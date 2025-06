A szakáll néhány évtizede visszatért a férfidivat alapkellékei közé, mert maszkulin, határozott, különleges külsőt biztosít viselőjének. Na persze csak akkor vonzó, ha ápolt és dús. A kérdés csak az, muszáj-e szakállt növeszteni a férfiaknak divatból, ha a toka beborításnak egészségügyi kockázata is lehet, pláne ilyen rekkenő nyári napokon.

Sokáig lehetne sorolni, mik a férfiasság látható jegyei. Erő, izom, magasság, nagy láb, dús haj vagy épp a férfi nemi hormonoktól kopasz fejbőr, hogy csak néhányat említsünk. De ott a bajusz és a szakáll is, amik egy bizonyos életkorig csak a férfiak kiváltságai – aztán a korral, nagy bánatukra a nők is kiérdemlik a pelyhedző állat.

Szakáll-filozófia

A XVII. század elején az olasz filozófus, Marco Antonio Olmo állította, hogy az áll és az ágyék között szoros kapcsolat áll fenn, az arcszőrzet a férfi nemi erő szimbóluma. Később a szakállas és kopaszodó Charles Darwin megerősítette a szakáll szexuális vonzerejét, mikor azzal érvelt, hogy a férfiak arcszőrzete evolúciósan előnyös díszként vonzza a gyengébbik nemet.

Freud követői pedig még messzebb mentek: a szakáll az arcon az, ami lent a nemi szerv.

Christian Bromberger antropológus azt mondja, „az arcszőrzet a legnyilvánvalóbb nemi hovatartozás jele", nem véletlen, hogy sokáig az erő szimbóluma volt a dús bunda – gondoljunk csak a bibliai Sámsonra. A testszőrzet évszázadokon keresztül az állatiasság, a szexuális agresszivitás jele volt, ezért kérkedtek vele mindig a férfiak, és ezért rejtették el mindig a nők. De kriminológiai vetülete is van, Arthur Schopenhauer német filozófus 1851-ben arra hivatkozva követelte a rendőrségtől a szakáll betiltását, hogy olyan, mint egy „fél álarc”.

Hát csoda-e ha Amerikában néhány éve az váltott ki parázs vitákat, hogy a rabok viselhetnek-e szakállat – ami alatt akár mini fegyvereket, vagy a szőkéshez szükséges eszközöket is tarthatnak? Persze volt előzmény, Napóleon unokaöccse, Louis például úgy szökött meg egy francia erődből, hogy fő ismertetőjegyét, a szakállát és bajuszát leborotválta és alkalmazottnak adta ki magát.

A férfiak mindig büszkén páváskodnak dús arcszőrzetükkel, de igazuk is van, hiszen kell-e jobb bizonyíték arra, hogy ők a teremtés koronái, mint a borosta, a körszakáll, a kackiás bajusz, a kecskeszakáll, a teljes vagy rozsomák szakáll? Ez utóbbit Hugh Jackman hozta divatba a Farkas-filmekkel. De lehet, hogy a mutatós, vonzó pofaszőrben veszélyes dolgok rejtőznek.

Mi bújik meg a tokataréjban?

Az emberi bőr több milliárd mikroorganizmusnak (baktériumoknak, gombáknak, vírusoknak) ad kényelmes otthont, és az arcszőrzet még segíti is szaporodásukat. Sok alapos szakáll-vizsgálat azt mutatta, hogy az álldísz sűrű és változatos mikrobiális populációval rendelkezhet, ami nem feltétlenül jelent higiénikus környezetet. Sőt, olyan vélekedés is elterjedt, hogy az átlagos szakáll több baktériumot tartalmazhat, mint egy WC-csésze. Vagyis a szakáll egészségügyi kockázatot jelent?

A bőrnek területenként eltérő mikrobái vannak, összetételük függ a hőmérséklettől, a pH-értéktől, a páratartalomtól is.

A szakállban (főleg ilyen kánikulában) meleg és gyakran párás a környezet, ami ideális lehet a mikrobák szaporodásához, főleg ha elég szennyeződés is megtelepszik az állszőrzetben – amit például a kezével tesz oda a büszke szőrtulajdonos – írja a Washington Post. A szakáll-mikrobákról már 50 éve születtek tanulmányok, sőt, 1967-ben mikrobiológusok baktériumokkal permetezték be kísérleti alanyok állszőrét és kiderült, a baktériumok szappanos vízzel történő tisztítás után is megmaradtak.

Vagyis az arcszőrzet baktériumai túlélik a tisztítást is. Ez viszont némi pánikra adott okot a szakállasok között, mert ha ilyen veszélyes baktériumtároló a szőrboglya, akkor akár fertőzhet is. Aztán pár évtizednyi rettegés után kicsit csillapodtak a kedélyek, mert egy tíz évvel ezelőtti kutatás nem talált számottevő különbséget a csupasz és a szőrös emberek bakteriális telepeiben – az arcukon.

Egy 2014-es tanulmányban szakállasok és csupaszok baktérium típusait vetették össze és kiderült, a szakállasok kisebb valószínűséggel hordozták a Staphylococcus aureus baktériumot, ami gyakran halállal végződő betegségeket okoz kórházakban vagy más egészségügyi intézményben.

Emberszőr vs. kutyabunda

2018-ban tovább ment a szakáll-vizsgálat: az emberi arcszőrzet és a kutyaszőrzet mikrobáit hasonlították össze a biológusok. Kiderült, hogy a szakáll lényegesen több mikrobát hordoz, mint a kutyaszőr, beleértve potenciálisan patogén baktériumokat is. De vannak más eredménnyel záruló vizsgálatok is. Néhány éve a csupasz és szőrös egészségügyi dolgozókat analizálták baktériumok szempontjából és kiderült, a szakállasok arcán több baktérium volt, mint sima bőrű kollégáikén. A szakáll valóban hordozhat parazitákat, vagy bőrfertőzések baktériumait (az ótvarét például), és ha tulajdonosa nem figyel eléggé a higiéniára, vagy esetleg beteg személlyel érintkezik hosszasan, rendszeresen, akkor valóban fennáll a fertőzésveszély.

Az elhanyagolt szakáll irritációt, gyulladást és betegségeket okozhat, a bőr, ahonnan sarjad, gazdag erekben, idegekben, immunsejtekben, ezért érzékeny a mikrobiológiai és környezeti stresszre.

A faggyú, az elhalt hámsejtek, az ételmaradékok és a szennyező anyagok felhalmozódása irritálhatja a régiót és elősegítheti a gombák és baktériumok elszaporodását. Azonban a megfelelő szakállhigiénia minden rendellenességet messzire űzhet, vagyis Jason Momoa követői naponta mossák szakállukat és arcukat, hogy eltávolítsák a szennyeződéseket, a faggyút, az allergéneket és az elhalt hámsejteket. Így a mikrobák szaporodásának is gátat vethetnek.

A bőrgyógyászok a szakáll hidratálását is javasolják, hogy ne legyen száraz, de nem árt rendszeresen kifésülni sem, ez felfrissíti és eltávolítja a szennyeződéseket, és időközönként kurtítani is kell, ami szebbé, egészségesebbé és dúsabbá teszi az áll büszke szőrét.