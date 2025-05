A világ talán legaranyosabb állatai közül az egyik a pingvin, amely csendes szereplőként száll be a klímaváltozás elleni harcba – méghozzá meglepő módon: az ürülékén keresztül. Egy friss tanulmány szerint az Antarktiszon élő Adélie-pingvinek guanója ugyanis olyan mennyiségű ammóniát bocsát a levegőbe, ami elősegíti a felhőképződést, ezzel pedig csökkenti a felszínre jutó napsugárzást, és lassítja a jégtakaró olvadását. A pingvinek így – ökoszisztémájuk részeként – sokkal nagyobb hatással bírnak a légkörre, mint eddig gondoltuk.

A globális klímaváltozás kapcsán gyakran az ipari kibocsátásokra, a fosszilis energiahordozók égetésére vagy épp az erdőirtásra gondolunk elsőként mint az emberiség által befolyásolt fő tényezőkre. Azonban egyre több tudományos kutatás mutat rá arra, hogy a Föld éghajlati rendszerét nem csupán emberi tevékenységek, hanem összetett, természetes ökológiai folyamatok is alakítják – ezek gyakran meglepően közvetett módon hatnak vissza a légkörre.

Az egyik ilyen különösen érdekes és eddig alig ismert jelenség a pingvinek ürülékéből származó ammónia szerepe a felhőképződésben és ezen keresztül a sarki jégtakaró védelmében – már amennyiben az tényleg védelemre szorul.

Ürülékből keletkező felhők védhetik a Földet

Az Adélie-pingvin (Pygoscelis adeliae) az Antarktisz egyik legelterjedtebb és legismertebb faja. Ezek a társas viselkedésű madarak hatalmas kolóniákban élnek, és évente több ezer tonnányi guanót – azaz ürüléket – termelnek a költési szezon során. Mindez magában még nem igazán különös, ráadásul a kutatók már régóta tudják, hogy a guanó kémiailag aktív szerves anyag, de csak egy új kutatás világított rá arra, hogy a pingvinek ürüléke hogyan képes hatással lenni a régió éghajlatára.

A Helsinki Egyetem kutatói két hónapon keresztül végeztek légköri méréseket egy 60 ezer egyedből álló Adélie-pingvin-kolónia közelében az Antarktiszi-félszigeten. Az adatok szerint amikor a szél a kolónia felől fújt, az ammónia koncentrációja a levegőben több mint ezerszeresére emelkedett a szokásos háttérszinthez képest. Ez az ammónia a guanóból szabadult fel párolgás vagy bomlási folyamatok révén. A levegőbe jutó ammónia azonban nem maradt magában: reakcióba lépett más légköri vegyületekkel, különösen a tengeri fitoplanktonok által kibocsátott dimetil-szulfiddal (DMS), amely szintén nagy mennyiségben van jelen az antarktiszi levegőben. Az ammónia és a DMS kölcsönhatása aeroszolrészecskéket hoz létre – ezek pedig felhőkondenzációs magként szolgálnak, azaz lehetővé teszik, hogy a levegő páratartalma vízcseppekké alakuljon, és meginduljon a felhőképződés.

Ez nem csupán egy érdekes fizikai-kémiai folyamat, ugyanis ezek a felhők nagy fényvisszaverő képességgel rendelkeznek, azaz visszaverik a napfény egy részét a világűrbe, mielőtt az elérné a Föld felszínét. Ennek eredményeként csökken a felszíni hőmérséklet, és mérséklődhet a jégtakaró olvadása.

A pingvinek ürüléke tehát – teljesen váratlan módon – egy természetes hűtőmechanizmust indít be.

A pingvinkolóniák környezeti hatása azonban túlmutat az ürülék fizikai jelenlétén. Az ammóniakibocsátás egy része még azt követően is folytatódik, hogy a madarak elhagyják a kolóniát – a guanó tovább bomlik, és akár órákig, napokig is képes befolyásolni a légkör összetételét. A kutatók például megfigyeltek egy három órán át fennmaradó sűrű ködfelhőt, amely a guanószármazékok gázai által kiváltott aeroszolnövekedéshez köthető.

Ez a jelenség új megvilágításba helyezi az ökoszisztéma és a légkör kapcsolatát. Az antarktiszi ökoszisztéma látszólag elszigetelt, mégis szerves része a bolygó klímáját szabályozó rendszernek. A pingvinek – miközben táplálkoznak, mozognak és szaporodnak – aktívan alakítják a körülöttük lévő környezetet. A tengeri fitoplanktonok által kibocsátott DMS, a pingvinek guanója és a kialakuló felhők egy komplex biogeokémiai visszacsatolási hurkot képeznek, amely lassíthatja a régió felmelegedését.

