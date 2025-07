Ez motiválhatta Ted Bundyt és a többi sorozatgyilkost

A Csendes-óceán északnyugati részének védjegyei a fűrészáruk, a repülőgépek, a technológia, a kávé és a bűnözés. Itt készítik a Boeing gépeket, a Microsoft termékeit, itt gőzölgött először Starbucks kávé és itt gyilkolt Ted Bundy, de az I−5-ös autópálya gyilkosa és Charles Manson is. Az innovációk örvendetesek és a helyi kreativitás bizonyítékai, de mi lehet az oka annak, hogy a XX. század legnagyobb amerikai tömeggyilkosai is innen indultak?

Caroline Fraser Pulitzer-díjas oknyomozó újságíró egy könyvben próbált utánajárni ennek a kérdésnek, a Murderland hipotézise szerint az ipari szennyezés, pontosabban az ólom okozta a jellemzően a második világháború alatt vagy közvetlenül utána született férfiak agresszióját az 1970-es évek Amerikájában.

Ted Bundy, a Green River-i gyilkos (Gary Ridgway) és az I−5-ös autópálya gyilkosa (Randall Woodfield) talán az ipari ólom- és arzénszennyezés „áldozata”, ez okozhatta erőszakos és impulzív viselkedésüket.

Az ólmot, mivel szabályos idegméregként viselkedik, 1973 és 1996 között fokozatosan kivonták az üzemanyagokból és festékekből. És ahogy csökkent mennyisége, a rendőrségi adatok szerint fokozatosan és látványosan visszaesett a New York-i bűnözés is.

A toxikus hipotézis

Az ASARCO vállalat (American Smelting and Refining Company) a washingtoni Tacomában rengeteg nehézfémet bocsájtott a környezetbe. És hiába hívta fel a figyelmet a nehézfémek füstjének veszélyeire már 1913-ban Frederick Gardner Cottrell vegyész, nem történt csökkentés, sőt. A XX. század mániákus iparosodási szelleme letarolta Amerikát, irtották a természetet, hogy gyárakat emeljenek, és beton legyen fű helyett. A kohó füstje és a benzingőz elkergette a madarakat, de a gyerekek nem mehettek sehova. A diffúz toxikus anyagok mérgezték a forgalmas utak mentén élő terhes nőket és magzataikat.

Ted Bundy és Gary Ridgway szennyezett területeken nőttek fel, de valóban csak az ólmot okoljuk kegyetlenkedéseikért? Bundy gyilkolt Washington államban, majd Nyugaton, végül Floridában. Ámokfutásának 1989-ben szakadt vége, mikor áramütéssel kivégezték. Ő is hozzájárult ahhoz, hogy 1975-ben az erőszakos bűncselekmények száma

tizennégy százalékkal nőtt Seattle-ben, Tacomában és Spokane-ben.

1978-ban Dennis Rader sorozatgyilkos levelet írt a wichitai helyi újságnak, amelyben azt állította, van benne egy „X-faktor”, az készteti a gyilkolásra. Ez szerinte ugyanaz lehet, mint ami Hasfelmetsző Jackben vagy a Bostoni Fojtogatóban is megvan, vagy akár Ted Bundyban. Tény, Tacomában a háború után született gyerekek vérében a nehézfémek (ólom, arzén) bőségesen jelen voltak, a vízből, a levegőből kerültek oda. Ezek jelentenék a negatív X-faktort?

Némi torzítás

Igaz, hogy az ólom nagy mennyiségben növeli a bűnözés és az agresszió arányát. 2019-ben egy vizsgálat kiderítette, a férfiaknál az ólomszint egy egységgel történő növekedése emeli a magatartási zavarokat. 2020-ban egy svéd kísérletben a kutatók azt találták, az ólmozott benzinnek való kitettség káros hatásai jobban érintik a férfiakat. Egy másik jelentés szerint a gyilkossági arány akár kétszeresére nőhet az ólomtúlterheltség miatt.

De a 2022-es metaanalízis, amire Fraser is támaszkodik könyvében, ferdít, ugyanis direkt azokat az adatokat szedte össze, amik alátámasztják az előzetes hipotézist. Vagyis az ipari szennyezés és a sorozatgyilkosok közti összefüggést – minél több van az elsőből, annál több lesz a másodikból is. Csakhogy ez nem ilyen egyszerű, hiszen a nőkre miért nem hat a ólommérgezés, és más területeken miért nem szaporodtak meg a gyilkosságok, és mi a helyzet a benzinkutasokkal? Azt sem érdemes elfelejteni, hogy a pszichopatákat a körülmények is segítették, a stoppolás, a kontroll és biztonság nélküli autópályák. Nem véletlen, hogy a kamerák, telefonok, DNS-vizsgálatok elterjedésével drasztikusan visszaestek a gyilkosságok.

