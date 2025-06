A korán kelés biztos szerepet játszik Sawang Janpram energikus működésében, fél 6-kor pattan ki az ágyból, és fehérjedús reggelivel turbózza fel magát. Két főtt tojás, egy kis extra fehérje, zöldség és gyümölcs. 6 és 7 között már a tengerparton, rossz idő esetén a közeli stadionban kocog 73 éves lányával. Gyaloglással indít, az 1-2 kilométer intenzív sétába beiktat némi gyors, 100 méteres sprintet is. Utána valami egyéb atlétikai számmal folytatja, gerelyhajítás, diszkoszvetés vagy súlylökés is szerepel a repertoárjában.

Ez az edzésprogram elég hatékonynak tűnik, a múlt héten nyert négy aranyérmet a tajvani World Masters Gamesen, ahol ő volt a legidősebb résztvevő, korosztályának egyetlen versenyzője. Megnyerte a férfi 100 méter feletti diszkoszvetést, gerelyhajítást, súlylökést és a 100 méteres síkfutást, amit 38,55 másodperc alatt teljesített. Jogos, hogy sokan őt faggatják a hosszú életről, a sikerről, az egészségről. És a bácsi nem is tér ki a válaszadás elől.

Az ajánlata rendszeres testmozgás, egészséges étkezés, jó kedély, nyugalom, tiszta levegő és a megfelelő higiénia fenntartása.

Ha betegnek érzi magát, nem hezitál orvoshoz menni vagy gyógyszert bevenni.

Foteldrukkerből bajnok

Sawang mindig is szerette a sportokat, legjobban a bokszot, kedvence Pone Kingpetch volt, a thai profi ökölvívó és háromszoros légsúlyú világbajnok, aki a hatvanas években visszavonult. De ez a szeretet kimerült a passzív drukkolásban, a tévében vagy maximum a ring körül tapsolt. Lánya, Siripan azonban atletizált, és 70 felett a Thai Veterán Atlétikai Szövetség oszlopos tagjaként szerepelt versenyeken, amire Sawang papa is elkísérte. Lelkesen szurkolt, és kezdte megkedvelni a stadion légkörét is, sőt új barátokat szerzett. Persze szöget ütött a fejébe az is, hogy ha ilyen idős kollégák versenyeznek, neki talán nem sikerülne-e.

Siripan biztatta, bár a tágabb család eleinte aggódott, hogy a papát túlságosan kifárasztja majd a versenyekkel járó utazgatás, de 78 érem után megbékéltek a sportos nagypapaképpel. Azért az túl szép és kicsit abnormális is lenne, ha egy 105 éves ember mindig hozná a csúcsformáját, soha nem inogna meg, és nem lankadna. Siripan szerint néha rátör a fáradtság, de ő még tudja sarkallni, hogy ne adja fel. Ilyenkor könnyebb edzésre váltanak, csak sétálnak, nem futnak, hogy ne feszítsék túl a húrt. Siripan hangsúlyozza a friss levegő fontosságát: sokat mennek a szabadba, nem zárkóznak be a házba – amit egyébként egymással osztanak meg. A társaság is lényeges, szellemileg frissen tartja az idegenekkel való találkozás.

Az egészséges táplálkozás jegyében Sawang sok zöldséget fogyaszt, például nam prik paóval, ami egy thai csiliszósz sok hagymával és rákkal. Kedveli a zöldségleveseket, vagy currys halat eszik rizzsel, de disznót csak elvétve visz be a szervezetébe. A tengerpart közelében laknak, úgyhogy itt jó a levegő is. Egyfajta mediterrán diétát követ, ázsiai módra. Ha mégis lerobban az egészsége, szó nélkül beveszi a gyógyszert, amit kell, nem makacskodik, nem nyafog. Úgyhogy a jó mentalitása is segíti egészsége fenntartásában. Szerencsés a lányával, mert ő támogatja, inspirálja, nem úgy, mint sok más idős, akik szerinte egyedül nem akarnak belevágni. Úgy nehéz, ha nincs, aki mellettük álljon.

Thaiföld társadalma egyébként a miénkhez hasonlóan elöregedő, a lakosság 20 százaléka 60 év feletti, és ők könnyen elmagányosodnak, ha nincs mellettük a család – márpedig a gyerekek, rokonaik dolgoznak. Ezen segíthetne a boldogsághormonokat is termelő, élénkítő testmozgás. A 73 éves Siripan reméli, hogy apukája másokat is inspirálni fog, a közösségi médiában sok pozitív komment és reakció jön a „nagypapa nagyszerűségére, fittségére” vonatkozóan. Ő pedig boldog, és büszke rá, mert erős és fegyelmezett, aki nem akar terhet jelenteni a családnak.

Hogy mi a helyzet a távolabbi terveikkel? Igen, vannak – a megérdemelt pihenés után néhány nap múlva megkezdik a felkészülést a 23. Ázsia Masters Atlétikai Bajnokságra, amit novemberben rendeznek Indiában. Sawang titkos vágya pedig az, hogy minél többen kövessék példáját, mozogjanak, erősödjenek. Ha barátokkal edzenek, az ráadásul remek szórakozás is.

(Borítókép: Sawang Janpram Tajpejben, Thaiföldön 2025. május 22-én. Fotó: I-Hwa Cheng / AFP)