Ha eltűnnek, búcsút inthetünk a jégtakarónak

A kutatás nem csupán az állatvilág szerepére világít rá, hanem arra is, hogy a helyi ökológiai folyamatok képesek globális éghajlati hatásokat kiváltani. Az Antarktisz ugyanis nem pusztán egy távoli, jeges kontinens, hiszen a jégmezők hővisszaverő képessége, a mélytengeri áramlatokat hajtó hőmérséklet-különbségek és a szénmegkötő kapacitás miatt kulcsszerepet játszik a Föld éghajlati rendszerének stabilitásában.

A felfedezés egyik legaggasztóbb implikációja, hogy ha a pingvinpopulációk csökkennek – például a klímaváltozás, jégvesztés vagy táplálékhiány miatt –, az nem csupán egy ökológiai veszteség, hanem egy klímaszabályozó mechanizmus kiesése is lehet. Ha csökken a guanó mennyisége, kevesebb ammónia kerül a légkörbe, ezáltal kevesebb felhő képződik, több napfény jut el a felszínre, és

az eddiginél is gyorsabb lehet a jégolvadás.

Ez egy pozitív visszacsatolási mechanizmus, ugyanis a melegedés hatására visszaesik a pingvinek száma, ez csökkenti a természetes hűtőhatást, ami tovább fokozza a felmelegedést. Az ilyen típusú ökológiai-légköri visszacsatolások különösen veszélyesek, mert nehéz őket megállítani, és kiszámíthatatlan következményekkel járhatnak a teljes sarki ökoszisztémára – sőt az egész bolygóra nézve is.

A pingvinek guanójának éghajlati hatása arra is rávilágít, hogy az evolúció során kialakult ökológiai rendszerek – bár nem tudatosan – gyakran kiegyensúlyozó hatással bírnak a környezetükre. Ezek a rendszerek nem véletlenül alakultak ki úgy, ahogy: az egyensúly, amelyet fenntartanak, gyakran kulcsszerepet játszik a bolygó stabilitásában.

Egy ilyen természetes visszacsatolás megismerése nemcsak tudományos érdekesség, hanem stratégiai jelentőségű lehet a klímaváltozás mérséklésére irányuló megoldások szempontjából is. Nem csoda, hogy egyre több kutató keres „biomimikri” jellegű megoldásokat – azaz olyan technológiákat, amelyek a természet működését utánozzák. Ha a pingvinek ürüléke képes felhőket létrehozni, talán lehetséges olyan módszert is kifejleszteni, amely az ammónia vagy más anyagok szabályozott kibocsátásával mesterségesen segíti elő a felhőképződést kritikus területeken – természetesen kellő környezeti elővigyázatossággal.

Mikor válik egy természetes melléktermék éghajlati tényezővé?

A pingvinek guanója által beindított természetes felhőképződési mechanizmus lenyűgöző példája annak, hogyan képes egy állati ürülék a globális klímarendszerbe beleszólni. Ugyanakkor nem a pingvinek az egyetlen állatok, amelyek ürüléke ilyen vagy olyan módon hatással van a környezetre. Számos más faj is fontos szerepet játszik a biogeokémiai ciklusokban – egyesek pozitívan járulnak hozzá a szénmegkötéshez, a tápanyagkörforgáshoz vagy a talajjavításhoz, míg mások ürüléke kifejezetten káros hatású lehet, különösen ha a populáció mérete vagy a tartási mód túllépi az ökoszisztéma tűrőképességét.

A bálnák például a világ óceánjaiban olyan szerepet töltenek be, amely egészen hasonló jelentőségű lehet, mint a pingvineké a sarkvidéken. A cetek – különösen a nagy testű sziláscetek – mélyre merülnek táplálkozni, majd a felszínen ürítenek. Székletük magas vastartalma különösen fontos, mivel a vasion az óceánokban sok helyen ritka tápanyag, különösen az antarktiszi szorosokban. A bálnaürülék tehát serkenti a fitoplanktonok szaporodását, amelyek fotoszintézis során szén-dioxidot kötnek meg a légkörből, ezzel természetes szénelnyelő mechanizmusként működnek. Ez a folyamat annyira jelentős, hogy egyes modellek szerint

a bálnapopulációk visszaállítása a 20. század eleji szintre évi több tíz millió tonna szén-dioxid kivonását tenné lehetővé az óceánokon keresztül.

