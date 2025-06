A láthatatlan, minket körülvevő levegő tele van molekulákkal, gázokkal, pici részecskékkel, amelyek kölcsönhatásba lépnek mindennel, amivel érintkeznek. Velünk is. A testünk által kibocsájtott vegyi anyagok pedig reagálnak a körülöttük lévő levegőre és alkotóelemeire, de az általunk használt illatanyagok, parfümök, testápolók is megváltoztatják a személyes légterünket. Ez összezavarja a szervezet természetes légtisztító rendszerét.

A felfedezés egy nemzetközi tanulmányból származik, amelyben a Max Planck Intézet, a Penn State és más tudományos műhelyek kutatói kiderítették, hogy a testápolótermékek hogyan zavarják meg azt a kémiai védőzónát, ami zárt térben az emberek körül alakul ki.

Természetes védőzóna

Beltérben a testünk kölcsönhatásba lép a kültérből beszivárgó ózonnal, ez a kapcsolódás viszont nagyon reaktív molekulákat, hidroxilgyököket vagy OH-kat hoz létre. Ezek a gyökök reakcióba lépnek a szennyező anyagokkal, így segítik semlegesíteni azokat a bőrhöz közeli levegőben és a légzési zónában.

Az emberi test által kibocsátott hő indukálja a kémiai reakciók lezajlását a test közelében, és ezek a reakciók egy Láthatatlan levegőtisztító réteget hoznak létre.

Ez az emberi oxidációs mező, ami csökkenti a káros ózon és más szennyező anyagok belélegzésének esélyét. De a mesterséges anyagok, a parfümök, a testápolók megzavarják ezt a védőfolyamatot.

A tanulmányban részt vevő önkéntesek egy speciális kamrában ültek testápolóval bekenve, és anélkül. A használt anyag illatmentes volt, linolsavat és fenoxietanol tartósítószert tartalmazott. Kiderült, hogy az ózon jelenlétében a testápoló 170 százalékkal növelte az OH-reaktivitást. Ez a bőr közelében lévő OH-koncentráció 140 százalékos csökkenéséhez vezetett, mivel a tartósítószer számos gyököt elnyelt, ez okozta a nagy OH-veszteséget.

A testápoló hígította a bőr olajait is, csökkentve bizonyos vegyületek felszabadulását, amelyek az ózonnal reagálva általában OH-gyököket termelnek. A tesztben használtak parfümöt is, ez egy uniszex illat volt, amelyben az etanol és a monoterpének domináltak. Az etanol egy pillanat alatt elnyomta az OH-mezőt. Röviddel azután, hogy az önkéntesek a kezükre fújták az illatanyagot, etanol és monoterpének szálltak a fejük közelébe, és ez az OH-szint hirtelen csökkenéséhez vezetett: pontosan 86 százalékos veszteséghez. Szerencsére a hatás nem tartott sokáig. Ahogy az etanol elpárolgott, a beltéri levegő regenerálódni kezdett.

Amikor a két terméket egyszerre használták, hatásuk összeadódott. Az illatanyagok azonnali zavart okoztak, a testápolók ráadásul meghosszabbították a hatást. A levegőbe érkező etanol és fenoxietanol a test hősugárzását követte, a legnagyobb koncentráció pedig az arc és a mellkas közelében alakult ki, vagyis a belélegzett levegő volt a leginkább érintett.

Mindenki érintett lesz

A hidroxilgyökök tisztítják a beltéri levegőt, de ha a testápolási termékek nem engedik dolgozni őket, a szennyező anyagok tovább megmaradnak és új vegyi anyagokká alakulhatnak át, amelyek megtapadnak és bejutnak a tüdőbe. Az is kiderült a kísérletből, hogy aki testápolót és parfümöt használ, az több reaktív vegyületet bocsát ki, és ez módosítja környezete levegőjét.

Ez az összes emberre hat, akivel egy helyiségben tartózkodik.

A gyerekek és az asztmások különösen veszélyeztetettek, mert bizonyos kémiai reakciók apró, levegőben szálló részecskéket hoznak létre, amelyek mélyen behatolnak a tüdőbe. Ezek le is tapadhatnak a beltérben a tárgyakon, és növelik a bőrrel való érintkezés esélyét. De az illatmentes termékek is megváltoztathatják a beltéri kémiát, mert hiába volt a testápoló illatmentes, mégis megzavarta a levegő oxidációs mezőjét, mivel a fenoxietanol és a zsírsavak is reakcióba léptek az ózonnal. A parfümök közül pedig az etanolt tartalmazók a legrosszabbak.

(Borítókép: Oleksandra Yagello / Getty Images)