Cicero is a memóriapalotát használta beszédei megjegyzésére, de a metódus még ennél is régebbi lehet, vagy legalábbis az elv, amin alapul. Ha ismerős terekhez és ezek részleteihez kötjük a megjegyzendő adatokat, játszi könnyedséggel bármit fel tudunk idézni.

A sok memóriatechnika között (memóriafogas, kezdőbetűs, kulcsszavas – csak, hogy néhányat említsünk) létezik egy olyan ősi módszer, a loci, avagy memóriapalota, ami bármilyen ismerős teret átalakít az új információk tárolórendszerévé. Cicero két évezreddel ezelőtt ugyanezt a módszert alkalmazta beszédek memorizálására, de nem ő találta ki, hanem – a legenda szerint legalábbis – az ókori görög költő, a keoszi Szimónidész, aki a Kr. e. 5. században megmenekült egy összeomló épületből. Amikor az áldozatokat kihúzták a romok alól, Szimónidész úgy azonosította őket, hogy emlékezett arra, hol ültek az asztalnál.

Korábbi kultúrák is használtak hasonló technikákat: az amerikai őslakosok zarándokútjai, az ausztrál őslakosok dallamai és a csendes-óceáni szigetek lakóinak ünnepi útjai mind hasonló mintát követnek. Az idősek énekeltek, táncoltak vagy történeteket meséltek bizonyos helyeken, így az információk a helyszínhez és a kontextushoz kapcsolódva megmaradtak. Ez volt az információtárolás domináns formája szó szerint az egész civilizáció számára a könyvnyomtatásig. Ma hatékonyan használják a demenciában, memóriazavarokban szenvedőknél. Lassítja ugyanis a kognitív hanyatlást, jótékonyan hat a depresszióra és a poszttraumás stressz szindrómát, sőt, még a traumás agysérülésből való felépülést is elősegíti.

Ki lesz a memóriabajnok?

Amerikában rendszeresen szerveznek memóriabajnokságokat, ahol hétköznapi emberek rendkívüli emlékezőképességről tesznek tanúbizonyságot. A versenyzők több száz véletlenszerű szót, tucatnyi idegen élettörténetét és összekevert kártyalapok sorrendjét jegyzik meg villámgyorsan. A loci módszer variációit használják, ami egy mentális térképen alapul, vagyis egy helyhez kapcsolódó memóriatechnika, aminek során egy jól ismert helyet vizualizálunk, részleteihez (bútorok, helyiségek) kapcsoljuk a megjegyzendő anyagot. Ezután gondolatban végig járjuk az ismert térbeli környezetet és fel tudjuk idézni a szöveget/adatokat.

A trükk, hogy a képzelet segítségével kell ezeket a mentális kapcsolatokat emlékezetessé tenni, minél furcsább és meghökkentőbb, annál jobb.

A lokuszok módszere a térbeli navigációban és a vizuális memóriában rejlő erősségeinket aknázza ki. Ezeket az evolúció csiszolta, fejlesztette, a működési magyarázata pedig egyszerű elven alapul: absztrakt információkat senki sem jegyez meg könnyen (számokat pl.), de amit láttunk, ahol jártunk, azt igen. A legújabb agyi képalkotó vizsgálatok azt mutatják, hogy a lokuszok módszerének használata stabilabb hálózatokat hoz létre, ezzel segíthetne a demenciában szenvedőknek, mert összekapcsolja az agy több, a memóriában részt vevő részét : a prefrontális kérget, a hippocampust és a vizuális kérget. A memóriapalota gyakorlói szó szerint áthuzalozzák agyukat, hogy hatékonyabban emlékezzenek, és ha megtanulták, személyre szabott képek bonyolult rendszereit fejleszthetik ki, amelyek például számokat, egyedi játékkártyákat vagy más nehezen megjegyezhető információkat ábrázolnak.

Eszközök és technikák

Értékes tanulási eszköz, mégsem oktatják, pedig ha még fizikai aktivitással, társas interakcióval és kognitív gyakorlatokkal is társítják, hatékonyan segíthet akár az egészséges felnőtteknek is megőrizni és fejleszteni mentális képességeiket. De a fiataloknak is vagy a traumás agysérülteknek, akik mondjuk autóbalesetet szenvedtek és gyengültek kognitív funkcióik.

A memóriapalotának az egyik változata a módosított történetmemória-technika, ez a memóriapalotákat egyszerűbb összetevőkre bontja, például a verbális információkat mentális képekké alakítja. Egy másik metódus a Dominic O'Brien által továbbfejlesztett útvonal módszer, amikor elménkben létrehozunk egy egyedi útvonalat, sok megállóval. A memorizálásaink során ezeket a megállókat fogjuk használni, ezekhez a helyekhez fogjuk hozzáképzelni a megjegyzendő információt.

A depresszióban vagy poszttraumás stressz szindrómában szenvedők is pozitív emlékekkel teli palotákat hozhatnak létre, mentális menedékeket, amelyekhez nehéz időkben visszatérhetnek, mert ha az agy képes hatékonyan tárolni és előhívni bármilyen információt a térbeli memória segítségével, miért ne lehetne vele nyugodt, pozitív állapotba kerülni?

(Borítókép: Freemixer / Getty Images)