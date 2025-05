A heti 52 óránál több munka nem csak lefáraszt és elveszi energiáinkat – az összeset! –, de agyunkat is megváltoztatja. Egy új képalkotó vizsgálattal kimutatták, hogy a döntéshozatalhoz és az érzelmi kontrollhoz kapcsolódó agyterületek megnőttek azoknál, akik huzamosabb ideig dolgoztak sokat. Ezek a strukturális változások viszont nem jók, hiába gondoljuk, hogy nagyobb agy, több ész, negatívan hatnak mentális jóllétünkre.

A sok munkát már régen összefüggésbe hozták a szív betegségeivel, anyagcsere zavarral, depresszióval. Nem csoda, az ember nem arra lett kitalálva, hogy 8-12 órákat üljön egy helyben és koncentráljon egy szemrontó gépre – a legtöbben ezt tesszük ugye. Most az is kiderült, a túlzásba vitt munka hatására agyunk is megváltozik, ebből máris sejthető, hogy fog kinézni a jövő embere: óriási agy-koponya, szemüveg mögül les a kicsi és gyanakvó szempár („Már megint munkát kaptam...”) és ráncos homlok. Az alsó test elsorvadt, de minimum elhízott.

A Yonsei Egyetem koreai kutatócsoportja végezte az analízist, amiben MRI-vizsgálatokat végeztek 110 kórházi dolgozón. Majdnem a harmaduk többet dolgozott rendszeresen hetente, mint a dél-koreai munkajog által meghatározott 52 óra, nagy részük viszont a szokásos munkaidőt teljesítette.

A túlterhelt csoportba tartozók fiatalabbak voltak, és általában orvosként, kutatóként dolgoztak. Az MRI-vizsgálatokon a szürkeállomány sűrűségének apró különbségeit hasonlították össze, és az agyterületeket egy referencia sablonhoz viszonyították. A sok munka hatására a frontális lebenyben és a mélyebb kérgi redőkben is változás történt, ahogy a középső frontális gyrus feltűnő, 19 százalékos növekedését is ki lehetett mutatni.

A munkamemóriához, a nyelvi feldolgozáshoz és a figyelemhez kapcsolódó területeken egyértelműen kimutatható módosulások történtek. Még további 16 (!) régióban látható volt a változás, a mérlegelésért és a célkitűzésekért felelős központokban, de az érzelmek, öntudat, társadalmi megismerés szabályozásában szerepet játszó insulában is. Vagyis a munkából adódó stressznek kitett agy olyan áramköröket bővít, amik a döntésekért felelősek és szabályozzák a hangulatot.

És ez nem jó, ezek az agy neuroadaptív válaszai a nem normális körülményekre.

A munkaadó szerint lehet, hogy elfogadható a heti 52 óra robot, de az emberi szervezet számára nem, ezért is növekednek a tartós megterhelés hatására a szövetek, és nem a sok sakkozás, olvasás, filozofálgatás miatt.

És ha nem is úgy van?

A kutatás viszont csak egy pillanatképet ad, úgyhogy egyáltalán nem biztos, hogy a nagyobb homloklebeny nem volt-e már korábban is jellemző az adott egyénre, vagy nem épp ezek segítenek a sok munka tolerálásában? De az biztos, hogy valamilyen korreláció van a túlhajszoltság és az agy mérete/állapota között.

Ahogy az is, hogy a nagyobb területek, a megnövekedett agy nem jelent nagyobb teljesítményt is.

Korábbi viselkedéskutatások a túlzott munkaidőt a memóriazavarokkal, hangulatingadozásokkal és a kiégéssel is összefüggésbe hozták. Ezek a végrehajtó és a limbikus rendszer megváltozásai, anomáliái. Azt csak longitudinális vizsgálatok mutathatják meg, hogy marad-e az egyre nagyobb agy, nő-e majd a fejünk, vagy a normális munkaidő, és az ehhez való visszatérés helyreállítja-e az érintett agyterületeket.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet adatai szerint a túlórák évente több mint 800 000 ember halálát okozzák világszerte – stroke vagy szívbetegségek miatt. Pedig megelőzhető lenne (kevesebb munkával) és azzal, hogy felismerjük szimptómáit, mert az MRI képes kimutatni a bajt. A munkaáltatóknak figyelnie kell a jelekre és csökkenteni az egymást követő éjszakai műszakokat, kötelezővé kellene tenniük a regenerációs időt, a rendszeres egészségügyi szűréseket. A legoptimálisabb az lenne, ha a cégek biztosítanának a dolgozóknak olyan eszközöket, kütyüket, műszereket, amik követik az alvás minőségét, a stressz-szintet, monitorozzák a hangulatot. Ezek, és az MRI együttesen kimutathatják, van-e baj, és az agy duzzanatainak fejlődését is reprezentálhatják. Ami most egészen biztosnak tűnik, az az, hogy az agy képlékeny, és átformálja magát, hogy alkalmazkodjon a vele szemben támasztott igényekhez.