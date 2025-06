Valami nagyon izgalmas dolog történik a budapesti Reáltanoda utcában, ami kisebb egészségügyi csodához vezethet. A tudás, az ötlet, a kivitelezés módja már megvan, épp csak egy kormányzati beleegyezés szükséges, és szintet léphet a magyar egészségügy.

Miklós Dezsővel, a Matematikai Kutatóintézet igazgatóhelyettesével és Csiszárik Adriánnal, a kutatás MI-szakmai vezetőjével beszélgettünk.

Nincs elég adat, pedig megvan a cél

Miklós Dezsőtől megtudjuk, jók a perspektíváik, csak az a gond, hogy a hatékony fejlesztéshez nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű betegadat. Hiába érhetők el online a laborleleteink és a zárójelentéseink, ezek önmagukban nem segítik hatékonyan a gyógyítást. A PDF-ben tárolt információkat át kell böngészni – de melyik orvosnak van erre ideje? Úgyhogy a Rényi kutatói olyan MI-alapú megoldást építenek, amely képes a dokumentumokban szereplő adatokat kiolvasni, majd elemezni.

Ez megteremti a technikai lehetőségét annak, hogy akár az EESZT-ben fellelhető korábbi, nem strukturált adatok is egy egységes adatplatform részévé váljanak

– mondja Miklós Dezső.

Csiszárik Adrián hozzáteszi, „az orvosi szaknyelven írt egészségügyi dokumentumokat mesterségesintelligencia-eszközök segítségével magas minőségű, jól strukturált, úgynevezett „betegéletutakká” alakítjuk. Ha lehetőség nyílna az EESZT-ben tárolt adatok, természetesen anonimizált feldolgozására, ez akár a teljes magyar lakosságra is kiterjedhetne – így tízmillió strukturált betegút képezhetné azt az alapot, amelyre a további kutatások, az orvosoknak szánt új eszközök, az adatalapú egészségpolitikai elemzések, és a személyre szabott előrejelzések támaszkodhatnának”.

A céljuk egyszerű:

a páciens teljes egészségügyi története egy mozdulattal áttekinthető legyen az orvos számítógépének képernyőjén. Ne kelljen keresni, kutatni, lapozgatni, egyben legyen látható.

Egy ChatGPT-jellegű rendszer erre nem jelent megoldást – a mentőorvosnak nincs ideje chatbotot faggatni. Ilyen helyzetekben gyors, lényegretörő, az adott szituációhoz illeszkedő döntéstámogatásra van szükség. Az igazgatóhelyettes szerint a másik probléma a ChatGPT-jellegű rendszerekkel, hogy sok esetben látszólag meggyőző válaszokat adnak, ám nem mindig, és néha olyan dolgokat is állítanak, amelyek valójában nem szerepelnek az adatokban (hallucinálnak). Ezért is kulcsfontosságú az adatok strukturálása.

Nem lehet a teljes dokumentumhalmazt ráengedni egy nyelvi modellre, előbb gondos előfeldolgozásra van szükség. Ez teremti meg az alapját, és egyben annak lehetőségét is, hogy a mesterséges intelligencia által adott válaszok szakmailag ellenőrizhetők legyenek

– mutat rá Csiszárik Adrián. Ez egy összetett, nagy precizitást igénylő munka, számos szakterület együttműködésére épül, de a benne rejlő lehetőségek már most is kézzelfoghatók.

Az országos szinten létrejövő betegéletút-adatbázis a döntéshozók számára is kulcsfontosságú lehet, mert világosan kirajzolná a magyar lakosság egészségügyi mintázatait és kockázatait, segítségével megalapozott, költséghatékony adatvezérelt döntések születhetnének. Mindezt Csiszárik Adrián egy jól érthető példával mutatta be. „Ma Magyarországon a vastagbélrákszűrés ajánlása egyszerű: ha elmúltál 50, menj el a vizsgálatra.”

De a rendelkezésre álló adatok alapján ennél jóval pontosabban is meghatározható lehetne, hogy kinek mikor lenne érdemes elvégeztetnie a szűrést, a saját egészségügyi előzményei és körülményei alapján.

Miklós Dezső szerint a mesterséges intelligencia kezelési módokat is javasolhat az orvosoknak az ismert nagyszámú betegadatok alapján, de azt is megmutatja, mely területeken lát nagyobb kockázati tényezőket, és hogy várható-e súlyos egészségromlás a következő hónapokban vagy években.

Már 10 éve elkezdődött

A Rényi Intézetben az MI-kutatás több mint 10 éve indult, miután Szegedy Balázs, az intézet egyik vezető kutatóprofesszora elnyert egy pályázatot, amelynek révén kutatócsoportjával a mesterséges intelligencia matematikai alapjait vizsgálhatták. Csiszárik Adrián az egyik első kutató volt azok között, akik meg akarták érteni az MI működését, hatásmechanizmusát, összekötni a gyakorlatot az elmélettel.

Miután az első projekt lezárult, és az MI népszerűsége, híre is egyre nőtt, Palkovics László akkori innovációs és technológiai miniszter is a kutatás mellé állt. A kutatócsoport az elméleti munka mellett olyan gyakorlati alkalmazások irányába is nyitott, amelyek jelentős társadalmi haszonnal járhatnak, így fordultak néhány évvel ezelőtt az egészségügy felé.

Csiszárik Adrián elmondja, a kutatás rendkívül komplex, komoly kompetenciát felölelő csapatot igényel, ma már orvost is a munkatársaik között tudhatnak, évtizedes tapasztalatokkal rendelkező egészségügyi informatikusok mellett. A legnagyobb kihívás jelen helyzetben nem technológiai természetű – a módszerek megvannak, a csapat készen áll. A valódi továbblépést az jelentené, ha az EESZT-ben lévő név nélküli adatok kutatási célból hozzáférhetőek lennének. Miklós Dezső hozzáteszi, hogy

bár még nem vagyunk az út végén, de vannak pozitív fejlemények. Négy éve kezdtük a munkát, és most már ehhez a kormányzati akarat is megszületett.

A lényeg: ha a az adatok elérhetővé és rendszerezetté válnak, a mesterséges intelligencia valós segítséget nyújthat az orvoslásban – gyorsabban, pontosabban, személyre szabottabban. Az MI segítségével egy olyan egységes adatstruktúra hozható létre, amelyre alapozva az orvos az eddigieknél korábban és nagyobb pontossággal tudja majd megmondani, hogy milyen betegségek kockázata áll fenn egy adott személynél, mik a hatásos gyógymódok, vagy mik a gyógyulási esélyei. Időben észlelhet olyan mintázatokat, amelyek felett az orvosok most esetleg átsiklanak.

A technikai háttér és a tudás mellé már csak az anonim egészségügyi adatok kellenek, hogy beinduljon a forradalom.

