Ciki lesz a jövőben, ha nem T-rex-bőrből készült táskánk van?

Nincs is már olyan messze, amikor mamuthúst teszünk majd a hamburgerbe, és az oldalunkon dinoszauruszbőrből készült táska fog lógni. Egy innovátorcsapat ugyanis 2025 végére ígéri a divatos kiegészítőnek szánt, T-rex-bőrből készült táskát. A viccen és újdonságon túl van komoly üzenet is: abba kéne hagyni az ártatlan állatok kegyetlen legyilkolását a luxus bőráruk előállítása miatt.

A The Organoid Company, a Lab-Grown Leather Ltd. és a VML kreatív ügynökség világszenzációra hajt: dinóbőr táskákat akarnak kifejleszteni és piacra dobni. A nem is olyan titkos üzelmek egy newcastle-i laboratóriumban folynak, ahol egyesítik a kreatív innovációt, a genomikai tervezést és a modern szövettechnológiát, hogy az őskori fajokból fenntartható luxusanyagokat állítsanak elő.

Az alapanyag az 1988-ban Montanában talált T-rex-kövület, amiből képesek voltak kollagénfragmentumokat és fehérjéket is kinyerni. A szakértők most ebből szeretnék újraalkotni a T-rex kollagénszekvenciáját – teljes hosszúságában. Azt már megerősítették, hogy genetikailag hasonlít a T-rex-ősökéhez, így aztán beépítik a rendelkezésükre álló laboratóriumi bőrsejtekbe, és növeszteni fogják, így létrejön egy sűrű kollagénháló, ebből lesz a dinóbőr.

Luxus a múltból

Az ősi fehérjeszekvenciák rekonstrukciójával és optimalizálásával megtervezhetik a T-rex-bőrt, az őskori biológia által ihletett bioanyagot, és klónozhatják egy egyedi tervezésű sejtvonalba.

Így a múlt biológiáját hasznosítják, hogy a jövő luxusanyagát hozzák létre.

Ez nem csak izgalmas, érdekes, de a környezetvédelmet is elősegítheti, mert a hagyományos bőrgyártás kegyetlenül bánik az állatokkal, és tönkreteszi a létfontosságú ökoszisztémát. A bőrcserzési eljárásokkal káros vegyi anyagok, például króm kerül a környezetbe. A bőripar több százmilliárd dolláros globális iparág: 2021-ben a bőrpiac 407,2 milliárd dollárt ért, és az előrejelzések szerint 2030-ra 743,5 milliárd dollárra ugrik majd az értéke.

A bőrkereslet kielégítése miatt évente körülbelül 430 millió állatot ölnek le. A PETA jelentése szerint a cserzőüzemek minden tonna feldolgozott bőrre 55 ezer liter vizet használnak fel. Az állattenyésztés egyébként is az egyik legszennyezőbb iparág, rengeteg vizet, földterületet használ, az erdőirtások jelentős része is emiatt történik, az amazóniai esőerdők 70 százalékát a szarvasmarha-tenyésztés miatt vágták ki. Arról nem is beszélve, hogy az ipari állattenyésztés veszélyes mennyiségű metánt és dinitrogén-oxidot, üvegházhatású gázokat termel.

A bőrgyártás tehát nagyon sok erőforrást igényel, károsítja a környezetet, állatok és emberek egészségét. A cserzőüzemek közelében a talajvízben rengeteg méreganyagot mértek, a bőrgyári dolgozóknál pedig kiugró a rákos megbetegedések száma. Nem véletlenül szervezik ki a tehetősebb országok a bőrfeldolgozást is a szegényebb országokba – Indiába, Bangladesbe vagy Kínába. A bőrükért leölt tehenekkel mindenhol kegyetlenül bánnak, összezsúfolva szállítják őket a vágóhidakra, ahol fejbe lövik őket kábító pisztollyal, elvágják a torkukat, és van, hogy még élve megnyúzzák őket. A People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) titokban felvett felháborító videóiból pedig kiderült, hogy Kínában agyonverik a kutyákat és macskákat, lehúzzák a bőrüket és szőrüket, amit aztán Amerikába exportálnák.

Dinót a marha helyett!

Borzalom, de ha tényleg működne a T-rex-bőrtechnológia, akkor nem is kellene több állatot megölni, semelyik világmárka nevében. A cél, hogy 2025 végére létrejöjjenek az első dinókiegészítők a divatban, és ha működőképessé válik, akár más területen is alkalmazhatók lesznek, például az autóiparban.

Érdemes kiemelni, hogy a dinóbőr biológiailag lebomlik, és a hagyományos bőr tartóssága jellemzi, azaz javítható, fenntartható. A sejtalapú technológiával innovatív és etikailag sem kifogásolható anyagokat lehet létrehozni, és akár más őskori állatok bőrével is lehet majd kísérletezni. Két éve már sikerült mamuthúst növeszteni egy laboratóriumban, és ha ehető az őskori húsgombóc (a szakértők túlságosan féltek megkóstolni, hátha az ősi fehérje halálos), és hordható a T-rex-táska, akkor a sor a végtelenségig folytatható.