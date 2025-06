A testvérek közötti korkülönbségnek elsősorban gyerekkorban van jelentősége, és talán főleg a szülők aspektusából fontos, mennyit kell még foglalkozni a nagyobb gyerekkel, tud-e már segíteni a kisebbnek, és megérti-e, hogy a kicsinek más az igénye, ezért anya nem ér rá. Ahogy azonban nőnek a gyerekek, a korkülönbség már elsősorban nekik fontos a támogatás, példaadás vagy az érdeklődés szempontjából. Felnőttkorra pedig a nagyobb korkülönbség is összehozhatja a testvéreket, ha hasonló élethelyzetben (esküvő, családalapítás, munkahelyváltás) vannak.

Míg kis korkülönbségnél a gyerekek jobban összetartanak, egymás barátai, játszópajtásai, de kevesebbet foglalkoznak velük külön-külön a szülők. Ha nagyobb a korkülönbség, akkor a gyerek ugyan elmagányosodhat, de több szülői figyelem, kapacitás jut egy-egy gyerekre. Arról, hogy szülőként hogyan éli meg az ember a kisebb-nagyobb korkülönbséget a testvérek között, anyukákat és apukákat kérdeztünk.

Nagy korkülönbség, nehéz testvérhelyzet

Kovács Gabriella egy Balaton közeli kisvárosban könyvtáros, és három gyerek anyukája. Igazából már nem is gyerekek, hiszen a legnagyobb, Barna, 1992-ben született, 9 évre rá Kristóf, majd 14 év múlva Kincső. Gabriellát arról faggattuk, hogy élték meg a gyerekek a család lassú, de biztos gyarapodását, szoros lett-e Kincső kapcsolata a két nagyobb testvérével.

Barna eleve visszahúzódó, introvertált típus, úgyhogy mikor Kristóf születésekor megszűnt egyke pozíciója, még jobban bezárkózott. Tizennégy év múlva, mikor a húga megérkezett, épp a kamaszkor közepén volt, ezért is élhette meg nehezebben.

Barna kiskamaszként kínosnak érezte, hogy édesanyja állapotos, nehéz volt számára a testvérvárás, Kristóf azonban már jobban fogadta Kincsőt, örült neki. Barna nem igazán foglalkozott vele, mivel 14 évesen megvolt a maga baja, a kamaszlét viszontagságai. Sokáig nem is igazán vett róla tudomást, és a helyzet akkor változott meg, mikor a húga 14 éves lett, akkor hirtelen szorosabbá vált a kapcsolatuk. Előtte a korban hozzá közelebb álló Kristóf játszott a kislánnyal, de még így is, Gabriella úgy érzi, a nagy korkülönbség miatt

Kincső funkcionális egykeként nőtt föl.

A terhességekről és a babagondozásról azt mondja, biztos a kisebb korkülönbség a jobb, mert neki sok mindent újra kellett tanulnia a nagy kihagyások miatt. Kincső gondozásába ugyan besegítettek a fiúk, de nagy terheket és feladatokat nem pakoltak rájuk a férjével, Attilával, maximum boltba küldték őket, vagy néha vigyáztak a húgukra. Gabriella szerint az, hogy milyenek lesznek a testvérek egymással, nem csak a korkülönbségen múlik, inkább a személyiség a döntő. Talán ha két nagyobb lánya lett volna, ösztönösen jobban gondoskodnak a kishúgukról.

30 alatt nagy család

Szabó Dániel programozóként dolgozik, és a fiatal apukák azon egyre szűkülő táborát gyarapítja, aminek tagjai 30 alatt tervezik a családalapítást több gyerekkel. Feleségével az volt a határozott tervük, hogy három gyerekük lesz még 30 éves koruk előtt, de a második terhesség vetéléssel végződött. Lassan 29 évesek, és még mindig nem tettek le a projektről, de a hármat 30 alatt részt kezdik elengedni, hiszen a második pici még csak 4 hónapos. De miért született ez az ötlet, ami szembemegy a mai trendekkel? Dániel azt válaszolja:

Több időt szeretnénk velük lenni, és energikusan. Nem akarunk öreges és fáradt szülők lenni. Minél idősebb az ember, annál nehezebb az egész.

Most azonban igencsak kimerültek, alig alszanak éjjelente a pár hónapos kicsi miatt.

Huszonhét évesek voltak, mikor Sára született. Azon nem is morfondíroztak egy percig sem, hogy a szülés derékba töri a karrierjüket, mert Dániel programozóként a kenyérkereső, felesége nem épített még karriert. Hangsúlyozta, hogy ő abszolút nőpárti, és tudja, hogy a nőknek nehezebb, mert már az állásinterjúkon is megkapják az indiszkrét kérdést: terveznek-e szülni és mikor? Ők szerencsésebb helyzetben vannak, mert otthonról is tud dolgozni, így többet segít a háztartásban és a gyerekek körül. És hogy féltékeny-e Sári a kis Balázsra?

Igen, kicsit, főleg az időre, amiből most kevesebb jut neki a szüleitől. Ez nem is a gyerekre irányul, inkább ránk, Balázst nagyon szereti, játszik vele, folyton beszél hozzá, amit a pici is élvez.

