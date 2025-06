Vida Istvánnal, a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának főosztályvezetőjével, numizmatikus-szakmuzeológussal beszélgettünk a Múzeum éremtáráról, történetéről, kulisszatitkairól. A kiállítások mögött fantasztikus érmekollekció lapul, amit engedéllyel megtekinthetnek az érdeklődők is.

Vida István, a Magyar Nemzeti Múzeum éremtárának igazgatója, numizmatikus-szakmuzeológus olyan titkokba engedett betekintést nekünk, ami a történelem iránt teljesen közömbösöket is egy pillanat alatt felrázná. Ki sejtette, hogy a Múzeum kulisszái mögött Merci-csoki aranyak, Nobel-díjak, császári kitüntetések lapulnak? Hogy egy-egy súlytalan aranypénzt a kezünkbe véve 50 millió forintot birtokolhatunk? Persze csak képletesen, hiszen ez mind közkincs, aminek a véletlen megtalálása is hatósági beavatkozást igényel. Erről, és a Múzeum éremtáráról, történetéről, kulisszatitkairól is beszélgettünk.

A Magyar Nemzeti Múzeum története 1802. november 25-én kezdődött, mikor gróf Széchényi Ferenc engedélyt kért az uralkodótól, hogy gazdag gyűjteményeit hazájának és a közösség hasznára ajánlja fel „mindörökre és visszavonhatatlanul”, vagyis megalapítsa a Nemzeti Múzeumot. Az új intézmény az alapítólevélben változó nevekkel szerepelt (Nemzeti Könyvtár, Országos Múzeum, Nemzeti Múzeum), az 1807. évi 24. törvény úgy fogalmazott, az adományozó gróf „terjedelmes és válogatott könyvtárát, valamint kiváló gondossággal és költekezéssel gyűjtött ritka pénzérmeit s jeles családok czimereit, ugyszintén földabroszait, képeit és kéziratait a magyar nemzet használatára, teljes joggal, átirta és ezekkel egy fölállitandó nemzeti muzeum alapjait dicséretes buzgósággal lerakta”.

Az adomány 11 884 nyomtatványt, 1156 kéziratot, 142 kötet térképet és rézmetszetet, 2019 db aranyérmet, továbbá címereket, más régiségeket, valamint néhány festményt tartalmazott. Ekkor kezdődött tehát az érmegyűjtemény gyarapítása is, és Vida István elmondja, még ma is megvannak a kollekcióban akkori, Széchényi Ferenc gyűjteményéből származó pénzek, illetve más nagyon korai, akár már 1803. március elsején leltárba vett darabok.

Sokan és lelkesen adakoztak akkor talált érmeket a Múzeumnak, földbirtokosok, polgárok, egyszerű emberek is, mert a levegőben volt egy nagy nemzeti felbuzdulás. Az éremgyűjtemény a Múzeum alapgyűjteménye, hiszen nálunk már 1803-ban gyarapodás történt, amit nem sok másik gyűjtemény mondhat el magáról

– mondja Vida István.

A növekedés ma is folyamatos, nemcsak fémpénzek, kitüntetések vannak, de Nobel-díjak is. Karikó Kataliné kiállításon szerepel, de itt van Hevesy György és Szent-Györgyi Albert Nobelje. Kertész Imre Nobel-díjának pedig a másolata. De jelvények, emlékérmek, értékpapírok, bankjegyek is helyet kaptak a gyűjteményben. Szó szerint aranybánya tehát, amit érdemes megnézni.

Lehetőségünk volt betekinteni a függöny mögé, és aki teheti, kérjen is erre engedélyt, mert olyan érméket láthat, amik felidézik több száz év hangulatát, régi korok mindennapjait. A kiállítások mögötti raktárban kis fiókok gondos, kronológiai rendben tárolnak Merci csoki nagyságú aranyrudacskákat, császári kitüntetéseket, medálként hordott aranyérméket. Kicsi és nagy, nehéz és könnyű, értékes és még értékesebb nemesfémek titkos kollekciója lapul itt olyan darabokból, amik épp nem férnek bele egy aktuális kiállítás anyagába, vagy egyszerűen nehéz őket látványosan megmutatni a nagyközönségnek.

14 Galéria: Éremgyűjtemény Nemzeti Múzeum Fotó: Papajcsik Péter / Index

Kincskeresés mesterfokon

Vida István szívesen mesél a pénzek évszázados történetéről is, így tudjuk meg, hogy az ókori Rómában a nemesfémeknek sokkal nagyobb értéke volt, mint ma, mert még nem létezett az ipari bányászat. De az akkori árakat és keresetet nehézkes a mai árakra átváltani, vagy akár felfogni, mi mennyit ért, mert a helyzet teljesen más volt.

