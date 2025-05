Az európai szürke farkas története új és az eddigieknél pozitívabb fejezettel bővül, szinte már happy endet is mondhatnánk, de ezzel érdemes várni még pár évtizedet. Csak mert ha a farkasokról van szó, első az óvatosság. A kontinens populációja mindenesetre tagadhatatlanul növekszik, és ennek csak a gazdák nem örülnek – meg az őzek.

10 év alatt 58 százalékkal nőtt az európai szürke farkasok száma, ami óriási hír, még akkor is, ha félünk a farkasoktól. Egy új kutatás becslése szerint Európa farkaspopulációja 2022-ben 21 500 egyedszámra nőtt a 2012-es 12 ezres összesítéshez képest. Ez azért is nagy siker, mert pont Európában igen domináns az ember, a mezőgazdasági tevékenység és az urbanizáció.

A Canis lupus lupus a közönséges farkas vagy európai szürke farkas megnevezése, az emlősök osztályának ragadozók rendjébe, ezen belül a kutyafélék családjába tartozik, az egyik alfaj. A legnagyobb és legszélesebb körben elterjedt farkasfaj, amely Európa és Ázsia hatalmas területein barangol. Bár számos fizikai tulajdonságban hasonlít az inkább Észak-Amerikában elterjedt szürke farkashoz, még a viselkedésében is, ez utóbbiak azonban félénkebbek egy kicsit.

A mostani populáció-prosperálás azért is csodálatos, mert a farkasokat Európában sokáig könyörtelenül vadászták, hogy megakadályozzák a juhok, birkák körében elkövetett fosztogatásaikat. Ezért került a farkas, sok más állatfajjal együtt, a kihalás szélére. Néhány populációnak sikerült fennmaradnia Európa egyes részein, de a 20. századra nagyon lecsökkent a számuk. Pár évtizede azonban bevezették vadászatuk tilalmát, és elkezdték helyreállítani természetes élőhelyeiket. Az is segített túlélésükben és szaporodásukban, hogy a közvélemény felfogása szintén megváltozott, véres és félt-gyűlölt ragadozóból mára ikonikus állattá vált, amelyről szeretnek a szépírók is írni.

Totemállat

Réges-régen az indiánok ikonikus állata volt, egy nagy tiszteletben álló bölcs, erős, bátor mitológiai alak és erdei főszereplő, amely szoros kapcsolatban áll az emberrel és a természettel. A kortárs művészet is szereti figuráját, tavaly jelent meg egy könyv az amerikai farkas-újratelepítési projektről, ugyanis a szürke farkas visszatérése a Yellowstone Nemzeti Parkba az egyik legjelentősebb természetvédelmi sikertörténet. A sztori a 21-és alfa-hím és a 42-es hűséges alfa-nőstény története, amik bátorságukról és jóindulatukról váltak ismertté, és évekig uralták a park területét. De eszünkbe juthat Krasznahorkai László több könyve is, amikben a farkas mélyebb jelentést kap, és a természet szimbóluma.

Azonkívül, hogy a szabadság, az önállóság, az erdei magány csodaszép jelképe, a farkas ökológiailag is fontos elem a környezetben. Ezért sem baj, hogy ma már az összes európai országban megtalálhatók, kivéve Monacót, San Marinót és Vatikánt, mert a miniállamok túl kis területűek nekik – vagy nem szeretnek sem kaszinózni, sem imádkozni.

Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Magyarországon, Luxemburgban, Norvégiában és Hollandiában kevesebb mint 100 egyed él, de Bulgáriában, Görögországban, Németországban, Olaszországban, Lengyelországban, Spanyolországban és Romániában ma már több mint ezer egyeddel bíró populációjuk van jelen. A farkasok száma 19 európai országban nőtt, Észtországban, Lettországban és Szerbiában ingadozott, Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban és Észak-Macedóniában viszont csökkent. A koszovói farkasok nem adnak hírt magukról.

De a prosperálásnak ára van, a farkasok évente körülbelül 56 ezer háziállatot ölnek meg Európában. És mivel a gazdálkodókat valahogy kártalanítani kell, ezért az európai kormányoknak több mint 17 millió eurót kell kártérítésként kifizetniük.

Jó hír, hogy az egészséges farkaspopulációk képesek „pozitív társadalmi-gazdasági változások elősegítésére”, mert csökkentik a patás állatok (szarvas, jávorszarvas, bölény és vaddisznó) által okozott erdőkárokat – ha elkapják őket vagy eltántorítják bizonyos területektől.

A farkasok visszatérése csökkentheti a patások és a járművek közötti ütközésekkel járó közlekedési balesetek számát, mert az őzeket és vaddisznókat felfaló vadak egy új tanulmány számításai szerint évente 2,4 és 7,8 millió euró közötti összeget spórolnak meg azzal, hogy megakadályozzák a közúti sérüléseket, a karambolokat. Sőt, a vadturizmus is hasznot húz a farkasok gyarapodó számából.