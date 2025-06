Nem volt könnyű a könyvmásolók élete, hidegben, sötétben, étlen-szomjan körmöltek, hogy megszülessenek az újabb és újabb Bibliák, kódexek. Könyvnyomtatás még nem volt, a könyveket és a tudást az egyház birtokolta, és sokszorosította. A szerzetesek munkája azonban nem volt könnyű sem a földeken, sem a scriptoriumban, a másoló műhelyben, ezért elkezdték szórakoztatni magukat. Így született meg a Perverz Biblia is, amiből ma már csupán 15 példányt őriznek a világ könyvtáraiban és múzeumaiban.

Ha láttunk már közelről középkori kódexet, szent irat másolatot, feltűnhetett a díszes iniciálék vagy lap szélén található rajzok részletgazdagsága, de ha van egy komolyabb nagyítónk is, ledöbbenhetünk, mi mindent hordtak össze a másolók.

Vérnyúl a margón

A XIV. századi flamand illusztrátor, Jehan de Grise bruges-i műhelyében annyira elengedte a fantáziáját, hogy egy Nagy Sándor románcát leíró történetet nyúlvadászattal díszített, de ezt sem a hagyományos módon, mert kis képein a nyúl vadássza le az embert, és cipeli a hátán, vagy a pöttöm ember szorong a fa tetején, mert lent a nagy vérnyúl várja őt. De Grise bizonyára nagyon unatkozott, mikor Nagy Sándor történetét írta, így kanyarodhatott el a nyulak felé – ahogy ma a szülők a szülői értekezleten összefirkálják jegyzeteiket, a gyerekek díszítik füzeteiket fizika órán vagy a banki alkalmazottak rajzolgatnak kamatlábakat az értekezleten. Gondoljunk bele, ez a firkálós műfaj is el fog tűnni nemsokára, mert lassan már a papír is kikopik a mindennapi használati tárgyak közül, nemhogy a toll. Így aztán még érdekesebb, mi is történt a könyvnyomtatás előtt a másoló műhelyekben.

A VIII. század körül a lakosság többsége sem olvasni, sem írni nem tudott, a papság őrizte a tudást, az apátságok könyvtárai a korábbi évszázadok matematikai, geográfiai, természettudományi, vallási értekezéseit. És hogy vezekeljenek bűneikért, a szerzetesek éjt nappallá téve másolták görcsös ujjakkal a könyveket a hideg scriptoriumban, a másolók műhelyében. Alcuin angol költő a VIII. században azt írta,

A másoló munkája a léleknek használ, a szántóföldeken végzett munka csak a gyomornak.

A másolók teljes csöndben dolgoztak, csak a tollkaparászás volt akceptálható zaj, más semmi. A limit naponta maximum 200 sor volt, ezzel a tempóval viszont egy évbe telt lemásolni a Bibliát. A némaság, az ülőmunka, a monotonitás miatt azonban az unalom és az álomkór is gyakran meglephette őket. Nem volt könnyű, de kitalálták, hogy a margóra firkálnak kis képeket és mondatokat és ezzel szórakoztatják magukat. Ezek a lapszéli jegyzetek a margináliák.

Ezek között van panasz is a keserves munkára, a lassan múló időre: „Hála Istennek, hamarosan sötét lesz” vagy „Most, hogy mindent lemásoltam, az isten szerelmére, adj innom!”. Vagy a hideg, a tinta, a rossz minőségű pergamen, fájó izmaik, fáradt szemük miatt dohognak és lamentálnak. De van, aki a panaszkodás helyett a viccelődést választotta és groteszk rajzokat készített a szakrális szövegek mellé.

Perverzitás a szentségben

A XIII. századtól a francia, angol és holland kéziratok margóján bizarr képecskéket találunk például csigákkal harcoló lovagokról, állig fegyverben lévő nyulakról, dudán játszó majmokról. Ennek a műfajnak külön neve is lett, franciául a drôlerie, angolul a drollery, ami a papok és szerzetesek, vallási szertartások kigúnyolása, a szakralitás és a pajzánság találkozása, keveredése.

Állatok vagy hibrid lények veszik magukhoz a szent áldozatot, papok harcolnak nőkkel félreérthetetlen pózokban, apácák szednek péniszeket a fáról péniszes kosárkájukba. Sok élőlény félig ember, félig állat, emberfejű kakasok és kutyák, halakból kinövő emberek, sárkányok elefántfejjel a hátukon, orgonán játszó majmok. Ezek olykor az oldal szövegéhez és nagyméretű miniatúrákhoz kapcsolódnak, de van, hogy később rajzolják hozzá az eredeti másolathoz.

Fotó: Wikipedia

A Rutland Zsoltároskönyvben egy meztelen férfi a fenekét mutogatja, miközben egy lándzsával és pajzzsal felfegyverzett, struccon vagy libán lovagló majom támad rá. Egy másik kéziratban, az Ormesby Zsoltároskönyvben egy férfi trombitát fúj egy lófejű fiú végbélnyílásába. Mi lehetett ezekkel a cél?

Az egyház megbotránkoztatása biztos, de a saját és az olvasók szórakoztatása is.

Egyértelmű, hogy ha egy püspöki süveget, mitrát viselő róka prédikál a libáknak, akkor a rajzoló a „nyáj” ostobaságára utal, ami vakon követi az egyházat és elhiszi minden prédikációját. Renaud de Bar, Metz püspöke volt és valószínűleg rokonai lepték meg több viccekkel és pajkos jelenetekkel illusztrált breviáriummal. Ezek között fejüket a kezükben cipelő harcosok is vannak, vagy kutyacsapat, ami nyulak által őrzött várat támad. Ez a metafóra világos volt a középkori olvasók számára: a nők meghódítására utal, nemcsak a szívükre, a testükre is.

Azért ábrázolják az embereket itt is állati testben, mert így ki lehet gúnyolni bárkit, a vadász a gazdagokat jelöli vagy a papságot, akik a miniatűrákon prédává válnak.

A bátor lovagok pedig csigák légiói elől menekülnek.

Sajnos nem sokkal később megjelent a könyvnyomtatás és a másoló szerzetesek munkája feleslegessé vált. De azért a nyomdászok sem voltak savanyú népek, 1631-ben Londonban két nyomdász egy olyan Bibliával rukkolt elő, amiben a „ne paráználkodj” parancsolatban csak „paráználkodj” szerepelt. Hogy ez véletlen hiba volt vagy szándékos elírás? Nem tudni, de sok írnok is dolgozott a nyomdákban, lehet, hogy volt, aki ott folytatta a szerzetesek csendes lázadását. A két nyomdászt mindenesetre felelősségre vonták, elvették működési engedélyüket és pénzbírással is sújtották őket – amit végül elengedtek.

Az elgépelés az 1631-es „Perverz Bibliát” – avagy Gonosz Bibliát, amit a Bűnösök Bibliájának is neveznek – a gyűjtők kedvencévé tette, annál is inkább, mert alig maradt belőle. A legtöbb példányt az egyház megsemmisítette, ma 15-ről tudnak, egy van a New York-i Közkönyvtárban, egy Houstonban a Bibliamúzeumban és egy a londoni British Libraryben.

2023-ban a Canterbury Egyetem egyik kutatója azonosított egy példányt a Római Nemzeti Központi Könyvtárban, ezt 2013-ban digitalizálták és online is elérhető.