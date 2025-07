A Chicago folyó talán az amerikai mozgó vizek sztárjának is nevezhető, annyit szerepelt az újságokban. Már a XIX. században cikkeztek róla, amikor a szennyeződések miatt megfordították folyásirányát. Később azért írtak róla, mert teljesen elfogyott gazdag ökoszisztémája a kosz, a mocsok miatt, ma pedig azért olvashatunk róla, mivel a partján álló Trump-toronynak szép kis summát kell fizetnie, mert megkárosította a folyót. Hűtőrendszere illegálisan nyerte ki vizét, és rengeteg hal esett turbinái áldozatául.

A chicagói Trump-torony 4,8 millió dollár kártérítést fizet, mert több mint egy évtizeden keresztül kizsigerelték a rengeteg állatnak és növénynek otthont adó Chicago folyót. Elsősorban az épület hűtésére nyerték ki a folyó vizét, de a szennyezés sem elhanyagolható. Ez az ítélet újból a folyóra irányította a figyelmet. Egy szövetségi bíró ítélete szerint a chicagói belvárosban található toronyház és hotel közveszélyes, és a környezetre is káros.

A zöldek sikerével záruló perben a felperesek szerint naponta több mint 75 millió liter vizet húzott be az épület a Chicago folyóból elsősorban a légkondicionáló berendezés működtetése miatt. Ez több ezer hal és más vízi élőlény pusztulásához vezetett, de nemcsak az evidens tényezők, a csökkenő víz, sűrűsödő szennyeződés okolható, hanem a hűtőrendszer is, ami beszippantotta a halakat az épület hűtőrendszerébe, szűrőinek csapdájába estek. A károkozás miatt a torony üzemeltetőinek 3 millió dollárt kell fizetniük a folyó halállományának élőhely-helyreállítási programját támogatandó.

A Chicago folyó már a XIX. században a hírek főszereplőjévé vált, amikor elkezdtek machinálni a folyásirányával, hogy ne szennyeződjön a Michigan-tó, amibe torkollt. A folyó szennyeződése ekkor már súlyos méreteket öltött, mert a város gyorsan növekedő infrastruktúrája nem tudta követni a népességrobbanást. A szemetet, szilárd és folyékony hulladékot egyaránt a vízbe dobálták és engedték, így vált szennyvízcsatornává. Csakhogy a Michigan-tó, amibe beleömlött, a város ivóvízforrása volt, így viszont, a szennyeződésekkel terhelve súlyos járványveszélyt jelentett. Ezt az a próbálkozás sem oldotta meg, hogy elkezdték a tó mélyebb régióiból kinyerni az ivóvizet.

Ekkor kipattant a szikra az építőmérnökök fejéből: mi lenne, ha megfordítanák a folyó folyásirányát? A Sanitary District of Chicago 1887-ben kapott megbízást a projektre, aminek a lényege az volt, hogy ásnak egy 45 kilométeres, a Michigan-tótól a Des Plaines folyóig lejtő csatornát. Körülbelül 30 millió köbméternyi anyagot kellett eltávolítani, ezt az akkoriban legkorszerűbbnek számító munkagépekkel tudták kivitelezni, lánctalpas, gőzhajtású ásógépekkel. A csatorna elkészült, és 1900. január 2-án belevezették a vizet is, pár napra rá azonban elindult az első, folyóval kapcsolatos per, amit St. Louis indított a szennyezett víz miatt. Keresetét elutasították, mert nem csak Chicago városa volt a felelős a víz minőségének romlásáért.

A Chicago folyó folyásirányának megfordítása komoly közegészségügyi és mérnöki eredmény volt,

az Amerikai Építőmérnökök Társasága 1999-ben az évezred egyik legnagyobb teljesítményének nevezte.

Veszélyben volt a halpopuláció

Ugyanakkor nem csak pozitív hatásai voltak: képzelhetjük a halakat, mit szóltak, amikor hirtelen azzal kellett szembesülniük, ha előrenéznek, az már hátrafele van, és a folyó áramlása visszafelé viszi őket. A lépés rengeteg vizet vont el a Michigan-tóból, és két korábban elkülönült vízgyűjtő rendszert kötött össze, ami elősegítette az invazív fajok terjedését (pl. az ázsiai pontyokét, ami egy összefoglaló kategória több pontyfajtára, az ezek elleni védekezésre a Nagy-tavak régiójában egyébként évi 2 milliárd dollárt költenek). Az is felmerült, hogy a Mexikói-öbölben előforduló toxikus algavirágzásban is szerepet játszhat a Mississippibe ömlő Chicago folyó.

A Chicago folyó halpopulációja évtizedeken keresztül veszélyben volt, az európai telepesek megjelenése előtt még virágzó ökoszisztéma a szennyezés és a terelések miatt drasztikusan lecsökkent. A hetvenes évekre kevesebb mint tíz faj élt a folyóban. Szerencsére azóta helyreállt a víz állapota, javult a vízminőség, és az élőhelyek is regenerálódtak. Mára jelentősen nőtt a halfajok diverzitása, több mint 70 halfaj él a folyóban, többek között amerikai angolna, naphal, ponty, sügér, csuka – ezeket a helyiek rendszeresen horgásszák is. Az elmúlt évek helyreállítási projektjei során kiirtották az invazív növényeket, hogy a teknősök kényelmesen tudjanak fészkelni, és hogy több őshonos növény gyökeret eresszen, ami jobb a talajnak, megakadályozza az eróziót, illetve több helyet biztosít a madaraknak és a beporzóknak.

Bár a vízi élőhely egészségesebb, mint évtizedekkel ezelőtt volt, még mindig fontos lenne a gátak eltávolítása, mert ez lehetővé tenné a halaknak és más vízi élőlényeknek, hogy felfelé is közlekedjenek a folyón. Rengeteg a zsilip a Chicagón, amiket azért telepítettek, hogy ha hirtelen nagy mennyiségű csapadék hullik, és a megduzzadt folyó veszélyessé válik, a gátak segítségével a másik irányba tudják terelni. Szegény folyó, ahányszor cserélgetik a folyásirányát, már nagyon szédülhet – a lakóiról nem is beszélve. Nekik még a mikroműanyagokkal is meg kell küzdeniük, majdnem az összes folyóvízi halban megtalálhatók a mini-plasztikrészecskék a gyomrukban vagy a szöveteikben, ami a vízbe dobott szennyeződések következménye.

(Borítókép: Lakóépületek és szállodák a Chicago folyó mentén 2019. március 31-én. Fotó: Raymond Boyd / Getty Images)