Nem szabad megfeledkezni a denevérekről sem, különösen a trópusi barlangokban élő fajokról, amelyek egy másik érdekes példát szolgáltatnak. Guanójuk (mely szintén felhasználásra kerül például természetes trágyaként) rendkívül gazdag nitrogénben és foszforban, így hozzájárul a helyi növényzet fejlődéséhez, valamint támogatja a talaj mikrobiális életének működését. A trópusi esőerdőkben, ahol a tápanyagok gyakran gyorsan kimosódnak a talajból, ezek a „guanózsebek” fontos lokális termékenységi gócpontokat jelentenek, és segítenek a növényzet megőrzésében, ami végső soron a szénmegkötésen keresztül az éghajlatra is visszahat.

Az ürülék pozitív szerepe tehát nem kizárólag a légkörre hat közvetlenül, hanem közvetve, ökoszisztémák megerősítése révén is befolyásolhatja a klímát. Azok az állatok, amelyek természetes környezetükben élnek, gyakran részei olyan tápanyag-visszacsatolási köröknek, amelyek segítik a bolygó stabil ökológiai működését.

A marhák!

Az éremnek azonban van egy másik, sötétebb oldala is. A nagyüzemi állattartás, különösen a szarvasmarha-tenyésztés az egyik legnagyobb forrása a metán nevű üvegházhatású gáznak, amely rövid távon akár 80-szor hatékonyabban csapdázza a hőt a légkörben, mint a szén-dioxid. A kérődző állatok emésztőrendszere, különösen a bendőben élő metanogén mikroorganizmusok hatalmas mennyiségű metánt termelnek, amelyet az állatok szinte folyamatosan kibocsátanak. Ez önmagában is jelentős, klímaváltozást gyorsító tényező, de nem ez az egyetlen probléma: az ürülékből származó ammónia és nitrát a talajba és a vízrendszerekbe jutva eutrofizációhoz vezet, ami

oxigénhiányos állapotokat idézhet elő tavakban, folyókban, és tömeges halpusztulást okozhat.

A sertéstelepek, különösen koncentrált formájukban, szintén komoly környezeti kockázatot jelentenek. A hígtrágya gyakran nagy mennyiségű foszfort, nitrogént, patogéneket és antibiotikum-maradványokat tartalmaz. Ha ezek a vegyületek a talajvízbe vagy felszíni vizekbe kerülnek, komolyan veszélyeztethetik az ivóvízbázisokat, és újabb környezeti láncreakciókat indíthatnak el.

Persze a természetes populációk is okozhatnak környezeti problémát, ha túlszaporodnak. Az északi féltekén például bizonyos lúdfajok (pl. a nagy lilik) populációja az utóbbi évtizedekben ugrásszerűen megnőtt. Ez a tömeges jelenlét sok esetben tápanyag-túltelítettséget eredményez a vizes élőhelyeken, különösen a fészkelőterületeken. A madarak ürüléke tápanyagbőséghez vezet, ami algavirágzást, majd oxigénhiányt idéz elő – hasonló módon, mint a műtrágyák túlhasználata a mezőgazdaságban. A különbség így nem pusztán az adott fajban rejlik, hanem abban, hogy milyen ökológiai egyensúlyban történik a tápanyag-kibocsátás. Ha egy faj a természetes élőhelyén természetes népsűrűség mellett él, a guanója vagy trágyája hasznos része a körforgásnak. Ha azonban a populáció eltolódik, vagy emberi rendszerekben koncentrálódik (mint az ipari állattartás esetében), akkor az ürülék már nem „táplál”, hanem szennyez.

Az állatok ürüléke – bármennyire meglepően is hangzik – nem egyszerűen egy melléktermék, hanem a természet anyagciklusainak része, amely akár hűtő hatással is rendelkezhet, ha megfelelő ökológiai környezetbe illeszkedik. A pingvinek ammóniát kibocsátó guanója, a bálnák fitoplanktonokat tápláló széklete vagy a denevérek talajjavító trágyája mind azt mutatják, hogy a természetes rendszerek kifinomult és egymással összekapcsolódó módon működnek. Így ha jól értjük ezeket a folyamatokat, akkor nemcsak a természetet védhetjük meg, hanem önmagunkat is.

(Borítókép: picture alliance / Getty Images)

Klímaváltozás, környezettudatosság, fenntartható jövő.

Ezek nem csak trendi hívószavak, hanem a közös valóság, amiben mindannyian élünk. A Zöld Indexen mi is kiemelt figyelemmel foglalkozunk ezekkel a témákkal. Ha te is fontosnak tartod, hogy azoknak is élhető bolygójuk legyen, akik ma születnek, csatlakozz hozzánk a Zöld Indexen. Csatlakozom a Facebookon Tovább a zöld cikkekre