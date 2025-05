Egy friss, házaspárok bevonásával készült kutatásból kiderült, a depresszió és a szorongás a szájüregi mikrobiomból is átjut egyik emberről a másikra – például csókolózás útján. Hiába van hát ezernyi előnye és pozitívuma a csókolózásnak, a szájbaktériumok nemcsak védenek, hanem átadják a kórokat is. Vigyázzunk!

A csóknak eddig csak jótékony hatásairól hallhattunk, de arról aztán rengeteget. Erősíti a másikkal való érzelmi kötődést, csökkenti a stresszt (mert nyugtató neurotranszmitterek szabadulnak fel az agyban), illetve rávezet a feszültségek és a depresszió ellen védő szexuális együttlétre. De felpörgeti az anyagcserét is, égeti a kalóriákat, és további szépítő hatása, hogy feszesíti a nyakat és az arcbőrt. Arra talán nem is gondolnánk, hogy csökkenti a magas vérnyomást, és az önbecsülést is növeli, csillapítja a fejfájást (ó, ha tudtuk volna ezt ma reggel!) és megszilárdítja az immunrendszert – a partner szájában élő baktériumok edzenek minket.

Sőt, az igazán szenvedélyes csók fokozza a nyál áramlását, ami segít megőrizni a száj, a fogak és az íny egészségét – a nyál anyagai küzdenek a baktériumok, vírusok és gombák ellen. Na, épp a baktériumokról van most szó, ugyanis egy új kutatás lerántotta a leplet a szájüregi mikrobák negatív hatásairól, sőt veszélyeiről. Figyeljenek csak jól a szerelmesek, a turbékoló tubicák!

A szerelem veszélyei

A bélmikrobiomhoz hasonlóan a szájmikrobiomunk, a szánkban lévő baktériumok sokszínű közössége, befolyásolhatja fizikai és mentális egészségünket. A beteg, rossz mikrobákat tartalmazó szájmikrobiomot már összefüggésbe hozták az autizmussal, a demenciával, a Parkinson-kórral, a skizofréniával, a szorongással és a depresszióval.

Iráni, indiai, olasz és brit kutatók 1740 párt vizsgáltak most álmatlanság szempontjából, közülük 268 volt házaspár, és együtt is éltek. A házaspárból az egyik jól aludt, a másik fél viszont szorongás vagy depresszió miatt hánykolódott éjszaka, álmatlanságban szenvedett. A vizsgálat első és 180. napján minden résztvevőnél megmérték a szájüregi mikrobiom összetételét és a nyálban lévő kortizol (stresszhormon) szintjét. A vizsgálat alanyait arra kérték, hogy a megfigyelés 6 hónapja alatt ne változtassanak étkezési szokásaikon, szájhigiéniai gyakorlatukon és fizikai aktivitásukon.

Az analízis végére kiderült, hogy akik álmatlanságban szenvednek, azoknál a nyál kortizolszintje lényegesen magasabb, mint a normál érték, és ez a párjukra is átterjedt. 6 hónap után az egészséges házasfeleknél mérhetően megemelkedett a stresszhormonszint, és a szájüregükben található baktériumok összetétele is megváltozott. Egyre jobban hasonlított a beteg partner mikrobiomjához.

fél év házasság után az egészséges házasfél is a depresszió és a szorongás tüneteit mutatta (amit pontokkal mérnek), ezért ő is rosszabbul aludt éjszaka. vagyis az orális mikrobiota átadása közvetítheti a depressziót és a szorongást.

Ezek a változások az oldalbordáknál látványosabban és nagyobb arányban jelentkeztek.

Egyebek

A kutatók szerint a párok közötti orális mikrobiom-átadás végül is nem olyan meglepő, hiszen más fizikai paraméterek is megváltoznak a másik közelségének hatására. Szinkronba kerül a szívdobogás, az alvás, a légzés. De ez a mostani az első jelentősebb tanulmány, ami a száj baktériumaira fókuszált a csókolózás hatásait tekintve. Igaz, az analízist egyelőre fenntartásokkal kell kezelni, mert csak a reggeli nyál kortizolszintjét mérte, és a közös életmódbeli tényezőket (például az étrendet) nem vette figyelembe. A bakteriális mintákat ráadásul csak a mandulákból és a garatból gyűjtötték, a teljes szájüregi mikrobiom helyett.

Mit tehetünk mégis, hogy megvédjük magunkat a csók ezernyi veszélyétől? Hát természetesen kerüljük a csókolózást. Ha mégis muszáj, mert a világbéke múlik ezen, szorítsuk össze ajkainkat, mert az igazán veszélyes nyitott szájú csók az, amelynél gátlástalanul keverednek az anyagok, nyálak, ami még allergiás reakciót is kiválthat belőlünk, ha a partner valami allergizáló ételt evett előtte. Egy svéd felmérés szerint az emberek 12 százaléka tapasztal allergiás reakciót csók közben vagy utána, mert a másik mogyorót vagy hasonló, érzékenységet kiváltó ételt fogyasztott. Ilyenkor az érzékeny fél csalánkiütést, arcduzzanatot tapasztalhat, de akár légszomj is jelentkezhet vagy hányinger. Jobb kerülni a csókot!