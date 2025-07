Mitől lesz menő valaki? Például attól, ha nem használja a menő szót, mert az igen ciki – legalábbis a Z és Alfa generációk szerint, szóval akkor ez így is van. Legyen inkább cool vagy király?

A menőség megfoghatatlan, szinte misztikus, nehéz megfogalmazni, mit is jelent pontosan, de ha látjuk, felismerjük. Egy átfogó új vizsgálatban két kutató azt állítja, nem is olyan rejtélyes. Analízisük a Journal of Experimental Psychology folyóiratban jelent meg.

Tizenkét országban közel 6000 résztvevő választotta ki egymástól függetlenül ugyanazokat a személyiségjegyeket, amikor menő embereket kellett jellemezniük. A különböző nációk tagjai (amerikai, indiai, spanyol, nigériai, török, ausztrál és sok egyéb) mind úgy választottak menőket, hogy fontos volt,

szimpatikusak legyenek, vagy egyenesen csodálatra méltóak, egyértelműen pozitív kisugárzásúak, de emellé még társult gyakran a hedonizmus is, vagy az erő.

Aki cool, az befolyásolni tudja környezetét, és lázadó is. A 20. század közepén a kifejezés az ellenkultúrából terjedt el, fekete dzsesszkluboktól, beatnik kávézókból, de gyorsan divatossá vált a popkultúrában – divatházak, lemezcégek, filmstúdiók vetődtek rá. Ez egységesíthette a jelentését, ezért lehet, hogy több nemzetben is ugyanazt jelenti.

A „menő” világszerte hasonló tulajdonságok és értékek köré kristályosodott ki, de a kutatók szerint ennek ellenére sem lett elkoptatva, csak funkcionálisabbá vált.

A menőséggel járó hatalom és autonómia segít informális hierarchiák kialakításában, ahelyett, hogy kizárólag a vagyonra vagy az intézményi tekintélyre támaszkodnának. Mert aki menő, az merész és eredeti is, és így alakítja a kulturális normákat – máshogy öltözik, új beszéd- vagy életmódbeli mintákat mutat be, megkérdőjelezi a normákat, változást inspirál. Ez a kettős szerep, hogy egyszerre vágykeltő és bomlasztó, teszi befolyásossá. Különösen érdekes, hogy legyenek bár az emberek 5 különböző kontinens lakói, a menőség hasonló tulajdonságokat takar, vagyis kultúrák közötti állandó lehet, egy íratlan kód, ami átlépi a határokat, miközben folyamatosan feszegeti azokat.

