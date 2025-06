A magyarok közel egynegyede küzd az alkohollal és szenved valamilyen alkoholfogyasztással összefüggő betegségtől. Ezzel az aránnyal pedig megelőzzük a nagyivó íreket, briteket, németeket, de még egy stampedlivel az oroszokat is. Most azonban felcsillant a remény, hogy a közeljövőben elég lehet majd stimulálni egy biológiailag bennünk lévő speciális agyterületet, ami meggátolja a mértéktelen alkoholizálást.

Kemény az alkoholhelyzet, a szomorú teljesítmény mögött pedig komplex társadalmi és kulturális okok sokasága áll. Úgy tűnik, nem sokat ér a prevenció, az egészséget, egzisztenciát romboló alkohol hatásairól szóló hegyi beszéd, a dobogós helyezés ugyanis nem akar változni, hosszú évtizedek óta. Most azonban egy váratlan felfedezés nem kevesebbet állít, minthogy a mértéktelen ivásért mindössze 500 neuron felelős.

Az agynak van egy rejtett „kikapcsoló gombja” mértéktelen ivás esetére,

ami segít időben letenni a poharat. Viszont amikor blokkolva van ez az idegsejt csoport, gát nélkül felpöröghet a tivornya. A dorbézolásért felelős neuroncsoportot egérkísérletekben azonosították. Ha ugyanezeket az idegi áramköröket emberekben is azonosítják, akkor óriási lehetőségek nyílnak az alkoholfüggőség kezelésében.

Mindenkit meglepett, hogy mindössze 500 neuron felel a mértéktelen ivásért, miközben az egér agyában körülbelül 80 millió neuron (az emberében 80 milliárd) kapcsolódik sok száz másik idegsejttel és kommunikálnak egymással elektromos és kémiai jelekkel.

Van egy beépített gyári fék az agyban

A korszakos jelentőségű felfedezést egy nem kevésbé futurisztikus módszer tette lehetővé. Már régóta gyanították, hogy a mediális orbitofrontális kéreg az agynak az a területe, amely segít mérlegelni, hogy megéri-e egy jutalom (most éppen az ivás) a negatív következmények ellenére. De eddig nem rendelkeztek a megfelelő technikai tudással ahhoz, hogy megértsék, mi történik ebben a régióban.

Most viszont úgy módosították a kísérleti egerek genetikáját, hogy fényérzékeny molekulákat építettek az idegsejtek membránjába (optogenetika). Egyfajta molekuláris fénykapcsolókkal látták el az agysejteket, amelyek elektromos jeleket adnak ki, ha fény éri őket. Ezután fénystimulációval bizonyos géneket be- vagy kikapcsolhattak – így azonosították, hogy mely agysejtek aktiválódnak és adnak választ alkoholfogyasztáskor. Mikor megtalálták a keresett idegsejtcsoportot, először gerjesztették, majd elnyomták az agy ezen régióját, és megnézték, hogyan befolyásolja a stimuláció az egerek viselkedését.

Először is meglepődtek, amikor látták, hogy a mediális orbitofrontális kéreg mindössze 4 százalékát teszi ki az az apró neuron csoport, ami felvillant, ha az egerek alkoholt ittak. Mikor a tudósok kikapcsolták ezt a klasztert, az egerek hétről hétre egyre többet fogyasztottak. Ha visszakapcsolták, az egerek decensebbet lettek. Az azonosított 500 neuron tehát egy korábban ismeretlen, beépített fékmechanizmusként működött. Külön érdekesség, hogy az agyi manipuláció nem volt hatással arra, mennyi vizet ittak, vagy mennyit mozogtak az egerek. És az is figyelemre méltó, hogy

most először szembesültek azzal, hogy egy narkotikum (alkohol) aktivál egy olyan neuroncsoportot, amely visszafogja a hatásait.

Ez a felfedezés fordulópontot jelenthet a függőséget okozó viselkedés megértésében. Ha az embereknél is azonosítják az „on-off” antialkoholista neuron csoportot, ami eltántorít a berúgástól, hatalmas eredménynek számítana, és segítene végre megmagyarázni, hogy miért tudnak egyesek nehezebben ellenállni a mértéktelen ivásnak, mint mások. Miért küzd az egyik ember alkoholproblémával, míg a másik nem. Annak ellenére, hogy életmódjából fakadóan az utóbbinak is minden esélye meglenne a függőségre.

az lehet A kulcs, hogy a mértéktartásért felelős agyi áramkör, a velünk született beépített biológiai „kikapcsoló gomb” a nagyivóknál kevésbé aktív.

