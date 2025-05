A prof. dr. Kopp Mária és férje, Skrabski Árpád által 2009-ben indított Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány fő célja, hogy a világ szerethetőbb, élhetőbb és jobb legyen úgy, hogy minél több gyerek jön a világra, mert övék a jövő. Rengeteg programot szerveznek, díjakat osztanak, többek között a családbarát munkahelyeknek, illetve okosfüzetekkel segítik a fiatal szülőket és a családalapítást tervező párokat. Deák Zsuzsannával, az alapítvány ügyvezetőjével és Pálfay Erzsébet mentálhigiénés szakemberrel most a családtervezéssel foglalkozó cikksorozatunk apropóján beszélgettünk az alapítvány családokat segítő munkájáról, díjaikról és a cégek családcentrikusságáról.

A 2009-ben prof. dr. Kopp Mária által létrehozott Három Királyfi, Három Királylány (HKHK) Alapítvány szemléletformáló platform, melynek célja a tervezett gyerekek megszületésének támogatása, valamint a fiatalok pártalálásának és a családoknak a segítése. Fő céljuk, hogy a gyerekvállalás ne a teherrel és a gonddal legyen egyenlő, hanem áldást és boldogságot jelentsen, mert édesanyává és édesapává válni csodálatos dolog. Ők jól tudják ezt, ugyanis a csapat legtöbb tagja már családos. Jelenleg kiosztott díjaikra a legbüszkébbek, és ezek presztízse, népszerűsége mellett arra a füzetcsomagra, amit a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ együttműködésével, a területi védőnőkön keresztül terjesztenek az egész országban.

Szerzőik neves szakemberek: dr. Andrek Andrea és dr. Léder László pszichológusok, valamint dr. Bálint Balázs szülész-nőgyógyász. A Szűcs Édua kedves rajzaival illusztrált Apa -I.-II., Anya-, Nagyszülő- és Testvér-füzet részletesen körüljárja a családalapítás körül aktuálisan felmerülő kérdéseket, nehézségeket. A Testvér-füzet a kisebb gyerek fogadásával kapcsolatos fontos témákat veszi sorra. Ezt olvasgatva megtudhatjuk, mi mindent fejleszt a testvér (mozgás, beszédfejlődés, empátia, agressziószabályozás, kapcsolódás, kötelék, stb.), lehet-e úgy szeretni a sokadik gyereket, mint az elsőt (igen!), vagy hogy milyen a jó szavak ereje és mik a tiltott mondatok a nagyobb testvér felé. De a testvérféltékenység kezelésére is találunk tanácsot.

A családtervezés előtt álló fiatalok az Anya-füzetből megismerhetik a fogantatás, a trimeszterek, a baba-anya kapcsolat alakulásának lépéseit, az Apa-füzet az édesapa és a gyerek kapcsolódására helyezi a hangsúlyt, de kitér a párkapcsolatra, ennek megváltozására is. A Nagyszülő-füzet pedig az unoka érkezése körül felmerülő kérdéseket taglalja: hogy segíthet a nagyszülő, és miért olyan fontos bízni a fiatal szülőkben, hogy ők is képesek a gyerek gondozására, nevelésére (a füzetek letölthetők az alapítvány honlapjáról).

Az ideális = a vágyott

Pálfay Erzsébet még a kezdetekkor, prof. dr. Kopp Mária személyes hívására csatlakozott az alapítványhoz. Ő is nagycsaládban él, négy gyereke született, és már a nagymamaszerepet gyakorolhatja, de kollégájához, Deák Zsuzsannához hasonlóan úgy gondolja, ideális korkülönbség nincs a testvérek között, mert minden a család adottságaitól, körülményeitől, előzményeitől függ. Mindketten úgy vélik:

Fontos, hogy legyen testvér, de erőltetni nem lehet. Ha nincs, annak is lehet előnye, ha van, annak pláne.

A HKHK a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) kutatásaira támaszkodva segíti a családokat, fiatalokat és szervezeteket, a fő mottójuk: „Mindenkinek annyi gyereke szülessen, amennyit szeretne.”

Erzsébet és Zsuzsanna azt mondja, Kopp Mária sok kutatást végzett munkatársaival 1988-tól kezdődően hét, illetve háromévente (1995, 2002, 2005/2006, 2013) a társadalom mentális állapotáról és a magyar fiatalok családalapítási terveiről. Statisztikáik szerint átlagosan három gyereket terveznek (ez azóta sem változott), de csak egy-kettő születik meg. Kopp Mária azt vizsgálta, miért nem érkezik meg a 3. gyerek. És kiderült, hogy főleg a

munka-magánélet egyensúly labilitása,

a negatív szülői minták,

a támogató közösségek hiánya

és a párkapcsolati problémák állnak ennek hátterében.

