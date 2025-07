Már nem titok: a Föld legtávolabbi, érintetlennek hitt pontjain is jelen van egy szinte láthatatlan szennyező anyag, a mikroműanyag. Alan Chambers brit sarkkutató éppen ezért extrém expedícióba kezdett, hogy bizonyítékokat gyűjtsön a világ legelzártabb tájairól, ám ezúttal nem csupán a mikro-, de a nanoműanyagok szennyezését is vizsgálják. Küldetése pedig nemcsak fizikai kihívás, hanem egy globális figyelmeztetés is: lehet, hogy már az Alpokban vagy éppen az Antarktiszon is műanyag hull a hóval.

Az Antarktisz a Föld egyik legérintetlenebb és egyben legbarátságtalanabb területe. Olyan hely, ahol a természet még uralja a tájat, ahol az emberi jelenlét csak ritka és átmeneti. De vajon tényleg mentes a modern kor ártalmaitól? Egy brit sarkkutató, Alan Chambers és tudóstársai nemrég olyan felfedezést tettek, amely ezt a feltételezést alapjaiban kérdőjelezi meg.

2024 elején Chambers – volt tengerészgyalogos társával, Dave Thomasszal – 1151 kilométert síelt végig az Antarktiszon teljesen önállóan, külső segítség nélkül a Hercules Inlettől (nagy, keskeny, jéggel teli beömlő, amely a Ronne jégtakaró délnyugati peremének részét képezi) a Déli-sarkig. Az út során azonban nemcsak túlélniük kellett az extrém körülményeket – fagyos szelek, mínusz 35 Celsius-fokos hideg –, hanem tudományos küldetésükre is összpontosítaniuk kellett. Havat gyűjtöttek, hogy kimutatható legyen, jelen van-e már a nanoműanyag az ember által szinte érintetlen területeken is.

A Mission Spiritus nevet viselő projekt célja így legfőképp az volt, hogy feltérképezzék, mennyire hatolt be a műanyagszennyezés a Föld legelzártabb térségeibe is. Chambers együttműködése a Columbia Egyetem éghajlatkutatóival egy világméretű tudományos kezdeményezés első állomását jelentette – amelynek eredményei máris aggasztó képet festenek.

Az emberi civilizáció láthatatlan nyoma

Hiába tűnik első hallásra meglehetősen merész vállalásnak a projekt, ha valakire ezt rá lehetett bízni, az pontosan Alan Chambers. A kutató régóta híres extrém expedícióiról, 2000-ben például MBE-kitüntetést kapott (az Egyesült Királyság egyik legrangosabb civil elismerése), többek közt azért, mert ő volt az első brit, aki csapatot vezetett Kanada északi partjától gyalog a Föld északi pólusáig – írja a CNN. Bejárta Izlandot, Grönlandot és a világ hetvennél is több országát – több mint 18,8 millió dollárt (6,3 milliárd forintot) gyűjtve össze olyan jótékonysági célokra, mint például a rákkutatás. Azonban egy különleges felvetés gyökeresen megváltoztatta az életét: „Mégis mit teszel, ami 300 év múlva is számítani fog?” – kérdezték tőle.

Ez az egyszerű kérdés egy gazdag magánszemély szájából hangzott el, akit Chambers egy antarktiszi útra vitt el. Azt válaszolta, hogy szeretne az atmoszférából energiát előállítani a bolygó számára, a felvetés a tervei ellenére mégis mélyen megérintette a kutatót, hiszen rájött, hogy az életcélunk nem feltétlenül a saját életünk idejére kell hogy korlátozódjon. Így született meg az elhatározás, hogy az elkövetkező expedícióit már tudományos célokkal is összeköti.

Nem is volt rest felvenni a kapcsolatot a Columbia Egyetem klímakutatóival, köztük Maureen Raymóval, aki örömmel fogadta a lehetőséget. A felvetésből aztán együttműködés lett, és végül megszületett a Mission Spiritus.

De mit is keresnek pontosan ezek az expedíciók? A válasz napjainkban meglehetősen már elcsépelten hangozhat, mégis rendkívül fontos:

mikroműanyagot és nanoműanyagot.

