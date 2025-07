Howard Tucker ideggyógyász, aki július 10-én tölti be 103. életévét. Ez is elég érdekes, de az még inkább, hogy ma is dolgozik, ő a legidősebb praktizáló orvos, és egészséges, mint a makk, ráadásul nemrég TikTok-sztár lett. Nem mellesleg 68 éve házas. Hogy mindez mivel magyarázható? Elárulta a NatGeónak.

Ha valaki 1947 óta dolgozik, csoda, hogy még él, de Howard Tuckernél nem is ez a meglepő, hanem, hogy a 100. életévét betöltve lett egészséges TikTok celeb, aki rengeteg fiatal követővel büszkélkedhet. A Z és Y generáció hegyezi a fülét, ha megszólal Tucker bácsi.

Tucker 1947-ben szerzett orvosi doktorátust, és 1953-ban fejezte be neurológus rezidensi képzését. A második világháború alatt az amerikai haditengerészetnél szolgált, a koreai háború során pedig az Atlanti-óceánon szolgálatot teljesítő flotta vezető ideggyógyásza volt. 1989-ben még csak 67 éves, úgyhogy nosza, a jogi diplomát bezsebelve letette a ügyvédi vizsgát is – közben továbbra is neurológusként dolgozott. A koronavírus-járvány alatt betegeket kezelt, ma még mindig aktív, orvos és jogászhallgatókat is tanít a clevelandi Case Western Reserve Egyetemen. Szerinte a múlt század legnagyobb orvosi előrelépése a képalkotó technika feltalálása, különösen a CT- és MRI-vizsgálatok diagnosztikájában.

A TikTokon mutat példát

Talán ennél is érdekfeszítőbb, hogyan lett popkult sztár élemedett korára. Tíz unokája közül az egyik, Austin a barátjával, Taylor Taglianettivel kreált neki TikTok-fiókot (már több mint 100 ezer követője van), és ők hárman forgatták le a Mi következik? című dokumentumfilmet Tucker életéről. A még mindig friss, bár persze korántsem fürge Tucker bácsi szerint a munka nagyban hozzájárult szelleme és hosszú, egészséges élete megőrzéséhez. Ugyanis minden egyes munkában eltöltött év csökkenti a demencia kockázatát, mert mivel is jár a munka? Döntések meghozatalával, társas interakciókkal, vagyis használjuk az agyunkat. Ez pedig lassítja a kognitív hanyatlást.

Ha nem használod az agyadat, el fogod veszíteni.

– mondja Tucker, de persze nem árt szeretni is azt a munkát, különben a stressz fog megbetegíteni.

Az ideggyógyász szerint ha mentálisan és fizikailag is aktívak maradunk, az már fél egészség. És még van egy-két vesszőparipája: ne dohányozzunk soha, és minél kevesebbet gyűlölködjünk. Ez a kettő végzetes lehet az egészségünkre. A gyűlölettől, a negatív gondolatoktól felmegy a pulzusunk, a vérnyomásunk megemelkedik, és a szorongásnál tapasztalható stressztünetek jelentkeznek.

Amikor gyűlölünk valakit, tudat alatt is a saját tekintélyünket növeljük, de ez csak egy képzet, ami rossz fizikai tünetekkel és reakciókkal jár.

A dohányzással meg az a helyzet, hogy még emlékszik rá, amikor évtizedekkel ezelőtt sokkal kevesebb nő fújta a füstöt, de ők is otthon – az utcán illetlenség volt. A tüdőrák ezért inkább a férfiak betegsége volt, de ma már a nőknél is gyakori, ahogy megnőtt köztük a dohányosok aránya. Tucker a marihuánafogyasztást is ellenzi, mert bár lehetnek gyógyhatásai, de rontja a koordinációt, és növeli a szívroham, a stroke kockázatát. Az alkohollal kapcsolatban kicsit megengedőbb, a mértékletességet hangsúlyozza, nem hiába, hogy nála a hosszú élet három kulcsa közt szerepel a bor is – valamint a nők és az éneklés.

Attól azonban óvakodik, hogy olyan étrendre szavazzon, amely tuti a 100 év megéléshez. Mindenkinek más válhat be, csak az biztos, hogy a feldolgozott, sült vagy cukros finomságok helyett a teljes értékű, egészséges ételek fogyasztása segíthet megelőzni az egészségügyi problémákat. Számtalan élelmiszertrendet látott már hosszú élete során, és mindig lesznek újak, amelyek egy-egy élelmiszer előnyeit vagy hátrányait hangsúlyozzák. Ő a friss gyümölcsökből és pirítósból álló reggelire esküszik – kedves, pszichiáterként dolgozó felesége mellett. Az ebédet sokszor kihagyja, nem is nagyon éhes délben, vacsorára csirkét, halat, vagy alkalmanként egy steaket eszik zöldségekkel vagy salátával. Néha lecsúsztat egy-egy martinit is. Megfigyelte, hogy ahogy idősödik, változik az ízlése is, jobban szereti az édességeket, fagyi- és fánkrajongó lett amióta betöltötte a 100-at.

Fizikai fittsége megőrzéséért, szíve erősítéséért futópadon sétál, de csak ha tévét, filmet nézhet közben, mert kell valami, hogy „túlélje ezt a megpróbáltatást”. A gyaloglást és a kocogást nagyon ajánlja az artériák megkeményedése ellen, az egyensúly megőrzéséért. De persze jók a szobakerékpárok, lépcsőzők, ellipszistrénerek is. Az ideggyógyász 68 éve él házasságban, a felesége a támasza, de sok barátja is van, akik közül a fiatalokat nevezi nagyon fontosnak, mert ők szellemileg frissen tartják. Ráadásul az összes közeli gyerekkori pajtása meghalt már, viszont sok, negyedszázaddal ifjabb barátja pörgeti az agyát, gondolkodásra készteti (pedig ha utánaszámolunk, ők is legalább 75 évesek).

A kor hátrányai

Tucker nem nagyon törődik a korával, hiszen olyan relatív, hogy épp ki számít idősnek, ő még mindig nem érzi magát annak, jók a génjei, mindig kíváncsi és optimista. Azt viszont sajnálja, hogy máshogy viszonyulnak hozzá az emberek, mint régen. Van, hogy a gyerekeitől érdeklődnek hogyléte felől, pedig ő is ott van mellettük. Vagyis lefokozzák az öregeket, nem veszik őket emberszámba, mintha velük nem lehetne beszélni.

Baj, hogy sok tévhit kering az időskorral kapcsolatban. Diéták, korlátozások, de szerinte inkább a mértékletesség mindennek a kulcsa. Ezt támasztja alá az is, hogy amikor megkérdezték a drámaíró George Bernard Shaw-t, minek köszönheti hosszú életét, azt válaszolta, a titok a vegetáriánus étrend, az alkohol- és koffeinmentesség. Ugyanerre a kérdésre Sir Winston Churchill azt válaszolta, az örmény brandy, a húsevés és a szivar a lényeg. Tucker viccesen azt mondja, ő talán mindkettejüknél okosabb, mert nem esküszik semmire, nem esik túlzásba, csak élvezi az életet és a cigarettát szigorúan kerüli.