Van egy táj Magyarország keleti peremén, a Berettyó és a Sebes-Körös egykori mocsaras találkozásánál, amelyet a térképen ma is Kis-Sárrétként ismerünk. A neve viszont lassan csalóka lesz, mivel a víz rég elhagyta ezt a vidéket. A föld repedezik, a növényzet sárgul, és a falvak kútjaiból is apad a talajvíz. Itt, Szeghalom szomszédságában született meg egy kezdeményezés, amely most esélyt ad arra, hogy a táj visszanyerje egykori víztesteit.

A Sárréti Vízőrzők és a TIVIZIG, azaz a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság összefogása egy többlépcsős vízpótlási projektet indított útjára – ezt mutatja be a ma debütált „Nem víznek való vidék: Kis-Sárrét – 300.000 köbméter remény” című dokumentumfilm-sorozat első része. Az alkotók célja, hogy mintaprojekten keresztül mutassák be, milyen valós válaszokat adhat egy kis közösség a klímaválság szorítására.

A film alkotói, Rácmolnár Milán rendező és Csala Dániel szerkesztő évek óta keresnek olyan helyi történeteket, amelyek filmeben is bemutathatók: civil összefogásból induló vízmegtartó kísérleteket, amelyek túllépnek a hagyományos vízelvezetési gyakorlatokon. A Sárréten épp ezt találták meg – egy kiüresedett folyómedret, amelyben újra víz csillanhat meg.

„Pont ilyen kezdeményezéseket keresünk – mondja Csala Dániel, a film egyik készítője –, ahol helyi gazdálkodók, területtulajdonosok szeretnének jobb vízellátottságot létrehozni, és valahogy küzdeni az elsivatagosodás ellen. Ezért döntöttünk úgy, hogy ha ezt lehetővé teszik, követni szeretnénk a folyamatot.”

A régi folyó ad új reményt

A dokumentumfilm első része Czirják Csabát, a Sárréti Vízőrzők Egyesületének elnökét kíséri el a Szeghalom melletti holtág-rendszerhez, amely a régi Sebes-Körös medre volt, ami egy négy és fél kilométer hosszú, 16 hektáros kiterjedésű terület. Egykor víz hömpölygött itt, ma azonban csak kiszáradt sár és cserjés bozót fogadja az ide érkezőket.

Ez a helyszín azért fontos, mert most tényleg már csak egy kiszáradt mederben állunk itt, ami a régi Sebes-Körösnek a medre volt. A célunk, hogy ebbe valahogy vizet varázsoljunk, együttműködve a vízüggyel és az önkormányzattal

– mutat körbe az új, még víz nélküli vájatban Czirják.

Az aszályos évek súlyos nyomot hagytak a tájon: a csapadék mennyisége drasztikusan csökken, a talajvíz eltűnik, a kutak sorra apadnak el. A Sárréti Vízőrzők azonban nemcsak felismerték a problémát, hanem tenni is hajlandók ellene. A kezdeményezés mögé a vízügy is beállt, és május óta elindultak a konkrét földmunkák, hogy víz juthasson vissza a természetes mélyedésekbe.

„Arra gondoltunk, hogy beszállnánk a Vizet a tájba programba – mondja Czirják –, akár földmunkával, akár bármilyen segítséggel, ami közben jön. Nálunk olyan aszályok vannak, hogy nagyon-nagyon kell a víz.”

A filmes csapat május elején járta be Szeghalom környékét Czirják Csabával, és a látottak hatására nemcsak lelkesedés, hanem konkrét lépések is követték a helyszíni bejárást. Felmérték a teljes érintett területet, majd elkezdték a lobbizást annak érdekében, hogy a mélyebben fekvő részekre valamilyen módon vizet lehessen juttatni. Számos levélváltás és telefonálás után júniusban már azzal a hírrel jelentkeztek, hogy fejlemények vannak: a kezdeményezés mögé a vízügy is beállt, és megkezdődhetnek a munkálatok. Czirják Csaba elmondta, hogy az egyesületük körülbelül fél éve alakult, nagyjából akkor, amikor a vízügy és a kormányzat bejelentette a „Vizet a tájba” programot. Úgy gondolták, ezt az ügyet szeretnék megragadni, mivel maximálisan érintettnek érezték magukat.

A Békési régióban ugyanis már olyan mértékű az aszály, hogy a víz visszatartása és pótlása elengedhetetlenné vált.

