A kérdésre a válasz: nem kell annyi fehérje, mint amennyit ajánlanak, és nem kell annyi, mint amennyi a boltok polcain sorakozik. Ma már ugyanis ott tartunk, hogy minden élelmiszerboltban kapható fehérjedúsított turmix, puding, egyéb tejtermék, noha ez korábban csak a testépítőboltokban volt elérhető. Ilyen komoly fehérjehiányban szenvednénk? Dehogy!

A kutatók szerint a mérsékelt, változatos ételekből történő bevitel sokkal egészségesebb, mint a sok műfehérje. Ha elég húst és zöldséget eszünk, nincs szükség az extrafehérjére. De miért is estünk át a ló túlsó oldalára? Az utóbbi években a fehérjefogyasztás sok testépítőt, gyúrót proteinmániássá tett, mert a legtöbb fitneszguru esküszik rá, a reklámokban is ott vannak, és egyre többször hallani, hogy bizony nem eszünk belőle eleget. A Vox online újság szerint azonban a túl sok fehérje fogyasztása nem is elengedhetetlen az izomépítéshez.

Nem is enyhe túlzás

A feleslegességen túl azért is problémás a túl sok fehérjére koncentrálás, mert más élelmiszerek háttérbe kerülnek, pedig nem csak a proteinre kéne figyelni. Fontos a cink, a szelén, a B-vitamin is, ha edzünk, ha nem. De ezekre ki figyelmeztet minket? Hát nem a proteinpiac szereplői. Az interneten olyan téves tanácsokba is könnyen belefuthatunk, hogy a testsúlyunkhoz mérten kilogrammonként együnk egy gramm fehérjét, vagy csak állati fehérjét fogyasszunk. De ezek nem tűnnek reálisnak, tudományos szempontból pedig abszolút nem támogatott ez a nagy mennyiség, mert a fokozott fehérjefogyasztás előnyei gyorsan stagnálni kezdenek.

Az igazság az, hogy az izomtömeg maximalizálása érdekében nem kell túl sokat fogyasztani.

A kutatásokon alapuló ajánlások azt mutatják, hogy az optimális bevitel napi 1,6 g fehérje testsúlykilónként. Ha ennél többet fogyasztunk, a nyereség minimális lesz, ha egyáltalán van.

A fitneszszakértők szerint egy 77 kg-os nőnek napi 92 és 124 g közötti fehérjét kellene bevinnie, ez lényegesen kevesebb, mint amit a neten itt-ott ajánlanak, a közösségi médiában egymásnak tanácsolnak a „hozzáértők”. Mozgásszegény életmódot folytató felnőttek számára az ajánlott napi bevitel legalább 0,36 g testsúlykilogrammonként, de figyelembe kell venni az életkort, az anyagcserét, a fizikai aktivitást és a célokat is – fogyni akar, izmot építeni, egészségesebb lenni?

Jó opció a tofu

Az sem igaz, hogy csak állati fehérjét kell fogyasztani az izomtömeg építéséhez. Christopher Gardner, a kaliforniai Stanford Egyetem táplálkozástudományi professzora azt mondja, a növényi alapú fehérjék ugyanolyan hatékonyak, ha sokféle forrást fogyasztunk. Hüvelyesek, gabonafélék, olajos magvak is szerepeljenek az étkezési repertoárunkon, de nem fontos minden étkezéskor különböző növényi fehérjéket kombinálni a teljes aminosavprofil eléréséhez.

A lényeg a változatos étrend (sok csirke, pulyka, marhahús, halak, tojás, tejtermékek) és a növényi fehérjeforrások BEIKTATÁSA IS, MERT UGYAN EZEK felszívódása alacsonyabb, de ezt a különbséget a feldolgozott növényi alapú élelmiszerek, például a tofu csökkentik.

A pénztárcakímélés mellett veszélyes is lehet a túlzott fehérjebevitel, mert veseproblémákat, emésztési zavarokat okozhat, de megnövekedhet a súly is és csontproblémák is jelentkezhetnek, mert növelheti a csontok kalciumvesztését.