A katonák fizetéséből lehetne kiindulni, képet kapni az akkori pénzértékről. Az ismert, hogy az éves katonai bér 225 denarius volt Augustus korában. Ez ma havi 500-600 ezer forinttal egyenértékű.

Vida István azonban hozzáfűzi, a mindennapi életben nem volt használatban az aureus (aranyérme), és a katonák sem aranyban kapták meg a fizetésüket.

A híres itthoni lelet, a Szikáncsi aranykincs 1438 darab aranyból áll és az V. századból származik, akkor rejthették el a mai Hódmezővásárhely településrészén a hun belháborúk idején. Aztán a hatvanas években az itteni lakosok és háziállatok is megtalálták.

Azt nem tudni, mennyire sokkolta a szikáncsi pulykákat a fémdetektor, de tény, ők is átmentek rajta, mert elég sok antik érmét felcsipegettek a porból.

Szerencse, hogy a szikáncsiak tisztességesen jártak el, nem titkolták értékes leleteiket, de jobb is, mert szigorú szabályok vonatkoznak a kincstalálásra: ha valaki értékes régi pénzeket talál, és véletlenül bukkan rá, jutalomban részesül. A talált pénz közkincs, erre vonatkozó törvényeket már a középkorban hoztak.

A hatóságokhoz kell fordulni vele (rendőrség, önkormányzat), ők pedig szakértő segítségét kérhetik – múzeumoktól például – az érme azonosításához, értékének felbecsüléséhez.

Vida István azt is elárulja nekünk, hogy a 20. század elején az állam nem tartott igényt a kincs egészére, a szabályozás szerint a talált kincs értékének egyharmada az államot, egyharmada a föld tulajdonosát, egyharmada a megtalálót illette.

Ókori érmehelyzet

A római kori aranyak nagy tisztaságúak, akár 99,5 százalékos aranytartalmúak is lehetnek, így ezek tényleg azok, amikre rá lehet harapni, olyan puhák. 8 gramm körüliek, de lehetnek szélesek és nagyok vagy kisebbek is, a súlyuk viszont azonos. Erre figyeltek a pénzverők. Hogy mennyit ért a pénz, a fizetés? Vida István erre egy pikáns pompei falfirkát hoz példának, amiről kiderült, egy éjszakai pillangó szolgáltatásaiért egy denariust kellett fizetni. 25 denarius volt egy arany.

Az antik görögöknél 3 obolust kapott valaki, aki színjátszóként szórakoztatta a népet. Ez volt egy napi keresete, ami 2 gramm ezüst fölött volt kicsivel.

A pénzverést a Kr. előtti VII. században kezdték, majd 100-200 év alatt terjedt el. Hogy kik és miért csinálták? Rejtély. De később uralkodók, városok verették a pénzeket. Megjelentek a pénzváltók is, jellemzően tehetős kereskedők közül kerültek ki, mert ők tudták, hogy mennyit érnek. Fennmaradt egy középkori pénzváltók könyve is, ebből kiderül, hogy melyik pénznek milyen értéke volt, valamint milyen ezüst tartalmú, súlyú egy adott pénz, hogyan lehet átváltani.

Vida István azt is hozzáteszi:

Tudjuk, hogy törekedtek az egységre. Vannak görög területek, melyek elkezdték ugyanazt a súlyrendszert használni, hogy kompatibilisek legyenek egymással a pénzeik.

Az antikvitásban használt pénzek neveit jórészt nem ismerjük, utólag adott nevekkel emlegetjük őket, amik gyakran népnyelvi kifejezések.

Úgy égették a hamisítókat, mint a boszorkányokat

Magyarországon az aranypénzeket Károly Róbert kezdte veretni. A forint 3,51 grammos aranypénz volt, és 10-20 forintos éves jövedelemmel már tehetősnek számított az ember.

100 dénár ért egy aranyat, 4-5 arany volt az éves bére egy mezőgazdasági munkásnak. De nem is éltek nagy luxusban, az Árpád-kori ház sátortetős volt, félig a földben. Kisebb volt az egész ház, mint egy mai szoba

– tudjuk meg Vida Istvántól, aki hozzá fűzi, nem volt nagy probléma a kicsi és igénytelenebb ház, mert nem úgy lakták, mint ma. Inkább csak aludtak ott, az élet kint zajlott.

Ha valakinek szüksége volt egy nagyobb összegre, ami nem állt rendelkezésére, rosszabb esetben hamisításra is adhatta a fejét, ami az érmék verése óta illegális volt, tehát szigorúan büntették is. Felségsértésnek számított, ezért sokáig máglyahalál járt érte.

(Borítókép: Vida István 2025.május 30-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)