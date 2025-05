Május 15. és 18. között egyik legszebb városunk lesz a természetfotózás és természetfilmezés központja. Immár tizedik alkalommal vehetünk részt a Nemzetközi Természetfotó- és Filmfesztiválon. Az elmúlt években Gödöllőn megrendezésre kerülő eseménynek most a királynék városa ad otthont, és a megújulás jegyében új nevet is kapott (Planet Lens). Az ingyenes kulturális eseményen a természetvédelem, a fenntarthatóság és a közösségi élmény lesz ezúttal is a központban.

A fesztivál május 15-én este egy ünnepélyes megnyitóval és a Változó Vadon – Az én északom című film vetítésével veszi kezdetét az ActiCity Tánc- és Mozgásművészeti Központban. A köszöntőt a fesztivál fővédnöke, Áder János mondja el.

A Planet Lens cselekvésre is ösztönöz és megmutatja a természet szépségeit a legkiválóbb nemzetközi és hazai filmes, illetve fotós alkotásokon keresztül. A kiírt pályázatra több száz film és fotó érkezett különböző nevezési kategóriákban, ezeket vetítéseken és egy szabadtéri kiállításon nézhetjük meg. Az ünnepélyes díjátadóra május 17-én kerül sor, itt kiosztják a legjobb természetfilmek és -fotók díjait, a tárgynyereményt a Herendi Porcelánmanufaktúra biztosítja.

De a rendezvény nemcsak bemutatni szeretné a természet csodáit, hanem a fenntarthatóbb jövőre mutató információkat is terjeszteni szeretné.

A fenntarthatóság és a környezettudatosság jegyében zajló workshopok és előadások segíthetnek minket abban, hogy mindennapi praktikákkal bővítsük zöld törekvéseinket. A gyerekeknek természetismereti játékokat kínálnak korcsoportokra lebontva, lesz újrahasznosítási workshop és közösségi társasozás, kódolás és digitális kreatív foglalkozás is, a kamaszok fotózási és kommunikációs alapismereteket sajátíthatnak el.

Előadásokat láthatunk és hallgathatunk asztro- és vadfotózásról, tematikus helytörténeti sétákon vehetünk részt a csodás Veszprémben, meditatív, audiovizuális koncerten, a természetfotózás és filmezés kulisszatitkairól szóló tárlatvezetéseken, sőt még az egészséges és tudatos táplálkozásról is bővíthetjük tudásunkat.

A fesztivál színes kísérőprogramjaiba Veszprém több pontján belefuthatunk majd, az ActiCity Tánc- és Mozgásművészeti Központban, a FOTON Audiovizuális Centrumban, a CODE – Digitális Élményközpontban, az Expresszóban, az Erzsébet sétányon, a Hangvillában, az S-Stúdióban és a Kossuth utcán is elvarázsolhatnak minket a kiállítások, bemutatók, workshopok, előadások. Minden ingyenes, de van amire regisztrálni kell előzetesen, ezt aplanetlens.hu oldalon tehetjük meg.

Ha jó idő lesz, az esti égboltot egy csillagászati gukkeres bemutató során kémlelhetjük közelebbről, ha a fotózás szerelmesei vagyunk, megismerkedhetünk a legmodernebb fényképezőgépekkel és távcsövekkel is. De nem csak lustálkodás lesz, testünket is edzhetjük, ha felpattanunk egy humánenerigás bringára a parkban, ahol minden játékot biciklivel lehet működtetni. Jó hír, hogy rovar- és növényles is lesz interaktív 3D-ben.

A Planet Lens tehát nem csupán egy rendezvény, hanem egy olyan inspirációs közeg, ahol gyönyörködhetünk a minket körülvevő természetben, de megtanulhatjuk megérteni, értékelni és megvédeni is. Nézzünk, lássunk és gondolkodjunk együtt egy zöldebb jövőért!