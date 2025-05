Annak ellenére, hogy a válás intézménye már VIII. Henrik angol király óta létezik, csak a 21. században jutottunk el odáig, hogy társadalmilag is elfogadható, ha a párok emellett döntenek. Ahogy egyre inkább normalizálódott a jelenség, úgy egyre többen határozzák el magukat a válás mellett akár idősebb korban is. Ezt hívják gray divorce-nak, aminek nagyobb a jelentősége, mint azt elsőre hinnénk.

A gray divorce kifejezésnek nincs még magyar megfelelője, de azokat a párokat illetjük ezzel a kifejezéssel, akik ötven év felettiek, és úgy döntöttek, elválnak. A jelenség az elmúlt években hatalmas kiugrást mutat, több kutatásból is egyértelműen látszik, a válási arány a baby boomer generáció, vagyis az 1950-es, 1960-as évek szülötteinél nőtt leginkább. Egy 2022-es tanulmányban megállapították, robbanásszerű ugrást vehetünk észre az idősebb generáció válási arányaiban, ami még a hetvenes években alig érte el a kilenc százalékot, mára a 40 százalékot súrolja, míg a fiatalabbak esetében csökkenés érhető tetten a szeparációt illetően.

A válások száma a kilencvenes évektől kezdett radikális növekedésnek indulni, a kutatók mégis a hetvenes évekhez kötik a válási robbanást, vagyis azt a pontot, amikortól a válások száma kizárólag növekedő tendenciát mutat az idősebbek körében. Ezt nagyrészt azzal magyarázzák, hogy innentől kezdve lehetett teljes állása a nőknek, és birtokolhatták saját bevételüket, tehát már nem volt életbevágóan fontos számukra, hogy férjhez menjenek. Ekkor pedig elkezdtek megmutatkozni a hajszálrepedések, amelyek a különböző kényszerházasságokból adódtak. A válások száma viszont ekkor még nem nőtt olyan kiugróan, hiszen a társadalmi elfogadottság még nem igazán létezett ekkoriban, megszólták azokat, akik a különválás mellett döntöttek. Amint ez megváltozott, már nem lehetett megállítani a válni kívánó párokat, viszont addigra meg is öregedtek, tehát szeparációjukra szinte egy teljes élet leélése után tudtak sort keríteni.

A legfőbb mozgatórugók

Tekintve hogy több évtizedet éltek le együtt az idős párok, akár kényszerből is, fokozottan szükségük van megfelelő indokokra ahhoz, hogy kitartóan végigcsinálják a válási procedúrát. Az egyik legfrissebb kutatás, amely a Journal of Social and Personal Relationships folyóiratban jelent meg, két fő mozgatórugót nevez meg.

Az egyik az eltávolodás, a másik pedig a ráeszmélés, hogy muszáj véget vetni a házasságnak.

Előbbi esetében az váltja ki a válási szándékot, hogy az eltávolodással járó elégedetlenségérzet ellenére is hosszú időn keresztül együtt maradtak a párok, és már-már az utolsó lehetséges pillanatban határozzák el magukat a szeparáció mellett, szinte pánikszerűen. Utóbbi esetében szükség van az első pontra, ugyanis a ráeszméléshez validálniuk kell elégedetlenségeiket, ami akár éveken keresztül is tarthat, míg el nem jutnak addig a pontig, ahonnan már nincs visszaút, ki kell lépni a házasságból.

Ezen a két fő ponton kívül más kiváltó okai is lehetnek a késői válásnak, amelyek egyre gyakrabban tetten érhetők az idősebb párok esetében. Az egyik leggyakoribb az úgy nevezett üresfészek-szindróma, vagyis amikor minden gyermek kirepül a családi házból, a szülők pedig magukra maradnak, és ráeszmélnek, tulajdonképpen már nem is megfelelő társai egymásnak. Kimberley Best pszichológus szerint egyre több párnál vehető észre, hogy gyermekeik tartják össze őket, ők jelentik a kapcsolatot kettejük között. Úgy fogalmaz: „Egyre több pár esetében tapasztalom, hogy miután gyermekeik elköltöznek a családi fészekből, rájönnek, hogy eltávolodtak egymástól, és már nincs semmilyen közös érdek, ami miatt együtt kellene maradniuk”.

Az egyik leggyakoribb kiváltó ok természetesen továbbra is a hűtlenség, ami az elégedetlenség és az eltávolodás együtteséből következhet. Az idősebb párok esetében ez a fajta cserben hagyás nagyobb sebeket ejt, mint például egy néhány éve tartó kapcsolatban, ugyanis ez esetben a hűtlen fél egy egész életet dob el egy gyors románcért. Ez bizalomvesztéshez, legtöbb esetben helyrehozhatatlan szituációhoz vezet, ami egyenes úton vezet a válás megoldásához.

