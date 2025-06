Brit orvosok forradalmi módszert tesztelnek a szuperbaktériumok elleni küzdelemben: fagyasztva szárított székletből készült kapszulákat – köznyelven „poo pill”-eket – alkalmaznak, hogy egészséges bélbaktériumokkal váltsák fel az antibiotikum-rezisztens kórokozókat.

A BBC-nek nyilatkozó Blair Merrick, a londoni Guy’s és St. Thomas’ kórház fertőző betegségekkel foglalkozó szakembere szerint a bélrendszer az emberi test legnagyobb antibiotikumrezisztencia-raktára. Itt telepednek meg a veszélyes, gyógyszeres kezeléseknek ellenálló baktériumok, amelyek később más testrészeket is megtámadhatnak – például húgyúti vagy véráramfertőzéseket okozhatnak.

A cél tehát az, hogy ezeket a szuperbaktériumokat kiűzzék a bélből, mielőtt komolyabb betegségeket idéznének elő. Erre kínál új lehetőséget a székletkapszula-terápia.

Nem újdonság, de új irány

A székletátültetés – avagy „trans-poo-tion” – már jelenleg is elfogadott kezelés például a súlyos hasmenést okozó Clostridium difficile-fertőzés esetében. Az új kutatások viszont arra mutatnak rá, hogy a hasonló módszerrel kezelt betegek bélrendszeréből eltűntek más szuperbaktériumok is. Ez a felismerés adta az ötletet a székletkapszulák alkalmazásához is. A kísérleti szakaszban olyan betegeket vontak be, akik az elmúlt fél évben már szenvedtek valamilyen gyógyszerrezisztens baktérium okozta fertőzéstől.

A kapszulákhoz egészséges emberek által adományozott székletet használnak.

Minden mintát szigorúan bevizsgálnak, hogy ne tartalmazzon káros kórokozókat. Az emésztetlen ételmaradékokat eltávolítják, majd a tisztított anyagot lefagyasztják, és porrá szárítják. Ez a „székletpor” kerül be a kapszulákba, amelyek ellenállnak a gyomorsavnak, és csak a bélrendszerben oldódnak fel.

A kísérleti kezelés során 41 beteg kapott székletkapszulát a londoni Guy’s és St. Thomas’ kórházban. Az előzetes adatok szerint a páciensek jól tolerálták a terápiát, és legalább egy hónappal később is kimutathatók voltak a bélrendszerükben a donoroktól származó jótékony baktériumok.

Dr. Merrick szerint „nagyon ígéretes jelek” utalnak arra, hogy a székletkapszulák segíthetnek visszaszorítani vagy akár teljesen kiirtani a szuperbaktériumokat. A jótékony baktériumok versengenek a kórokozókkal a táplálékért és az élettérért a bélfalon, és ezáltal kiszoríthatják azokat. A kezelést követően a betegek bélflórája is változatosabb lett – ez a bélrendszer egészségének egyik kulcsfontosságú mutatója, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy újabb kórokozók ne tudjanak megtelepedni.

Kiválthatja az antibiotikumokat is

Dr. Merrick szerint a tudományos szemlélet radikálisan átalakult az elmúlt 20 évben. „Régen úgy gondoltuk, hogy minden baktérium káros, ma már tudjuk, hogy elengedhetetlenek az egészséghez.” A testünkben lévő mikroorganizmusok – beleértve a baktériumokat, gombákat és vírusokat – számban meghaladják a saját emberi sejtjeinket. Ez az úgynevezett mikrobiom, amely kulcsszerepet játszhat a betegségek – például Crohn-betegség, rák vagy akár mentális problémák – kialakulásában és kezelésében is.

A kutatások szerint az újszülöttek korai bélflóra-összetétele például felére csökkentheti a légúti fertőzések miatti kórházi kezelések kockázatát.

Amennyiben a székletkapszulák hatékonyságát nagyobb léptékű klinikai vizsgálatok is igazolják, a kutatók szerint ezek a készítmények nemcsak kezelésként, hanem megelőzésként is alkalmazhatók lehetnek, különösen olyan betegek esetében, akik valamilyen orvosi beavatkozás – például rákterápia vagy szervátültetés – miatt legyengült immunrendszerrel élnek.

Az Egyesült Királyság gyógyszerügyi hatósága (MHRA) szerint jelenleg több mint 450 különböző mikrobiom-alapú gyógyszer van fejlesztés alatt. Dr. Chrysi Sergaki, az MHRA mikrobiom-kutatási vezetője szerint: „Ezek közül több is sikeres lehet, és úgy gondolom, hamarosan meg is jelennek a piacon. Lehetséges, hogy a jövőben a mikrobiom-terápiák kiválthatják az antibiotikumokat – ez a hosszú távú cél, és hatalmas potenciál rejlik benne.”