Ez történik, ha abbahagyjuk

Tegyük fel, hogy már azonosították az embernél, és stimulálni, aktiválni is képes az orvostudomány a szolid ivásra késztető neuroncsoportot. Mi történik egy átlagos fogyasztó testével, ha abbahagyja az ivást és mondjuk „száraz” júliust tart?

Egy sokszor hivatkozott kutatás azokra összpontosított, akiknek nincs alkoholfüggőségük. 94, átlagosan 45 éves önkéntest toboroztak, és arra kérték őket, hogy egy hónapra hagyják abba az ivást. A kihívás előtt a résztvevőket „mérsékelt vagy nagyivókként” definiálták, utóbbiak hetente körülbelül 15 standard italmennyiséget gurítanak le, ami 10 korsó sörnek, vagy 2 liter bornak felel meg.

Egy hónap elteltével azok, akik tartózkodtak az ivástól, számos pozitív egészségügyi előnnyel szembesültek: átlagosan 6 százalékkal csökkent a vérnyomásuk, átlagosan 1,5 kilogrammot fogytak, és a cukorbetegség kialakulásának kockázatát tükröző inzulinrezisztenciájuk 25 százalékkal visszaesett. Plusz javult a koncentrációjuk, és jobban tudtak aludni, mindent egybevetve érezhetően fittebbek lettek.

Azt is észrevették, hogy a vérben lévő, a rák növekedését elősegítő fehérjék, (az epidermális növekedési faktor (EGF) és a vaszkuláris endoteliális növekedési faktor (VEGF)) szintje körülbelül 73, illetve 41 százalékkal csökkent.

Mostani ismeretek szerint az alkohol elsősorban nem a rák kialakulásának valószínűségét növeli, inkább a már kialakult rák elburjánzását serkenti.

Egyedül a lecsengő társasági életre panaszkodtak a vizsgálat résztvevői.

Tetszik vagy sem, génjeinkben van az alkohol szeretete

Hogy miért annyira nehéz kivitelezni az absztinenciát, némileg magyarázhatja az a tény, hogy az állatvilágban egyedüli módon – egy génmutáció révén – a főemlősökben és az emberekben egy hatékony alkoholbontó enzim (ADH4) alakult ki és lépett szolgálatba. Ez a szupermolekula attól különleges, hogy segítségével más fajokhoz képest 40-szer gyorsabban képes a Homo sapiens megemészteni az etanolt.

Kifejezetten keresték is az emberszabású főemlősök a megerjedt, alkoholtartalmúvá érlelődött gyümölcsöket – már évmilliókkal ezelőtt is. Hogy miért alakult így, annak nem hedonista okai voltak. A Robert Dudley amerikai integratív biológus által kidolgozott „részeg majom” elmélet szerint messziről ki lehetett szagolni a túlérett gyümölcsöket, átható illata miatt könnyebb volt megtalálni, mint az éretleneket, a megerjedt cukorból kialakuló alkoholtartalom miatt kétszer kalóriadúsabbak, mint a normális példányok. Ráadásul nemcsak etanolt, hanem egészséges probiotikumokat is tartalmaznak, és mikrobaölő hatásúak is egyben. A szalonspicc stressz- és feszültségoldó hatása pedig csak extra bónusz volt.

Valóságos energiabombával, plusz felhőtlen percekkel ajándékozta meg a lelkes főemlősöket az anyatermészet. Robert Dudley azonban hozzátette, hogy

az alkoholszint alacsony lehetett csak, különben pillanatok alatt prédaként végezték volna a vidám majomősök.

Az öntudatra ébredt emberek azonban nem érték be ennyivel. Találkoztak a Vitis vinifera sylvestris nevű eurázsiai kúszónövénnyel, a vadszőlővel, és onnantól fogva már nem volt kérdéses, hogy egy soha nem múló, megbonthatatlan barátság veszi kezdetét. 8 ezer éve el is készült az első bor. A következő nagy lépés az lesz, hogy akinek nem működik aktívan, annak már csak „be kell kapcsolni” a mértéktartásra bíró neuroncsoportját a prefrontális kéregben, és jöhet az igazi In vino veritas.