Komollyá válnak a pénzügyi viták

Meglepő lehet, de manapság egyre több súlyos konfliktust okoznak a pénzügyi problémák, és ezalól az idősebb házaspárok sem kivételek. Mindez arra vezethető vissza, hogy a nők elkezdtek saját keresettel rendelkezni, és azt arra költhetik, amire csak akarják. Ez nagyobb kiadásokhoz vezet, ami feszültséget okoz néhány házasságban. Kimutatták, a pénzügyi viták komolysága jóval nagyobb a nyugdíjas vagy nyugdíj közelében álló párok esetében. Nehezebben jutnak közös nevezőre a pénzügyi kérdésekben, és kevésbé tudják békésen megbeszélni az ebből adódó problémákat, leginkább azért, mert manapság hatalmas stresszel és szorongással is együtt járhat a munka világának hátrahagyása. Legrosszabb esetben mindez pénzügyi hűtlenséghez is vezethet, aminek keretein belül a párok rejtegethetik egymás elől a drágább dolgokat, titokban tarthatják tartozásaikat, vagy akár egy titkos bankszámlát is nyithatnak házastársuk tudta nélkül.

Az elmúlt ötven évben a nők nagyobb gazdasági függetlenségre tettek szert, és ma már szinte mind saját karriert tartanak fenn. Ez számos téren több lehetőséget teremtett számukra, beleértve a válásról való döntést is

– fogalmaz Kate Engler párterapeuta.

Hozzátette, ezekhez a döntésekhez az is nagyban hozzátesz, hogy a várható élettartam növekszik, tehát egyre több pár határoz úgy, nem akar még hosszú éveken keresztül egy nem működő házasságban élni, mert hiszik, megérdemlik a boldogságot hátralévő életükben is.

A válással járó sokk: hogyan tovább?

Az idősebb generáció számára a válás utáni élethelyzet olyannyira ismeretlen, hogy sokan teljesen összeomlanak a rájuk szakadt, régóta vágyott szabadság súlya alatt. Meghozták a döntést, és végigcsinálták az egész procedúrát, megkapták, amire szinte egész felnőtt életükben vágytak, és mégsem tudják élvezni. Ennek oka az, hogy nem készültek fel egyedülálló életükre. Kelly Cichy családtudomány-professzor több hasznos tanáccsal is szolgál, amik segítségével felkészültebben vághatnak bele új, önálló életükbe az idősebb korban elvált személyek. Meglátása szerint épp elég nehéz a lelki fájdalmakon és nehézségeken túllendülni egy válás után, így jó, ha a materiális és fizikai ügyek nem bonyolítják ezt a folyamatot.

Az első és legfontosabb Cichy szerint, hogy a feleknek legyen saját támogató köre, egy vagy több ember, akikre támaszkodhatnak, akik segítik őket elindulni és talpra állni új életükben. Kiemeli, azok az emberek, akik erős szociális hálóval rendelkeznek, tovább is élnek. Ezért lényeges, hogy ebben a nehéz időszakban töltsenek sok időt gyerekeik, unokáik, barátaik társaságában, akik kicsit elterelik a figyelmüket a nehézségekről, és perspektívát mutatnak azzal kapcsolatban, hogy igenis van élet a válás után.

Mindemellett a szakember lényegesnek tartja, hogy az idős szingliknek legyenek pénzügyi, egészségügyi és összességében jövőbeli terveik azzal kapcsolatban, mit kezdenek magukkal hátralévő életükben. Az idősebb párok esetében általában a férfi dolga a pénzügyek irányítása, így a válás után a nőknek gyakrabban ebből a szempontból nehezebb talpra állni, így jól jön, ha például gyermekeik segítenek nekik megtanulni menedzselni pénzügyeiket. Ugyanez igaz a férfiakra az egészségügy terén, jó, ha hozzátartozójuk segíti őket ezután tisztában lenni egészségügyi helyzetükkel, időpontjaikkal, szükséges beszerzendő gyógyszerekkel és minden mással. A jövőjüket illetően érdemes találniuk egy izgalmas hobbit, aminek keretein belül találkoznak emberekkel, és lefoglalják, mozgásban tartják elméjüket és testüket. Ez szintén nagyban hozzájárul a hosszabb, egészségesebb, kiegyensúlyozottabb önálló élethez.

A boomerek talán az utolsó ponttal értenek egyet a legkevésbé, Cichy szerint ugyanis minden esetben rendkívül építő hatással van, ha a válás után felkeresnek egy terapeutát, aki segít feldolgozni az ezzel járó érzelmi nehézségeket, traumákat, illetve segít lelkileg kiegyensúlyozottnak maradni új élethelyzetükben is. Mint tudjuk, az idősebb generációk nem feltétlenül hisznek a terápiában, azonban a régóta vágyott és méltán megérdemelt boldogsághoz elengedhetetlen, hogy lelkük is egészséges legyen.

Összességében tehát kijelenthető, a gray divorce meglehetősen új és igencsak ismeretlen világa bizonyítja, sohasem késő újrakezdeni és megtalálni a boldogságot, amire minden embernek szüksége van. Fontos kitartani az erkölcsi értékek mellett, és nincs értelme minden esetben a válás mellett dönteni, ha még belefektetett munkával megmenthető a házasság, azonban amennyiben már jobban sérülnek a kapcsolatban a felek, akkor jobb a különválás mellett dönteni.

(Borítókép: Thomas Trutschel / Getty Images)