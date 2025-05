Haenyeo, vagyis tengeri asszony, ez a megnevezése azoknak a koreai búvárnőknek, akik a 10 fokos Kelet-kínai tengerbe merülnek, hogy kagylókat és sünöket gyűjtsenek. Testük genetikailag módosult, hogy az extrém vízi körülményekhez alkalmazkodjanak. Az anyákról lányokra hagyományozódót mesterség sajnos mára kihalóban van, a még aktív tagok is 70 évesek, és nem jön az utánpótlás.

A koreai történészek szerint a haenyeók 1700 éve léteznek, vagyis már a 4. században megkezdődött a jeges vízinői halászat. Hát ennyi idő alatt biztos, hogy át tudott alakulni a testük, ráadásul már magzati korban is merülnek, mert az állapotos búvárnők nem állnak le, csak a szülés napján. Különleges állóképességüket Melissa Ilardo, a Utahi Egyetem genetikusa vizsgálta: mi a titka ezeknek a sellőknek, akik akár napi 5 órában 10 méter mélyre is lemerülnek, hogy oxigénmaszk nélkül gyűjtsék össze zsákmányukat a tengerfenékről. Ilardo tanulmánya a Cell Reportsban jelent meg.

Most már neoprénruhát viselnek

A haenyeók a nyolcvanas évekig sima pamutban búvárkodtak, nem érezték szükségét a védelemnek, mert a genetikai örökség mellett egy élethosszig tartó képzésen is mind részt vesznek. Ez azt gyakoroltatja be velük, hogy minél tovább vissza tudják tartani a levegőt. A Cell tanulmányában azt olvashatjuk, hogy a búvárkodás több generációnak is megváltoztathatta a genetikáját, anyákét, lányaikét, illetve

olyan fiziológiai adaptációk jöttek létre és öröklődtek nemzedékről nemzedékre, amelyek tökéletes merülőcsodává tették őket.

Ez viszont azt bizonyítja ékesen, hogy az emberek képesek alkalmazkodni a szélsőséges körülményekhez is. Nem csak a Csedzsu-szigeten, hanem bárhol, bármikor.

A nők egész fiatalon az édesanyjukkal tanulnak meg búvárkodni, hivatalosan tizenöt éves korukban kezdik a képzést, és ezt egész életükben folytatják. Azért is nevezik őket a tengerek őrzőinek, mert az évszaknak megfelelően gyűjtögetnek, de hagyják, hogy a tengeri környezet regenerálódjon. Csakhogy hiába szép és nemes, a fiatalabb generáció körében már nem annyira népszerű a szakma. A jelenlegi búvárok átlagosan 70 év körüliek, és ők lehetnek a haenyeók utolsó generációja, vagyis nem születnek már ilyen speciális genetikájú lányok. Csökkenő számukat jól mutatja, hogy 1950-ben körülbelül 30 ezer haenyeo élt a szigeten, 2003-ban már csupán 5650 regisztrált, többségében 50 év feletti búvárnő volt.

Marvel-hősök vagyunk mind

Az emberi test képes akklimatizálódni, így alkalmazkodni a szélsőséges körülményekhez, úgy a nagy tengerszint feletti magassághoz, mint akár a fagypont alatti hőmérséklethez. Joshua Tremblay, a Brit Columbiai Egyetem szív- és érrendszeri kutatója szerint az emberek viselkedésileg és fiziológiailag is hihetetlen adaptálódásra képesek. A finn rénszarvaspásztorok gyakran huzamosabb ideig tartózkodnak extrém hidegben, emiatt több energiát raktározó zsírszövetük van – adaptáció!

A nagyon magas helyeken élő populációk szintén fiziológiai és genetikai változásokat fejlesztettek ki, hogy könnyebben túléljenek alacsony oxigénszinten. De nem mindenhol ugyanúgy, az Andokban élők több vörösvérsejt termelésére álltak rá, Tibetben a vörösvérsejt egyik komponensének, a hemoglobin-koncentráció növelésének szenteli magát a szervezet, hogy több oxigént tudjon szállítani. Gondoljunk a serpákra, akiknek ősei már 30 ezer éve a hegyekben éltek, átalakultak génjeik: vérük hígabb, kevesebb a vörösvértestük, sejtjeik hatékonyabban hasznosítják az oxigént, agyuknak és izmaiknak jobb a vérellátása, mert több hajszálerük van, mint nekünk. Nagyobb a tüdőkapacitásuk is, kevesebb a vörösvérsejtjük, jobb energiatermelők, mint az átlagemberek. Foszfokreatinszintjük lassan, de növekszik, ha tovább tartózkodnak magaslati levegőn, ez segíti oxigéncsökkenés mellett is az izomösszehúzódást, és ezért nem merülnek ki a serpák a csúcsra érve sem.

Az indonéz Bajau törzs tagjait tengeri nomádoknak is hívják, ők a hosszú merülések miatt nagyobb lépet fejlesztettek ki, ami fokozza a vörösvértestek és az oxigén keringését merülés közben.

Amikor 30 haenyeo genomját összehasonították 30 nem haenyeo, Csedzsu-szigeti lakoséval és 31 szárazföldi koreaiéval, akkor kiderült, hogy az átlagosan 65 éves alanyok pulzusa egy szimulált merülés közben eltért egymástól. A haenyeóké sokkal erősebben csökkent a többi csoporthoz képest, hogy segítse őket a levegő visszatartásában, és így kevesebb oxigénre legyen szükségük, lassuljon a szívük.

A genomikai elemzés azt is kimutatta, hogy a Csedzsu-sziget lakói, akár búvárok, akár közönséges lakosok, genetikailag különböznek a szárazföldön élő koreaiaktól. A csedzsuiak valószínűleg egy kis ősi populációtól származnak, és elég sokáig szeparálva éltek a szárazföldiektől. 33 százalékuk két olyan génvariánst is hordozott, amelyek segíthetnek a szervezetnek megbirkózni a búvárkodás nyomásával. Az egyik a hidegtűrést segíti, a másik az alacsonyabb diasztolés vérnyomáshoz kapcsolódik. Ez utóbbi komoly védelmet nyújthat a terhesség alatti merülés során, fontos, mert az állapotos haenyeók a szülés napjáig gond nélkül búvárkodnak.

Úgy tűnik, ők a másik populáció a bajaui mellett, amelyik testét a búvárkodáshoz igazította. Ezek a változások a variáció, az evolúció és a rugalmasság szép példái, de az egészséget is támogatják: ugyanennek a génvariációnak köszönhetően Csedzsu szigetén a legalacsonyabb a stroke-halálozási arány egész Korea-szerte. Milyen jó lenne, ha az állapotos nők tovább tudnák örökíteni ezt a speciális genotípust!