A mikroműanyagok 5 milliméternél kisebb méretű, nagyobb műanyagokból levált darabkák, míg a nanoműanyagok ezeknél is apróbbak – kevesebb mint 1 mikrométeresek. Emberi szemmel láthatatlanok, mégis mindenhol jelen vannak, a levegőben, a vízben, sőt az emberi szervezetben is.

A láthatatlan gyilkos

Kutatások kimutatták, hogy a nanoműanyag képes sejtszinten is befolyásolni az élő szervezetek működését, mivel az endokrin rendszert zavaró anyagokat hordozhat, amelyek hatással lehetnek a szaporodásra, sőt, akár rákos folyamatokat is kiválthatnak – bár ez a faktor még vizsgálat alatt áll.

Jelenleg így bár még nincs teljes körű tudományos konszenzus arról, hogy a nano- és mikroműanyagok milyen mértékben jelentenek egészségügyi kockázatot, de az aggodalmak egyre nőnek. Egyre több kutatás utal arra, hogy ezek az apró részecskék képesek behatolni a sejtekbe, és hosszú távon sejtműködési zavarokat, sőt daganatképződést is okozhatnak. Korábbi tanulmányok szerint a mikroműanyagok kapcsolatba hozhatók a rákos sejtek bélrendszerben felgyorsult terjedésével és a férfiak termékenységének csökkenésével – 2024 júniusában például műanyag részecskéket mutattak ki férfiak spermájában.

Az mindenesetre sokkoló adat, hogy egy friss tanulmány szerint

az emberi agyban kimutatható műanyag mennyisége az elmúlt évtizedben 50 százalékkal nőtt.

Éppen ezért lett Chambers és társai célja az, hogy a világ hét legeldugottabb pontjáról gyűjtött mintaanyagokkal segítsenek megérteni, mennyire hatolt be ez a szennyezés az érintetlen természetbe. Az Antarktiszon gyűjtött hóban már találtak műanyagra utaló nyomokat, ami valószínűleg a szélrendszerek közvetítésével került oda, de sajnos nem ez az egyetlen olyan terület, ahol már megjelentek a nanoműanyagok is.

A világ hét legérintetlenebb helye

Bármennyire is égető azonban a műanyag-probléma, a Columbia Egyetem kutatói szerint egy ilyen expedíció lebonyolítása a szokásos tudományos eszközökkel éveket venne igénybe, és dollármilliós költséggel járna. Igen ám, de Chambers saját erejéből vállalta a terepmunkát, ráadásul ő maga gyűjti a mintákat, precíz módszertani képzést követően. A minták elszállítása különleges módon történik, azokat lefagyasztják, akárcsak egy átültetendő szervet.

2024 januárjában befejezett antarktiszi útjuk után Chambers és Thomas Chilébe utaztak, hogy találkozzanak Beizhan Yannal, aki a mintákat az Egyesült Államokba szállította elemzésre. A legfrissebb vizsgálatok kimutatták:

a műanyag valóban jelen van az Antarktiszon, ahogy a fekete szén is, amely az üzemanyag égéséből származik.

Mindez meglehetősen rémítő képet fest a helyzetről, Raymo azonban hangsúlyozta, „nem az a cél, hogy démonizáljuk a műanyagot – hiszen nélkülözhetetlen az életünkben –, hanem hogy megértsük, hogyan kerül a természetbe, és hogyan tudjuk megakadályozni, hogy a légkörön és vízrendszeren keresztül elterjedjen”.

Emiatt a Mission Spiritus következő állomásai sem kevésbé lenyűgözőek. A második expedíció 2025 elején zajlott le, akkor az ománi Rab-el-Háli-sivatagban (Empty Quarter) gyűjtöttek 52 különálló homokmintát 26 nap alatt, gyalog, homokfutóval és tevékkel haladva. A mintákat geotaggel jelölték, dokumentálták a hőmérsékletet, a szélirányt, és minden mintát lefotóztak, mielőtt biztonságosan elcsomagolták őket.

