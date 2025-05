Sir David Attenborough brit természettudós bemutatja legújabb dokumentumfilmjét, amely az Ocean címet viseli. Úgy véli, hogy pályafutásának egyik legfontosabb filmje készült el, amely döntő szerepet játszhat a biológiai sokféleség és a bolygó éghajlatváltozás elleni védelmében.

A BBC beszámolója szerint a film bemutatja, hogy a világ óceánjai „válaszút előtt állnak”. Az óceán a bolygó tartórendszere és az emberiség legnagyobb szövetségese az éghajlati katasztrófa ellen. A dokumentumfilmet kedd este mutatják be a Royal Festival Hallban.

A bolygón töltött mintegy száz év után most már tudom, hogy a Föld legfontosabb helye nem a szárazföldön, hanem a tengeren van

– nyilatkozta David Attenborough.

A premierre olyan hírességeket várnak, mint Benedict Cumberbatch, Chris Martin, Time Peake vagy Simon LeBon. Toby Nowlan, a film producere szerint ez nem egy „tipikus Attenborough-film lesz”.

Nem arról van szó, hogy vadonatúj természettudományos viselkedésformákat látunk. Ez a legnagyobb üzenet, amit valaha elmondott

– fogalmazott a producer.

Az alkotás azt dokumentálja, hogyan változott a világ óceánjainak állapota és a működésükről alkotott képünk, mióta David Attenborough is él. A leglátványosabb felvételeken keresztül mutatja be, hogy a fenékvonóhálós halászat milyen károkat okozhat a tengerfenéken. A természettudós szerint „szemléletes példája annak, hogy az ipari halászat miként szívja ki az életet a világ óceánjaiból”.

Mint kiderült a folyamat közben hatalmas mennyiségű szén-dioxid is felszabadul, ami hozzájárul a bolygó felmelegedéséhez, mégis legális, sőt több kormány is ösztönzi halászait a fenékvonóhálós halászatra. Azonban nem kell kétségbe esni, mert az óceán „gyorsabban képes helyreállni, mint azt valaha is gondoltuk”.

A dokumentumfilm legfontosabb üzenete az, hogy még nincs minden veszve. David Attenborough arra ösztönzi a világ vezetőit, hogy tegyenek lépéseket a júniusban megrendezésre kerülő ENSZ-konferencián a világ óceánjainak megvédésével kapcsolatban. „Az óceán újra életre kelhet. Ha békén hagyjuk, akkor nem csak talpra állhat, de minden eddiginél jobban virágozhat”.

Klímaváltozás, környezettudatosság, fenntartható jövő.

