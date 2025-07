Az egyre modernebb és pontosabb régészeti módszerek szinte nap mint nap új felfedezésekhez vezetnek. Most az iszlám világ egyik legnagyobb rabszolgafelkeléséről lett több információnk a lumineszcencia spektroszkópia segítségével, ami kimutatta, egy óriási csatornarendszer több évszázados építését jól szervezett rebellió szakíthatta félbe.

Zandzsoknak hívták a középkorban beszélt arab nyelvben a kelet-afrikai szuahéli partvidék lakóit, a legfrissebb kutatások szerint pedig ők vezették a történelem egyik legnagyobb rabszolgafelkelését – a mi honfoglalásunkkal szinte azonos időben. A rabszolgák azonban nem is biztos, hogy keletről jöttek, valószínűbb, hogy észak-szomáliai kikötőkön keresztül vásárolták őket.

Ahogy Buda Géza írja tanulmányában, Irakban, és egész Nyugat-Ázsiában, Kínában sok fekete rabszolga volt, akikről sokan feltételezték, hogy „zandzsok", de korántsem biztos, hogy kelet-afrikaiak voltak. Rabszolga-kereskedelem helyett a korban jellemzőbb tevékenység volt az elefántcsont, az arany és egyéb nyersanyagok importálása.

Sanyarú körülmények, jól szervezett felkelés

Az viszont tény, hogy a mai Irak déli régiójában, a 800-as évek végén egy óriási csatornarendszer építésébe kezdtek rabszolgák bevonásával, ennek a maradványai pedig a mai napig megtalálhatók az országban. A rabszolgák évszázadokon keresztül dolgoztak rajta, a 9. században, a lázadás kezdetén kezdték építeni. Ekkor a területet az Abbászida Kalifátus irányította, ami 749–750-ben került uralomra.

Most műholdas felvételek és régebbi fotók elemzésével 4 dombot azonosítottak az archeológusok, amiket rabszolgák áshattak ki és hordhattak össze szamarak segítségével Bászra környékén. A régészek a négy töltésből talajmintát is vettek és optikai lumineszcencia-mérésekkel sikerült megállapítani, mikor kezdődhetett az építkezés és a lázadás.

Fotó: Wikipedia A Nahrawán-csatorna kiszáradt medre Közép-Irakban

A rendelkezésünkre álló adatok szerint 869-ben Ali ibn Muhammad vezetésével tört ki a zendülés, ami több mint egy évtizedre lebénította a munkálatokat. De nem csak a sztrájk volt a lényeg, hadsereget szerveztek, városokat építettek, mígnem 883-ban leverték őket.

Ez volt az egyik legnagyobb és legszervezettebb rabszolgafelkelés az iszlám világ történetében.

De nem is csoda, hogy a sarkukra álltak, a zandzsok, ugyanis 50–500 fős munkatáborokban sínylődtek, kézzel kellett rengeteg földmennyiséget kiásniuk, majd töltésekre hordaniuk – segítségükre pedig a legjobb esetben is csak szamarak voltak. Azonban a gátak, magaslatok emelésén kívül a víz által hordott iszapból lerakódott szigeteket is el kellett távolítaniuk, hogy ne akadályozzák a csatornarendszer működését.

A mai kormeghatározások alapján feltételezhető, hogy a lázadás leverése után újból folytatták a munkát, de már nem biztos, hogy a korábbi, életben maradt rabszolgák, vagy akár újak. Az is lehet, hogy parasztok folytatták az építést, de csak 1258 körülig, amikor is a mongol hódítás véget vetett a régió fejlődésnek.

Az új felfedezés jelentős, mert megdönti a hipotézist, mi szerint a 880-as évektől megszűnt a mezőgazdasági rabszolgatartás a Közel-Keleten.