A konkrét munkálatokról beszélve Czirják kifejtette, hogy a térségben rengeteg belvízelvezető csatorna található, amelyeket eredetileg szántóföldi vízelvezetésre építettek, de ezek közül sok rossz állapotban van, az átereszek pedig gyakran több évtizedesek, karbantartás nélkül. Belvíz ugyan már legalább 10-15 éve nem fordult elő, de úgy vélték, ha a program segítségével vizet tudnak visszavezetni a tájba, akkor gépi földmunkával önerőből, saját szervezésben segítik a folyamatot, különösen azokon a szakaszon, ahol a vízügynek nincs elegendő kapacitása.

Az egyesület működéséről a szakember elmondta, hogy megpróbálnak minden olyan gravitációs lehetőséget kihasználni, amely a nagyobb csatornákra és folyókra van kötve. A tagok önkéntesen vesznek részt ezekben az akciókban, mivel saját maguk is érzékelik, hogy a helyzet súlyos: a talajvíz évről évre csökken, a kutak apadnak, még a helyi falvakban is. Éppen ezért úgy döntöttek, hogy ha már vannak aktív tagjaik, megszervezik a szükséges lépéseket, és saját módjukon járulnak hozzá a probléma enyhítéséhez.

Ez a mostani beavatkozás egy nagyobb projekt része, amelynek egyik kulcspontja a Szeghalomtól mintegy egy kilométerre található, „koplaló” nevű terület, ahol egy régi, körülbelül négy és fél kilométer hosszú holtágrendszer található – ez volt egykor a Sebes-Körös medre. Az egyesület ezt a rendszert igyekezte felkarolni, és kijárta azokat a hivatalos utakat, amelyek révén a terület bekerült az aszályvédelmi csoport által támogatott mesterséges víztározók közé. A vízügy igent mondott a kezdeményezésre, biztosítottak hozzá némi anyagi forrást is, valamint vállalták, hogy egy nagy teljesítményű dízel szivattyút telepítenek, és egy kétszáz méter hosszú csőrendszert építenek ki, amely a gáton áthaladva megindítja a víz betáplálását. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy vizet juttatnak a Sebes-Körösből a kiszáradt holtágba.

Legények a gáton

A projekt látványos része pedig már zajlik, a TIVIZIG munkatársai több száz kilós csőelemeket telepítettek a Sebes-Körösből kiindulva egészen a holtágig egy 200 méteres vezetékrendszeren keresztül. A cél, hogy 400 ezer köbméter víz érkezzen a mederbe – 400 liter másodpercenkénti hozammal.

Az egyesületnél azt mondják, minden tőlük telhető segítséget megadnak a vízügy számára, bár anyagi forrásaik erősen korlátozottak. Ezért elsősorban az összefogásra helyezik a hangsúlyt, és vannak közöttük olyan gazdák is, akik hajlandók az idejüket és gépeiket felajánlani a közös cél érdekében. Elmondásuk szerint megépítettek egy átereszt, megpróbálták kialakítani a befogadó oldalt, valamint felmérték az egész holtágat, mivel bizonyos szakaszokon ez különösen kritikus lehet, főleg ha nagy mennyiségű víz érkezik majd a 15. nap után.

A munkát így nem csak a gépek végzik. Az egyesület tagjai kézi erővel és saját gépeikkel segítenek, terepet mérnek, árkokat alakítanak ki, és saját maguk készítették el a víz befogadó állomását is.

Megcsináltunk egy átereszt, végigmértük az egész holtágat GPS-szel. Itt voltunk tizenegyen, markosabb legények. Ez egy ősrengeteg volt, amihez körülbelül 100 éve nem volt hozzányúlva

– meséli Czirják.

Persze jogosan merül fel a kérdés, hogy miért, és miért pont most teszik mindezt, a válasz azonban jól mutatja, mekkora is a Kis-Sárréten a vízprobléma. A szakemberek szerint az aszály már olyan mértékű, hogy az előző hónapban szinte alig hullott csapadék, és ha valaki kimegy a területre, azt látja, hogy minden kiszáradt és elsárgult. Egyedül azon a részen maradt meg a zöld növényzet, ahol a régi meder található, mert ott még homokréteg fedi a területet – helyenként akár egy méter nyolcvan centi vastagságban is.

Azt mondják, most a víz fogja kiegyenlíteni a felszínt, mivel korábban már készítettek egy videót is arról, ahogy bejutottak a meder négy méter mély részére. Ugyanakkor rengeteg olyan terület is van, ahová még be sem tudtak menni, mert teljesen benőtte a növényzet. Úgy gondolják, idővel a víz majd rendezi ezeket a részeket is. Az egyesület tagjai naponta járőrözni fognak a területen, hogy figyelemmel kísérjék a változásokat, miközben a vízügy folyamatosan biztosítja a vízutánpótlást.

