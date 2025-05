A 2010-es években a telefonunk vette át az uralmat felettünk, ezt kár tagadni. Ennek több oka is van, egyrészt az unalom érzése, amivel egyesek nem birkóznak meg könnyen, valamint a kifejezetten a saját gondolatainkkal eltöltött idő, ami rémítően hathat. Illetve ott van a dopaminfüggőség is, ami elkerülhetetlen mellékhatása a folyamatos görgetésnek. Minél többet használjuk a közösségi médiát, annál nehezebben tud az agyunk ellenállni neki. Olyan, mintha arra treníroznánk az agyunkat, hogy vágyjon ezekre a dopaminlöketekre, akárcsak a függőségek esetében. Mint minden addikció, ez sem vezet jóra, a legfrissebb kimutatások szerint a hosszan tartó okostelefon-használat összefügg a fokozott szorongással, amit az is bizonyít, hogy

a fiatalok elégedetlensége (mind önmagukkal, mind a világgal szemben) 2012 óta 12 százalékról 22 százalékra emelkedett.

Akik a telefonokat tervezték, úgy fest, elérték a céljukat, hiszen könnyen használhatóak, kicsik, egyszerűek, szépek – és mindig azt teszik, amit mi akarunk. Hát ki ne akarna állandóan a telefonján lógni?

Elfelejtettünk unatkozni

Egy 2014-es kutatás szerint a legtöbb ember inkább áramütést szenvedne, csak ne kelljen unatkoznia. Elvégeztek egy kutatást egy csapat egyetemistán, akiknek két lehetőséget vázoltak fel: 15 percig nulla stimulációval ülnek egy helyben, a saját gondolataikon mélázva, vagy azonnal megnyomnak egy gombot, ami egy mini áramütéssel jár.

A csapat több mint fele az áramütést választotta.

Pedig a korábbi generációk még nemesítő hatást tulajdonítottak az unatkozásnak, úgy tekintettek az unalomra, mint a jóféle termőföldre, a robotoló hétköznapokból való kizökkentő erőre, ami aztán képes ismét felvillanyozni az ember elméjét. Nos, ez a romantikus kép, illetve amit a Z vagy Y generáció tapasztal az unalommal kapcsolatban, inkább kéz a kézben visz közelebb az igazsághoz.

Az utóbbi esetében viszont igenis közrejátszik az állandó stimulációéhség, ami az okoskütyük által vált mindennapi szükségletünké. Átestünk a ló túloldalára önmagunk szórakoztatását illetően, ugyanis ma már nemcsak szabadidőnkben vágyunk rá, hanem állandóan. Erre talán az egyik legjobb példa az, hogy már a mellékhelyiségbe sem megyünk el okostelefonunk nélkül, attól tartva, hogy biztosan unatkoznánk.

Miért nem tudjuk abbahagyni a görgetést?

Képzeljük el, hogy elmegyünk egy orvosi vizsgálatra, ahol nagy a sor, ezért amíg mi következünk, el kell valahogyan ütnünk az időt. Elővesszük a telefonunkat, és megnyitjuk kedvenc alkalmazásainkat, végignézünk minden közösségimédia-platformot, hátha történt valami érdekes (persze a legtöbb esetben akkor is maradunk, ha semmi nem történt). Észre sem vesszük, de eltelik 5-10 perc, egyre többen mentek be és jöttek ki a vizsgálatról, hamarosan mi következünk. De mi már messze járunk, éppen a TikTok bugyrain belül jutottunk el egy újabb ismeretlen nyúlüregbe, és a csattanójához közeledne az átalakulós videó, amikor szólítanak. Szinte idegesek leszünk tőle, hogy nem fejezhetjük be a videót.

Ez a dopaminnal lehet összefüggésben, ami az egyik legtermészetesebb hormon a testünkben, és azért felelős, hogy sikeresnek, boldognak, elégedettnek érezzük magunkat. Olyan triviális esetekben is termelődik, amikor a szeretteinkkel, barátainkkal vagyunk, ilyenkor normális mennyiség képződik. Felfokozott állapotban, mondjuk a szerelmünk közelében, nagyobb adag termelődik, függőségek esetében pedig teljesen kiugrik a mérce. Ez történik a telefon- vagy görgetésfüggőség esetében is.

A tudósok késleltetett diszkontatkálásnak nevezik azt a jelenséget, amit a dopaminfüggőség okoz az emberben. Meglátásuk szerint a közösségi média arra neveli a társadalmat, hogy az azonnali örömöt és elégedettséget okozó dolgokat válasszuk a fontos, több időt, energiát és kevésbé intenzív azonnali sikerélményt okozók helyett. Arról is beszéltek, a közösségi média éppen erre lett tervezve, hogy függőségben tartson minden felhasználót, és mivel használatával megemelkedik a dopaminszint, szinte képtelenség leállni.

Hogyan szokjunk le?

Mint minden függőségnek, ennek is vannak rendkívül negatív hatásai, mint például a szorongás, az önbizalomhiány vagy az állandó elégedetlenség. Mindezek annak köszönhetők, hogy például a közösségimédia-platformok úgy lettek kifejlesztve, hogy azokat görgetve folyamatosan külső megerősítést várjon a felhasználó, és csak akkor érezze elégnek és elégedettnek magát, ha ezzel mások is egyetértenek. Ez természetellenes, hosszú távon nem is fenntartható, és hamar szorongás, akár depresszió is lehet a vége.

Mint minden addikciónak, ennek is van megoldása, mivel a túlzott dopaminról is le lehet szokni. Glenn Mason pszichológus kidolgozta az ABC metódust, ami a leghatékonyabb módszer, ha abba akarjuk hagyni az örökös telefongörgetést. A következőképpen áll össze a betűszó:

A – Acceptance (Elfogadás/Beismerés)

B – Behaviour (Viselkedés)

C – Commitment (Elköteleződés/Elhatározás)

Az első, az A lépés, hogy beismerjük, függőséget váltott ki belőlünk a készülékünk, és azáltal a dopamin. A B lépés a viselkedésünk, telefonozási szokásaink megváltoztatása, például időérzékeny képernyőidő beállításával. Manapság már szinte minden készüléken meg lehet szabni az időkorlátot bizonyos alkalmazásokra, ami semmiségnek tűnik, de a kis lépésekből lehetnek később nagy eredmények. Ebből következik ugyanis a C lépés, vagyis hogy ki kell tartani elhatározásunk mellett, ami kellő önuralommal és apró célkitűzésekkel sikerülhet is.

Az okoskészülékeink, a közösségi média és a dopamin semmiképpen sem az ellenségeink, eredeti céljuk még ma is él: szórakoztatnak. Nem mindegy azonban, hogy az irányítás időközben kihez került. Nem kell teljes egészében hátrahagynunk a közösségi médiát, inkább azzal szerezhetjük vissza a kontrollt, ha tudatosítjuk, milyen hatással van az agyunkra.