De Kopp Mária szerette volna gyerekvállalásra ösztönözni a fiatalokat, ezért indította el a Vándorbölcső programot. Erről Zsuzsanna így mesél:

Ez a kedves projekt közösségi összefogáson alapul. Az országban évente többször, több helyen megfordulnak a bölcsők, hogy a születendő babák az első pár hónapot töltsék benne.

Ugyanilyen kezdeményezés a Babazászló, aminek lényege, hogy az épületekre, intézményekre ne csak a gyász lobogója kerüljön ki, hanem ha egy ott dolgozó családnak, munkatársnak gyereke születik, a kék/rózsaszín, boldogságot hirdető zászló terjessze a jó hírt. Az alapítvány fő profilja ma a szemléletformálás, edukálás, támogatás, figyelemfelkeltés, szabadidős programok, előadások szervezése család-karrier és párkapcsolati témákban, továbbá önismeret-fejlesztés (podcastok), konferenciák és kerekasztal-beszélgetések.

Nagyon fontos célkitűzésünk, hogy felhívjuk a figyelmet a munka-magánélet egyensúlyára, de jelentősek – és ezt támogatják családbarát kezdeményezéseink – például Az Év Családbarát Vállalata, a Családbarát Kórház, a Családbarát Egyetem, és a Családbarát Köznevelési Intézmény díjak, amelyeket minden évben kiosztunk. Ez motiválja vezetői körökben a mentálhigiénés gondolkozást és szemléletmódot

– mondja Erzsébet.

Sok fiatal fél és hezitál, nem tudják, ha belevágnak a családalapításba, nem ér-e véget karrierjük, visszavárják-e őket a céghez. A HKHK ebben is szeretne segíteni, a vállalatokat arra ösztökélni, hogy kommunikálják, segítik a reintegrációt az inaktív időszak után, és nem irreális a gyerekbetegségek, a szünidő megoldása munka mellett sem. Az ideális munkahelyen babaszoba, nyári táboroztatás, nagyobb cégeknél akár munkahelyi bölcsőde is van. Az sem ritka ma már, ha az egészségbiztosítást kiterjesztik a munkatársak családtagjaira is. Sok helyen önkéntes csoportokban dolgoznak, és tesznek javaslatokat a vezetésnek e témákban – teszi hozzá Zsuzsanna.

Az alapítvány azt is vizsgálja, mennyire innovatívak, rugalmasak az intézmények és cégek ezekben a fejlesztésekben, juttatásokban, mert ezzel hatnak környezetükre is.

Nívós díjak

Kiosztott díjaik között van a Steller Mária Védőnői díj, aminek komoly tekintélye van. Egy 8 tagú, szakemberekből álló zsűri ítéli oda évente minden megyéből és a fővárosból egy-egy kimagaslóan eredményes munkát végző területi védőnőnek. Ők azok, akik a családokat segítik, mellettük állnak már a fogantatás pillanatától. A Családbarát Köznevelési Intézmény Díjra is évről évre több pályázat érkezik be, itt 6 kategória kap elismerést. Ahogy Erzsébet mondja: „Nem is az anyagi juttatás a vonzóerő, amivel a Richter támogatja a 6 fődíjast, hanem a figyelem, a megbecsülés. A díjazott intézmények büszkék rá, kiteszik az oklevelet, ajtómatricát, amit kapnak, így híre megy.”

Az alapítvány nem csak a családokra, családosokra fókuszál, már a családalapítás kezdeti lépéseinél ott van. Ezért támogatják programjaikkal a pártalálást, de korábban foglalkoztak a reprodukciós zavarokkal is.

Tavaly Z generációs podcastokat indítottak a fiatal generációkat megcélozva, amelyben egy adott, őket foglalkoztató téma (szorongás, testképzavar, függőségek) szakértője és egy felkapott influenszer beszélget egymással.

Jelenleg 30 közösségszervező fiatalt képeznek, hogy alkalmasak legyenek saját közösségi programok megvalósítására, erősen az offline térre fókuszálva. A cél, hogy a párkereső, magányos fiatalok együtt legyenek, beszélgessenek, kialakuljanak a ma annyira hiányzó, élő kortárs kapcsolatok. A tréning témái többek között az önismeret, a kommunikáció és a közösségépítés. Zsuzsanna és Erzsébet ugyanis egyhangúlag úgy véli, nem kell félni a gyerekvállalástól, a családalapítástól. Kifejtve, ez egy természetes folyamat, így bele kell vágni, mert csak akkor tudjuk meg, mekkora öröm és kiteljesedés.

