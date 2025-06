A lelki egyensúly megőrzéséhez különösen fontos ebben az időszakban a tudatos tanulás, az átgondolt időbeosztás, illetve a napi vagy heti feladatok világos megtervezése. A stressz – így a vizsgadrukk is – természetes jelenség, a szervezet válasza a kihívást jelentő helyzetekre, ugyanakkor jelentősen befolyásolhatja a tanulók teljesítményét, fizikai és pszichés jóllétét.

A vizsgaidőszakban a fiatalok fokozott lelki és mentális megterhelésnek vannak kitéve, az ezekkel járó stressz szorongásos tüneteket, alvási problémákat, étvágytalanságot vagy épp fokozott evési késztetést, ingerlékenységet, koncentrációs nehézségeket okozhat, mindezek pedig tovább nehezítik a felkészülést, ronthatják az eredményeket.

Mit okoz a stressz?

„Ilyen típusú panaszokról gyakran számolnak be a hozzánk forduló serdülők felvételi és érettségi időszakban vagy épp osztályozóvizsgák környékén – hangsúlyozza Cserép Melinda szakpszichológus a Semmelweis Egyetem oldalán megjelent cikkben.

Mint mondta, a stresszhelyzet összetett élettani reakciókat vált ki, ilyen például a fokozott éberség, a gyorsabb gondolkodás vagy cselekvés, ezek azonban az előnyünkre is válhatnak. A vizsga közbeni erős szívdobogás, kapkodó légzés vagy izzadás kellemetlen, de természetes jelenség.

A problémák főként akkor jelentkeznek, ha a ránk váró feladatokat túl nehéznek, megoldhatatlannak érezzük, és ezeket félelmekkel társítjuk, így saját magunk generáljuk a szorongást

– mondja Cserép Melinda, hozzátéve, ez egyben jó hír is, hiszen a feszültség csökkentésének lehetősége is nagyrészt a mi kezünkben van.

A stressz megelőzésének és kezelésének egyik legfontosabb eleme a tudatos, időben megkezdett felkészülés. Nem érdemes az utolsó napokra hagyni a tanulást, érdemes előre megtervezett napirend szerint haladni. A rendszeres alvás (napi 7-8 óra), a kiegyensúlyozott táplálkozás és a tudatos pihenés kiemelt szerepet kap a testi-lelki egyensúly megőrzésében. Fontos a mindennapi mozgás is.

A könnyedén elsajátítható légzőgyakorlatok nyugtató hatásúak:

az elnyújtott kilégzés módszere segít megnyugodni és stabilizálni a légzést. A hasi légzés javítja a koncentrációt és csökkenti a stresszhormonok, például a kortizol szintjét.

„Hasznos, ha időről időre tudatosítjuk, hogy miért fontos számunkra az adott vizsga, milyen célhoz visz közelebb. Ez segít abban, hogy a figyelmünket a lényegre irányítsuk” – emelte ki Cserép Melinda, aki azt javasolja, hogy a diákok idézzék fel korábbi, már sikeresen megoldott nehéz helyzeteiket, ez ugyanis erősíti az önbizalmat.

A vizsgák előtt gyakoriak a negatív gondolatok, amelyek sajnos önmagukban is fokozhatják a szorongást. A szülők támogató jelenléte is kiemelkedő szerepet játszik a vizsgákhoz kapcsolódó stressz kezelésében. Fontos, hogy a szülők odafigyeljenek gyermekük lelkiállapotára, ráadásul nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a vizsgákon túl is rengeteg stresszhatás éri a gyerekeket.

