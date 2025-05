Egyre több múmia kerül elő az Andok hegyeiből, amelyek közül nem egy érdekes tetoválásokkal díszített. Egy újonnan felfedezett női múmia arcán olyan különös mintákat találtak, amiket korábban még soha sehol, épp ezért nehéz is következtetni jelentésükre, funkciójukra.

Egy dél-amerikai múmia arcán és karján talált tetoválások ledöbbentették a régészeket: az ábrázolt motívumok és a felhasznált pigmentek teljesen különböznek az ókori testdíszítő művészet eddig ismert példáitól. Az Andokból származó múmiát több mint 800 évesnek tippelik, de a most Torinóba szállított mumifikált nő még sok titkot őriz – írta az IflScience.

Eredete, földrajzi, kulturális kapcsolódásai homályba vésznek. Testéhez textíliák tapadnak, ami arra utal, hogy az Andok régiójára jellemző vászonszarkofágban temették el. A textíliák 14-es szénizotópos kormeghatározása a múmia halálát 1215 és 1382 közé teszi. Vannak rajta szabad szemmel is látható tetoválások, de több olyan is, amiket csak képalkotó technikákkal mutattak ki. Három egyenes, egymástól távolabbi csík volt a jobb arcán, a szájától a füléig húzódva.

Az ilyen arcdíszítések ritkák az ókori Andok népeinek körében.

Van egy egyszerű, S alakú motívum is a jobb csuklóján, és ilyennel sem találkoztak még a régészek más múmiákon. Épp ezért nincs összehasonlítási alap, viszonyítási pont, nem tudnak következtetni a tetoválások jelentésére vagy funkciójára. Azt sejtik, hogy mivel ilyen feltűnő helyeken vannak, dekoratív vagy kommunikatív szerepük is lehet.

A pigmentek kémiai elemzéséből kiderült, hogy magnetit és piroxének, szilikátásványok keverékével készítették, de furcsa mód nem találtak benne szenet, amit a régebbi tetoválásokban már kimutattak. A magnetit fekete pigmentként való használatára még nem volt példa dél-amerikai múmiákon, de ennél is ritkább a piroxének tetováláspigmentként való alkalmazása.

Fotó: Mangiapane et al. / Journal of Cultural Heritage

Az Andok hegyei közül egyre több múmia kerül elő, év elején a perui múmiák tetoválásaival volt tele a tudományos sajtó, amiket lézerekkel tudtak kimutatni. Ezek a közel 1200 éves múmiák Huaura völgyéből származnak, de nem most bukkantak rájuk, már 1981-ben megtalálták őket, viszont csak most vizsgálták meg őket lézeres technikával.

A múmiákat a színes kelméiről, kerámiáiról, fafaragványairól ismert Chancay-kultúra készítette Kr. e. 900 tájékán. A kutatók lézeres technika segítségével hosszú expozíciós idejű felvételeket készítettek a múmiákról, és így láthatóvá váltak a bőr mélyebb rétegeiben is a festékanyagok. Olyan pontos, precíz vonalakat rajzoltak, hogy a kutatók szerint a festéket kaktusztüskékkel vagy éles állati csontfaragványokkal vihették be a bőr alá. Az ábrák közül sok olyan geometriai minta, amelyek a díszítő tárgyaikon is ott vannak: rombuszok, háromszögek.