Ezután most júliusban a csapat a Feröer-szigetek mind a 18 fő szigetét bejárja, hogy ott tavi víz- és üledékmintákat gyűjtsenek. Ezeket a mintákat összevetik a korábbi, 10 évvel ezelőtti adatmintákkal is, így az időbeli szennyezettségi változások is nyomon követhetők lesznek. A tervek szerint jövőre, 2026-ban következik a chilei Atacama-sivatag, a világ legszárazabb nem sarkvidéki sivataga, majd a Comore-szigetek, Kanada észak-nyugati átjárója, végül pedig az Ausztrália nyugati részén található Gibson-sivatag.

Maureen Raymo szerint most a legfontosabb az, hogy minél szélesebb körben felhívják a figyelmet a mikro- és nanoműanyag-szennyezésre, Chambers inspiráló útjai, történetei, előadásai és expedíciói pedig kiváló platformot nyújtanak ahhoz, hogy a tudományos eredmények a nyilvánosság figyelmét is elnyerjék.

Az Alpokban a gumiabroncsok okozzák a legnagyobb bajt

Egy másik úttörő projekt idén januárban tárta fel, hogy a járművek gumiabroncsainak kopásából származó részecskék jelentik a nanoműanyag-szennyezés legnagyobb forrását a Magas-Alpokban – számolt be a hírről az év elején a The Guardian. A hegységben szakértő hegymászók tudósokkal együttműködve gyűjtöttek szennyeződésmentes mintákat, most pedig azon dolgoznak, hogy felmérjék, hogy a nanoműanyagok, amelyeket a szél könnyen elszállít a világ minden tájára, milyen területekre és honnan képesek eljutni.

A mikroműanyagokról már korábban is ismert volt, hogy az egész bolygót beszennyezték már, a Mount Everest csúcsától a legmélyebb óceánokig, a nanoműanyagok azonban még ennél is apróbbak, így nehéz összegyűjteni és elemezni őket. A kutatókat aggasztja a mindenütt jelen lévő műanyagszennyezés egészségügyi hatása, ráadásul szerintük a nanorészecskék még veszélyesebbek is lehetnek, mint a mikro névvel fémjelzett társaik, mivel elég kicsik ahhoz, hogy behatoljanak a sejtmembránokba, és a szervezetben maradjanak.

Ez az első tanulmány a globális nanoműanyag-szennyezésről. Meg kell határoznunk egy alapértéket, hogy a következő évtizedekben visszatérhessünk, és megnézhessük, hogy a dolgok javultak vagy romlottak-e. A feltérképezés segít majd azonosítani a nanoműanyagok forrásait, és iránymutatást ad a szennyezés csökkentésére irányuló erőfeszítésekhez

– emelte ki a lipcsei Helmholtz Környezetkutató Központ munkatársa, Dusan Materics.

Az alpesi expedíciók óta a hegymászók már gleccserhómintákat szereztek az ugandai–kongói határon fekvő Hold hegyeiről, Bolíviából, Grúziából, Kirgizisztánból, Nepálból, Új-Zélandról és az Antarktiszon található déli-sarkról, valamint az Ellsworth-hegyláncról is. A misszió 2025-ben további minták beszerzését tervezi a Spitzbergákról, Izlandról az Északi-sarkvidéken, a Mount Everestről, Indiából, Wyomingból, Alaszkából az Egyesült Államokban, Észak-Kanadából, valamint további európai minták begyűjtését a spanyol Pireneusok hegységből, Lengyelországból és Norvégiából.

(Borítókép: Mario Tama / Getty Images)

Klímaváltozás, környezettudatosság, fenntartható jövő.

Ezek nem csak trendi hívószavak, hanem a közös valóság, amiben mindannyian élünk. A Zöld Indexen mi is kiemelt figyelemmel foglalkozunk ezekkel a témákkal. Ha te is fontosnak tartod, hogy azoknak is élhető bolygójuk legyen, akik ma születnek, csatlakozz hozzánk a Zöld Indexen. Csatlakozom a Facebookon Tovább a zöld cikkekre