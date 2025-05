Vajon hat-e és hogyan, ha egy korábbi szülés traumatikus vagy épp jó élmény volt? Befolyásolja-e az anyát az újabb terhesség vállalásában? Egy átfogó, fiatalok között végzett felmérésből kiderült, minden negyedik nő meggondolja az újabb gyerek vállalását, ha már átesett egy rossz szülési élményen. Az Index családtervezős sorozatának következő részében most ezt a témát járjuk körül.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2024-es közlése szerint tavaly 77 500 gyermek született Magyarországon, ami 7725-tel (9,1 százalékkal) kevesebb az előző évhez képest, és az eddigi legalacsonyabb éves születésszám az 1949 óta vezetett statisztikákban. Ennek kapcsán az Anyafalva kismama-applikáció tulajdonosa, Jansik C. Aisha az Indexnek beszélt arról, mi állhat az adatok mögött.

A traumatikus szülés elveszi a kedvet

A kétgyerekes Aisha az anyukák informálását, tájékoztatását tűzte ki célul. A szakmai tények ismerete mellett hisz abban, hogy érdemes a pozitív szülésélményekre is nagy hangsúlyt fektetni, és beszélgetni azokkal, akik jól élték meg, hiszen rengeteg tanulságot rejthet magában egy-egy történet. Ezért készített felmérést a szülések és a szülésélmények kapcsolatáról is.

A válaszadók legnagyobb része 26–35 éves, házas, és többségük felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik. 97,4 százalékuknak legalább egy gyermeke van, legtöbben egy- és kétgyermekesek, 0–2 éves a kisebb gyermekük.

Aisha a születésélménnyel kapcsolatban megjegyezte, sok olyan anya van, akinek egy korábbi rossz szüléstapasztalat vette el a kedvét egy újabb terhességtől. Bár az is igaz, a válaszok alapján a szülésélmény negatív volta csupán az esetek negyedénél befolyásolta a gyermekvállalási kedvet, ez az arány mégsem elhanyagolható. Komoly társadalmi és egészségügyi üzenetet hordoz magában. Negatív tapasztalat lehet például, amikor (bizonyos kórházakban) a szülések futószalagszerűen történnek: az élmény nem személyes, a dúlákat vagy az apát nem engedik be, így az anya támogatás nélkül marad ebben a fontos életeseményben.

Az ügyeleti rendszer jó irány lehet, az orvosnak és a szülésznőnek az lesz a dolga, hogy ott legyen a szülő nő mellett, és ne siessen sehová. Ezáltal úgy, olyan minőségben kísérheti a szülést, ahogy azt a pályaválasztásakor is elképzelte.

Aisha elmondja, applikációjának már több mint 100 ezer felhasználója van, közülük sokan eltértek eredeti terveiktől, mert vagy kevesebb gyermeket vállaltak, mint amennyit szerettek volna (57,2 százalék), vagy épp többet (9,9 százalék). A változás mögött főleg anyagi okok, munkahelyi problémák vagy a segítség hiánya áll.

A pozitív élmények ösztönözhetik a további gyermekvállalást, míg a negatív tapasztalatok elvehetik a kedvet.

Fontosnak tartom, hogy amikor a szülészeti ellátórendszer milyenségéről beszélünk, esetleg a hiányosságaira hívjuk fel a figyelmet, azt felelősségteljesen és árnyaltan tegyük, anélkül hogy általánosítanánk vagy félelmet keltenénk azokban, akik még a szülés előtt állnak. Szerintem ha az anyák valódi támogatása a cél, akkor nem érdemes tovább mélyíteni a szakadékot az egészségügyi dolgozók és a kismamák között, hiszen hazánkban sok elkötelezett és emberséges szakember dolgozik

Aisha azt is hozzáteszi, ez nem jelenti azt, hogy ne lenne fontos a kritikai szemlélet, sőt nagyon is az. Sokkal tisztábban látnánk a helyzetet, ha létezne egy központi visszajelző rendszer, amely a fejlődést segítené, nem pedig a hibáztatást. A kutatásában részt vevők többsége közepesen stabilnak értékelte a társadalmi támogató rendszert, például a bölcsődék, óvodák elérhetőségét vagy az oktatás minőségét. Az állami egészségügy megítélése szintén vegyes, sokan kritikus tapasztalatokról számoltak be.

Amerikai álom

Az anyagi biztonság kérdése is fontos a családalapításnál, a válaszadók jelentős része bizonytalan a jelenlegi helyzet fenntarthatóságát illetően. Aisha szondázása alapján kijelenthető, hogy az anyák többsége nem érzi megfelelőnek családjuk és gyermekük állami egészségügyi ellátását. Körülbelül egyharmaduk nem érez nyomást, hogy több gyermeket vállaljon, de a nagy részük igen.

A kutatás egyik legérdekesebb eredménye, hogy sokan még nem hoztak végleges döntést a gyermekvállalás lezárásáról. A válaszadók közül a legtöbben azt jelezték, hogy a jobb anyagi helyzet, a rugalmasabb munkalehetőségek, a jobb egészségi állapot és több segítség ösztökélné őket nagyobb család alapítására. De a felmérésből az is kiderült, az emberek fejében még mindig az amerikai álom az ideális:

A reklámok sztereotípiája: reggelire narancslé és palacsinta, két szöszke gyerek és egy kutya.

Azonban a szülő nők életkora annyira kitolódott, hogy sokszor csoda, ha az első gyerek megszületik, a másodikra, a sokadikra már nincs is lehetőség.