Ezt már a gyerekeinknek csináljuk. Akkora a baj, hogy ahogy sokan fogalmaznak, a huszonnegyedik órában vagyunk. Itt cselekedni kell. Az előző hónapban olyan kevés csapadék volt, hogy minden sárga, összesen 18 milliméter esett. A reményeink szerint azonban az ide bevezetett víz ki fogja szintezni a medret

– fogalmazott a Sárréti Vízőrzők Egyesületének elnöke.

Nem elvezetni, hanem visszatartani kell a vizet

Annyi biztos, hogy a „Nem víznek való vidék” nem pusztán egy sokadik vészharangot kongató dokumentumfilm, hanem egyben egy mozgalom is. A készítők célja, hogy a helyi szintű, gyakorlati megoldásokat országosan is érthetővé tegyék, és bemutassák: a vízgazdálkodás szemléletváltása elkerülhetetlen.

A film megálmodói szerint különösen fontosak az olyan mintaprojektek, mint amilyen a Sárréten is zajlik. Úgy látják, az elsivatagosodás elleni küzdelem egyik legnagyobb problémája, hogy még a tudományos közösség sincs teljesen meggyőződve arról, mely megoldások működnének a legjobban az egyes helyszíneken – pláne nem országos szinten. Amikor pedig nagy léptékű beavatkozások ötlete merül fel, a hivatalos válasz általában az, hogy ez túl költséges lenne, nem látni előre az eredményeket, ráadásul jelentős társadalmi feszültségeket is kelthetne.

Éppen ezért tartják elengedhetetlennek az olyan kisebb léptékű kezdeményezéseket, ahol új szemléletű megoldásokat lehet kipróbálni. Azt mondják, a Sárréten például nem elvezetik, hanem visszatöltik a vizet egy kiszáradt holtágba – ez egy táji léptékű vízpótlás, amelyből meggyőződésük szerint sokra lenne szükség az országban. A film célja pedig az, hogy ennek az eredményeit másoknak is megmutathassák.

Nagyon jók ezek a mintaprojektek. Az elsivatagosodás elleni küzdelem nagy rákfenéje, hogy nem tudjuk, mi működne legjobban az adott helyszínen. Egy országos vízügyi beavatkozás hatalmas költség, társadalmi feszültségek forrása lehet. Ezért kellenek a kis léptékű példák. Amikor a vizet nem levezetjük, hanem visszatöltjük, az már egy tájléptékű vízpótlás. Ilyenből sokra lenne szükség az országban

– fogalmaz Csala Dániel.

Ehhez pedig úgy tűnik, a Kis-Sárréten már minden készen is áll, a szivattyúk működnek, a csövek a helyükön, a víz érkezik, és a helyiek pedig nap mint nap ellenőrzik a folyamatot. De a történet itt még nem ér véget. Az alkotók célja, hogy a mostani folyamatok nyomon követése mellett újabb helyszíneken mutassanak be hasonló próbálkozásokat.

A Nem víznek való vidék csapata abban hisz, hogy szemléletváltásra van szükség a magyar vízgazdálkodásban. Rácmolnár Milán filmes és Csala Dani szerkesztő anyagaikkal azon dolgoznak, hogy mind a bajokat, mind a lehetséges megoldásokat érthetővé és elérhetővé tegyék az érintettek számára. A szerzők továbbra is várják olyan érintettek jelentkezését, akik mintaprojekteken keresztül szívesen bemutatnák jó gyakorlataikat, vagy éppen különösen súlyos aszálykitettségüket a szélesebb közönség számára

– áll a csatorna bemutatkozó szövegében.

A film és a projekt így nem csupán a víznek való vidékről szól, hanem azokról az emberekről is, akik hisznek még abban, hogy lehet ezt másként, na meg persze jól is csinálni. Hogy a víz nem ellenség, hanem szövetséges, és ha cselekszünk, a táj még válaszol.

(Borítókép: Nem víznek való vidék)

Klímaváltozás, környezettudatosság, fenntartható jövő.

Ezek nem csak trendi hívószavak, hanem a közös valóság, amiben mindannyian élünk. A Zöld Indexen mi is kiemelt figyelemmel foglalkozunk ezekkel a témákkal. Ha te is fontosnak tartod, hogy azoknak is élhető bolygójuk legyen, akik ma születnek, csatlakozz hozzánk a Zöld Indexen. Csatlakozom a Facebookon Tovább a zöld cikkekre