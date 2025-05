Tavaly március 21-én startolt el a Netflixen a Trónok harca alkotópárosának (David Benioff és D. B. Weiss) sorozata, Liu Cixin kínai sci-fi sikerkönyvének filmes adaptációja, a 3-test-probléma. A regénytrilógia óriási nemzetközi sikert ért el, de sokáig úgy tűnt, ez sem elég a folytatás leforgatásához. Nem csoda, az első évad költségvetése epizódonként körülbelül 20 millió dollár volt, ami azért nem csekély. Április végén azonban nemcsak a sci-fi-rajongókat sokkolta az örömhír, hanem minket, magyarokat is, mert kiderült, itt forgatják a sorozat 2. és 3. évadát.

Az ellentmondó híresztelések után most már biztos, hogy folytatják a sci-fi forgatását, és minő szerencse, nálunk. A rajongók nagy örömére azt az ötletet elvetették az alkotók, hogy a 2. és 3. évadot egybegyúrják. A Magyar Nemzeti Filmiroda friss közleménye szerint egymás után forgatják őket itthon, és ez azt is jelenti, hogy nem lesz nagy kihagyás a kettő között. Így nem kell évekig tartó suspense-re számítani az évadok között – mint amiben épp most is vagyunk. Ha utánaszámolunk, 4 év telik el az első és a második évad között, mert 2024-ben volt szerencsénk megnézni az elsőt, és feltehetően csak 2028-ban kerül a képernyőkre a második.

Tudományos alapok

A regénytrilógia, Cixin Liu nagyszabású műve először a kínai Science Fiction World magazinban jelent meg folytatásokban 2006-ban. 2008-ban adták ki könyv formában, és az elmúlt húsz év legsikeresebb kínai sci-fije lett. Kínában elnyerte a legjobb sci-finek járó díjat, de megkapta a World Science Fiction Society science-fiction díját, és jelölték az amerikai Nebulára is, egyik legismertebb rajongója pedig Barack Obama.

2019 óta magyarul is olvasható, kötetei A háromtest-probléma, A sötét erdő és A halál vége. A különleges kínai hard sci-fi, ahogy Veress Lászlótól, a könyv hazai rajongói klubjának alapítójától megtudjuk, a definícióhoz hűen igazi tudományos tényeken alapul. A főszereplő tudósok reális problémákkal foglalkoznak. De nem is csoda a valószerűség, hiszen egy mérnök írta.

A háromtest-probléma Newton felvetése arról, hogy ha három égitest nagyjából egyforma méretű, és a rendszer (csillaguk) középpontjától való távolságuk is hasonló, az káoszt szül, és nem lehet definiálni matematikai leírásokkal a testek pályáját. Ennek magyar vonatkozása is van: Szebehely Győző a 20. században ugyanis kimutatta, hogy ha három, nagyjából egyforma tömegű test egymás közelében van, akkor az egyik idővel törvényszerűen elhagyja a közös rendszert, a másik kettő pedig kapcsolatot alakít ki egymással.

Ha elfelejtettük volna a könyvből készült sorozat fiktív sztoriját, itt az idő, hogy felelevenítsük. Egy fiatal nő, Je Vencsie asztrofizikus a 60-as évek kínai kulturális forradalma alatt végignézte, ahogy apját halálra verik, majd a hadseregbe kerül, egy titkos katonai bázisra, ahol az idegen civilizációkkal történő kapcsolatfelvétellel kísérleteznek. A nő ifjúkori döntései komoly következményekkel bírnak napjainkban egy csapat briliáns tudósra, akiknek szembe kell nézniük az emberiség történetének legsúlyosabb fenyegetésével.

A magyar marslakókra bízzák a forgatást

Hasonló hard sci-fi a tökéletes és tudományosan is az egyik legpontosabb Érkezés, amiben Amy Adams nyelvészetileg közelíti meg a földönkívüliek problémáját, vagy a Mentőakció, amiben Matt Damon tudományos alapokon termel növényeket és oxigént a vörös bolygón – egyébként ezt is itthon forgatták, Etyeken és Budapesten. Lehet, hogy – ha ezeket a szuper sci-fiket csak itt és sehol máshol nem tudják leforgatni – tényleg mi vagyunk a marslakók, ahogy azt a XX. század elején Amerikában terjesztették a hihetetlenül tehetséges és fura nyelven beszélő magyarokról? Hát persze: Ede Teller, E. T., az extraterrestrial tipikus esete.

Az előbbiekben említett magyar rajongói klub, egy Facebook-csoport érdekes információkkal, videókkal, tudományos beszélgetésekkel várja az érdeklődőket. A tudománykommunikációs kuriózumnak is nevezhető Spacejunkie platformon pedig csillagászok, fizikusok, kozmológusok, Kína-szakértők beszélgetnek a regényről ismeretterjesztési szándékkal. Talán érdemes ezekből felkészülni, mielőtt elkezdjük nézni a 2. és 3. évadot, mert irdatlan sokára kerülnek csak a képernyőre, addigra még a legmegátalkodottabb rajongók is elfelejtik, mi volt az első évadban.