20 évig tanulmányozták az afrikai seregélyeket, és kiderült, nemcsak rokonaikat segítik, ha baj van, de idegen társaikat is. Ennél is meglepőbb, hogy a segített madár évek múlva is emlékszik arra, ki támogatta korábban, és viszonozza a kedvességet, ha a másik rászorul.