Csányi Vilmos volt már „Az év ismeretterjesztő tudósa”, csillagot neveztek el róla, megkapta többek között a Budapestért Díjat, a Pázmány Péter-, Széchenyi- és a Prima Primissima díjat. Emellett a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, de talán nem is ezekre a legbüszkébb, hanem forradalmi eredményeire a kutyakutatások terén. Persze ebben nem lehetünk biztosak, abban viszont igen, hogy ma 90 éves, szeretettel köszöntjük.

Csányi Vilmos az ELTE kutatóvegyész szakát végezte el, dolgozott a SOTE Orvosi-Vegytani Intézetében. Biokémiai és molekuláris biológiai oktatást és kutatást végzett. Két évig volt a Harvard Egyetemen ösztöndíjjal, és mint vendégkutató, a New York State Research Institute for Neurochemistryben is eltöltött egy évet. 1970-ben kapta meg a biológiai tudományok doktora fokozatot molekuláris biológiai kutatásaiért. Az ELTE professzoraként magatartásgenetikai laboratóriumot szervezett, ebből lett az Etológia Tanszék, amit 65 éves koráig irányított. A Magyar Etológiai Társaság megalakulásában óriási szerepet vállalt és elnökölte is.

Kutatásai leginkább az állati és emberi viselkedéshez, a biológiai és a kulturális evolúcióhoz kapcsolódnak. Csányi Vilmos különösen izgalmasnak találja, miképpen öröklődnek generációról generációra a biológiai populációk tulajdonságai, illetve hogy e folyamat során milyen változások történnek. Az evolúciós biológia azonban nem csak ezzel foglalkozik, hanem az élővilág összetételének változásaival, a fajok átalakulásaival, az új fajok megjelenésével. Csányi új módszereket, elméleteket is kidolgozott, például az evolúció általános elméletét, amit biológiai, kulturális, technikai és pszichológiai jelenségek magyarázatánál is használhatunk.1993-tól a nemzetközi hírű posztgraduális etológia kurzus programvezetője volt.

Rengeteg tudományos vizsgálatot végzett etológiai és biológiai területeken, amiket meg is írt. 2000-től több mint 30 szépirodalmi stílusú és igényességű, de tudományos témájú könyvet jegyez. Utolsónak szánt könyve, az A teremtő képzelet – A kreativitás evolúciója tavaly jelent meg. Ebben azokat az új tudományos felismeréseket taglalja, amik átírták az emberré válás történetét, hangsúlyozza a közösségek szerepét, amik ma sajnos eltűnőben vannak. Publikációinak száma 200 körül van, citációs száma ezer körüli.

Az Inda Press kiadásában is megjelent egy kötet Csányi Vilmos előszavával, az Értsd a kutyád! – Modern Gazdik kézikönyve, ami az etológus szerint kötelező olvasmány a kutyatartók számára. A könyvben egy biológus és egy kutyakiképző a tudományt segítségül hívva mutatja be a kutyák és emberek közötti különleges kapcsolatot, illetve hasznos tanácsokkal is szolgálnak, ami segíthet megérteni négylábú barátunkat, ezáltal pedig még mesésebbé varázsolhatjuk a velük töltött időnket. A könyvet erre a linkre kattintva tudják megvásárolni.

Amennyiben további érdekességekre kíváncsi az etológus életét illetően, tippelje meg a válaszokat az alábbi kvízben!

(Borítókép: Csányi Vilmos és kutyája, Janka 2019. július 29-én. Fotó: Németh Sz. Péter / Index)