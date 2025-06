A világon minden emberben közös az, hogy születésükkor kaptak egy nevet, amelyen majd mindenki szólíthatja őket. A nevünk egy bizonyos mértékig meghatározza személyiségünket, ad nekünk egy címkét, amivel egész életünkben azonosulni tudunk, ez az első határ, amit még helyettünk húznak meg. Az, hogy valakit a nevén szólítunk, az első és az egyik legfontosabb lépés a kapcsolatteremtésben, mégis nemrégiben felfedezték, hogy egyre többeknél fedezhető fel az alexinómia elnevezésre hallgató pszichológiai jelenség, miszerint sokan már nem akarják nevén szólítani az embereket. Különösen a hozzájuk közel álló személyeket, mert szorongást, kellemetlen érzést vált ki belőlük.

A keresztnév kimondása és annak jelentése, illetve jelentősége kultúránként is változik, hiszen a nyugati civilizációban a társadalmi funkciója teljesen más, mint például egy távol-keletiében. Előbbi esetében a bizalmat jelenti és segít is kiépíteni azt, utóbbinál pedig rendkívül tiszteletlenül is hathat, amennyiben például egy magasabb státuszban lévő illetővel állunk szemben. Nyugatabbra még biztatják is az értékesítőket arra, hogy egy üzlet alkalmával minél többször mondják ki ügyfelük keresztnevét, így sokkal hamarabb megbízik majd bennük, ám ez a keletebbre lévő országokban közel sincs így.

Bármit, csak a nevét ne

„Néhány ember nem tudja kimondani a felesége, a barátja vagy a legjobb barátja nevét, túl sebezhetőnek, formálisnak vagy egyszerűen kínosnak érezheti” – írja Shayla Love. A jelenséget 2023-ban fedezte fel egy pszichológiai kutatócsoport, akik 13 német nőn végeztek el egy kísérletet, ami kimutatta, legtöbbjük már érzett kellemetlen, szorongató, már-már hányás közeli állapotot amiatt, hogy ki kellett mondaniuk egy szerettük nevét. Legtöbbjük azt mondta,

férjük, testvérük vagy legközelebbi barátaik nevének kimondása helyett előszeretettel használnak inkább beceneveket, vicces jelzőket vagy a te kifejezést.

A tavalyi évben is végeztek egy nagyobb volumenű kísérletet a témában, akkor egy online tesztet és egy névhasználati kérdőívet kellett kitöltenie a résztvevőknek. Ez a tanulmány már jóval átfogóbbra sikerült, mivel az online tér segítségével közel 200 emberhez eljutottak a tesztek, életkorukat illetően 18-71 évesig terjedtek a kitöltők, akiknek társas szorongási szintje egyénenként változott. Ez utóbbi jellemvonást azért lényeges megemlíteni, mivel még a 2023-as kísérlet során kimutatták, ez a szorongásfajta határozza meg, kinek mennyire okoz nehézséget kimondani szerettei nevét.

Mindkét tanulmány egyértelmű következtetése az volt, hogy egy ártatlan szokásról van szó, amely gyermekkorból eredő szorongásokon alapszik. És annak ellenére, hogy az elkövetők nem szándékoznak bántani senkit viselkedésükkel, mégis előfordul, hogy ezzel kirekesztik a másik embert, aki ezáltal nem érzi magát elég fontosnak, sőt kifejezetten sértve érzi magát. A tavaly készült kutatás azt is kiemelte, „a társas szorongás szintje és az alexinómia mértéke között erős pozitív korreláció mutatkozott, különösképp a bizonytalan kötődésminták és gyermekkorban tapasztalt szorongásos tünetek jelentkeznek”.

Hatással van mindennapjainkra

Elsőre talán nem tűnik akkora problémának, azonban hosszútávon igenis károsíthatja társas kapcsolatainkat az alexinómia. A pszichológia úgy magyarázza, hogy a név kimondása egyfajta nyitottságot, bizalmat jelez a másik tudatalattija felé, egy kapcsolati gesztusként értelmezhető. Így elgondolkodtató, ha valaki direkt nem alkalmazza ezt a gesztust – akár azért mert túl érzelmesnek, vagy épp pont túl formálisnak értékeli azt.

#SocialAnxiety #FearOfNames #PsychologyFacts ♬ Storytelling - Adriel @dimensionleaper Alexinomia is the psychological phenomenon where a person feels intense discomfort or anxiety when addressing others by their names. It’s not just shyness—it’s a deeper, often unconscious fear that makes saying names feel unnatural or even impossible. Some people experience this due to social anxiety, past trauma, or a fear of overstepping personal boundaries. Instead of using names, they might default to gestures, generic terms like “hey” or “dude,” or avoid addressing people directly altogether. It’s a subtle but frustrating struggle that can impact social interactions and relationships. Ever caught yourself dodging someone’s name in conversation? That’s alexinomia. #Alexinomia

Fontos megjegyezni, hogy egy világszerte megjelenő viselkedésformáról van szó, amelyet a lokális nyelvi- és szociális normák, szokások alakíthatnak. Egy igen gyakori társas szorongási forma, amely a bizonytalan kötődésű emberekre jellemző a leginkább. Ebből kikövetkeztethető, hogy pszichológiai módszerekkel kezelhető állapotról van szó. Felvetődhet a kérdés, hogy mégis hogyan? Nos, mivel a mindennapi kapcsolatainkat is rombolhatja,

így a magunk részéről a tudatosság, szakértői részről pedig a pszichológiai támogatás vezethet tartósan jó eredményre.

A szakember segítségével kiaknázhatók azok a belső szorongást kiváltó dolgok, amelyek miatt idáig fajult a probléma, hogy már a nevek kimondása is erőfeszítést igényel. Ennek apropóján a kutatók hangsúlyozzák, szükség lenne egy standardizált klinikai mérőeszközre, amelynek segítségével könnyebben és hamarabb diagnosztizálható lenne a probléma, ezáltal pedig kezelése is hatékonyabbá válna ennek az új keletű pszichológiai jelenségnek.