Dániel inkább a kis korkülönbségre szavaz, ez a testvérek között is szorosabb kapcsolatokhoz vezethet. Ráadásul az ismeretségi köréből tudja, milyen nehéz ma a teherbe esés, noha sokan úgy gondolják, halasztható, könnyen megy, bármikor összejön majd. Csakhogy, ahogy ő is mondja:

a sikeres terhesség nem evidens már huszonéves korban sem.

Dániel, bár vágyaik nem tökéletesen teljesültek, bizakodó. Az átmeneti fáradtság most még ráül mindennapjaikra, de azért abban biztos, hogy lesz harmadik gyerekük is – ha már egészségügyileg ajánlott, akkor el is kezdenek próbálkozni.

Két királynő véleménye a kis királyfikról és királylányokról

Deák Zsuzsanna a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány ügyvezetője és 3 gyerek édesanyja. A legnagyobb 17 éves, a középső 13, a legkisebb 11. Kérdésünkre, hogy mennyire volt tudatos a családalapítás, a testvérek közötti korkülönbség, Zsuzsanna elmondja:

Mindig nagycsaládot szerettem volna, ennyiben volt tudatos. Amikor megismertem a férjem, természetes volt, hogy gyerekeink lesznek, a korkülönbséget azonban nem terveztük. Véletlenül alakult így.

Hogy vannak-e előnyei a gyerekek közötti nagy szünetnek? Zsuzsanna szerint az első gyereknél nagyon hiányzott a segítség, mindent egyedül csináltak. Ez kihatott a párkapcsolatukra, átélték, mennyire nem jó, ha magára marad az anya és az apa egy ilyen nagy változás összes terhével. Muszáj ápolni a privát kapcsolatot is, ezért ők a testvér születése után hívtak néha bébiszittert, így ki tudtak kapcsolódni. A négy év korkülönbség végül nem volt rossz, mert a nagylánya már elég érett volt.

Több dologban tudott segíteni, pelenkázásban, kisebb feladatokban és sok időt töltött közben az apjával is, szoros lett a kapcsolatuk.

A második és a harmadik gyerek között 2 év és pár hónap van, ők már nagyon korán összerázódtak, jó testvérek lettek. De ideális korkülönbség szerinte nincs, mert ezt befolyásolja az adott család helyzete, a szülők viszonya, mikor akarnak egyáltalán újabb gyereket.

Pálfay Erzsébet mentálhigiénés szakember szintén a Három királyfi Alapítványnál dolgozik, 4 gyerek édesanyja, akik mind 4 év korkülönbséggel születtek, már unokái is vannak. Erzsébet is azt hangsúlyozza, ha a fiatal család körül van támogató környezet, akár szomszéd vagy ismerős, aki szívesen besegít, az nagyon sok terhet levesz a fiatalok válláról.

Nálunk négy generáció él, négy gyerekünknek már szintén vannak gyerekeik, és nekem is van két testvérem, úgyhogy már eleve nagycsaládra lettem predesztinálva. A jelentősebb korkülönbség eleinte csak a közös játéknál, együttlétnél mutatkozik meg, de nagy előnye lehet, hogy a gyerekeknek kialakul a saját társasága is – későbbi kapcsolati hálójuk –, amik akár keveredhetnek is a testvérek között. Így nagy, szerető baráti társaság veheti majd körül őket felnőttkorukban.

Jelenleg Erzsébet legnagyobb boldogsága, hogy a nagy családi eseményeken mennyire örülnek egymásnak a már kirepült gyerekei, összekuporodnak, mint kiskorukban. Talán azért is kerültek ilyen közel egymáshoz, mert egy közös, de szeparált zugokkal rendelkező gyerekszobában nőttek fel – a pubertáskorig persze. Szülőként semmit nem aggódtak túl, hagyták őket szabadon játszóterezni, sportolni, önállósodni, ezért megtanulták, hogy egymásra számíthatnak, és edzettek is lettek. De a mai fiatalok sokkal görcsösebbek.

Túl sok az aggódó, stresszes szülő, és ez a párkapcsolatra is kihathat, sok energiát elvesz. Egyszerűen csak együtt kell élni természetesen, bizalommal egymás felé, és mindenkinek meglesz a maga helye a családban.

Hisz a gyerek is csak egy kis fogaskerék az otthoni mikroközösségben, nem kell túlóvni, ajnározni, neki is legyen feladata, szerepe. Erzsébet úgy látja, most van valami gát a fiatalokban, gyenge az énhatékonyságuk, nem hiszik el és nem is bíznak abban, hogy képesek a szülői szerepre. Gyakran arra hivatkoznak, hogy nincs meg a megfelelő szülői minta, vagy hiányzik az anyagi háttér. Ezért frusztráltak, nem mernek lépni a családalapítás, a gyerekvállalás felé. Zsuzsanna erre azt mondja, nem is érti, hogy ha szerelmes egy fiatal pár, összekötik az életüket, miért nem evidens, hogy lesz gyerekük, hova tűnt az ősi ösztön.

Ebben talán az internet által gerjesztett maximalizmus is benne van, mindent jól akarnak csinálni, létezik egy idealizált családkép, de talán a saját szüleik elvárásai is túl nagyok

– fejtette ki. Zsuzsanna és Erzsébet is úgy gondolja, nagy baj most, hogy a fiatalok túlkomplikálják a dolgokat, és nem engedik, hogy ösztöneik vezessék őket. Pedig az lenne természetes.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)