy összefüggést találtak a sügérek túlméretezett ajkai és az emberek bőrbetegségei között. A proteoglikánok, amelyek a halak ajkaiban találhatók, szerepet játszanak az emberi bőrbetegségekben, például a keloidban, ami a bőr sérülését követő szövetgyógyulási zavar, amikor a seb nem gyógyul be, hanem rostos hegek maradnak utána.

A halaknál és az embereknél ezek a molekulák nagy mennyiségű vizet vonzanak és tartanak meg, segítve a szövetek tágulását.

A kutatók úgy vélik, ha megértjük, hogyan viselkednek ezek a fehérjék a sügérekben, az új ismereteket nyújthat arról, hogyan nőnek akár extrém méretűre a kötőszövetek más állatoknál, vagy akár az embernél. A biológusok régóta gondolkoznak azon, mi lehet az előnye az állatok számára ennek a szélsőségesen nagy ajaknak. Régebbi kutatások arra utaltak, hogy segítik a halakat a sziklák repedéseinél a vadászatban, mivel megakadályozzák, hogy megsérüljenek a szövetek kutatás közben.

Egy másik kutatás azonban egyéb magyarázatot talált: a nagy ajak érzékenyebbé teszi őket a környezet jelzéseire. Így könnyebb lehet a zsákmány felkutatása az afrikai tavak labirintusaiban, de mégsem minden ottani sügérnek ilyen az ajka. Hogy miért? Mert ez a különleges tulajdonság poligénesnek tűnik, vagyis több gén együttműködésétől függ. A környezeti hatások – például a táplálkozás – együtt működhetnek a genetikával. A nem vastag ajkú sügéreknél az ezt okozó gének csendesek maradhatnak, vagy másképp fejlődhetnek, még ha jelen is vannak.