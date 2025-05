Bár a meleg még várat magára, a nyár idén sem marad el, szinte biztos, hogy lesz hőség éjjel és nappal is, de vajon létezik-e már valami modern mód a szenvedés kicselezésére? Itthon is egyre népszerűbbek az okosváros-megoldások, de fontos, hogy a fenntarthatóság járjon elől és ezt kövesse a kütyütámogatás, ne pedig fordítva.

A nyári, bőven 20 fok feletti éjszakák nem hagynak elég pihenést, izzadás, hánykolódás helyettesíti a nyugodt álmot, és ez komolyan megviseli a szívet, az érrendszert is. A légkondi sem a legideálisabb megoldás, mert nagyon megterheli a város hűtési infrastruktúráját és tovább súlyosbítja a hőszigethatást.

Parkok, de hogy locsolva?

A hűsítő, szálló port megkötő parkok vagy akár zöldtetők természetes légkondicionálóként szolgálhatnak, de csapadékvíz-gazdálkodás nélkül nem maradnak fenn, különösen nem akkor, ha a hőhullámok miatt még az ivóvízhasználatot is korlátozni kell. Budapest sok szempontból, például a mobilitási digitalizáció vagy az innovációs ökoszisztéma aspektusából, potenciális okosváros. De Kulcsár Sándor közgazdász, okosváros-szakértő szerint ideje lenne az élhetőséget fókuszba állítani szemben a kütyükkel. Vagyis a fenntarthatóság mögé kellene rendelni a smartmegoldásokat és nem fordítva. Az élhetőség szempontjából pedig a kulcsszó a környezeti fenntarthatóság, ami a gyakorlatban az energiatakarékosság és a zöldfelületek arányának növelése mellett az okos-vízgazdálkodást, csapadékvíz-felhasználást jelenti. De Kulcsár szerint ma Magyarországon egycsatornás rendszerek vannak, amik célja, hogy minél gyorsabban megszabaduljunk az esővíztől, amit szárazság idején vezetékes vízzel próbálunk pótolni – több-kevesebb sikerrel.

De a kütyükre támaszkodva lehetne ezt máshogy is csinálni: a szenzortechnikán és adatalapú vezérlésen nyugvó eszközök csökkenthetik a vízfelhasználást és élhetőbbé teszik a városainkat. Az intelligens, vízvisszatartó, ún. kék-zöld tetőkkel például a városi hőszigethatást jelentősen redukálni lehet, segítségükkel 4 fokkal hűvösebb lehet a beltéri levegő, ráadásul akár 10 decibellel képesek csökkenteni az utcáról beszűrődő zajt.

Bár a legjobb vízmegtartást a gyep-, cserje- és lombkoronaszintet is magába foglaló, talajkapcsolatos növényzet biztosítja, urbánus környezetben nincs mindig lehetőség, hely a minőségi zöldfelületek létrehozására. Ilyenkor jelentenek segítséget az intelligens csapadékvíz-menedzsment rendszerek, mint például az a megoldás, mely az időjárás-előrejelzés alapján automatikusan szabályozza, hogy a tetőkről vagy burkolt felületekről érkező esővizet tárolják, és később öntözésre használják fel, vagy elszikkasszák.

Így továbbra is megtartják az esővizet, de egyúttal helyet szabadítanak fel a várható csapadéknak, amelyet egyben lezúdulva nem tud a talaj elvezetni.

Ilyen megoldás működik többek közt Dublinban, vagy a brit királyi család északír Hillsborough birtokán is.

Itthon most azok a digitális szabályzórendszerek a legnépszerűbbek, amik az épületek belső komfortjának biztosításáért felelnek – fűtés, hűtés és szellőzés. Ezek a szabályzók sok esetben komplett okosotthonrendszerek alkotóelemeivé is válhatnak és részt vehetnek további rendszerekkel (pl. árnyékolástechnika, világítástechnika) való optimalizáció kialakításában is.

A csapadékvíz visszatartása, az energiatakarékos megoldások és a környezettudatos hűtési megoldások alkalmazásával egyéni, családi vagy akár utcaszinten is nagy lépést tehetünk a környezeti fenntarthatóság és saját élhetőbb környezetünk felé. A gyakorlatban az innovatív technológiák és a „régi, józan paraszti észen” alapuló praktikák együtt teremtik meg az okostelepüléseinket.

Klímaváltozás, környezettudatosság, fenntartható jövő.

