60 év után új maláriagyógyszer került piacra

Szinte biztos, hogy Magyarországon újra lesz malária és más trópusi betegségek is: a klímaváltozásnak félelmetes ára lesz, ha nem készülünk fel már most a legrosszabbra.

A hatóságok 60 év után először engedélyezték egy új maláriagyógyszer forgalmazását az Egyesült Államokban. Az új készítményt a malária rendszeresen visszatérő, a plasmodium vivax parazita által terjesztett variánsának gyógyítására fejlesztették. A kór évente 8,5 millió embert betegít meg. A maláriának ez a fajtája nehezen kiirtható a szervezetből, mert lappangó formában éveken át megmaradhat a májban, és többször is visszatérhet.

Fotó: Wikipedia Plasmodium vivax parazita által terjesztett malária variáns

A gyógyszer hatóanyaga, a tafenokvin a tudósok szerint „fenomenális eredmény” a betegség kezelésében. A szabályozó testületek világszerte foglalkozni kezdtek az új készítménnyel, hogy felmérjék, ajánlhatják-e maláriás betegeknek.

A visszatérő malária a leggyakoribb maláriafertőzés a szubszaharai Afrikában. A gyerekekre különösen veszélyes, mivel már egyetlen szúnyogcsípés is többféle maláriát okozhat, és a betegség kiújulásai egyre gyengébbé teszik a gyerekeket. A fertőzött személyek akaratlanul is terjeszthetik a betegséget, mert ha a parazita ismét aktívvá válik a szervezetükben, az őket megcsípő szúnyog másokra is átterjesztheti a kórt. Ez megnehezíti a betegség elleni küzdelmet.

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) azért engedélyezte a tafenokvin forgalmazását, mert ez kiirthatja a parazitát a májból, így akadályozva meg a betegség kiújulását. Más gyógyszerekkel együtt is szedhető, így a friss fertőzések kezelésére is használható. Hasonló hatás érhető el primakvinnel is, de tafenokvin már egy dózisban is hatásos, míg a primakvint két hétig kell szedni. A szakértők szerint ez is hátráltatja a gyógyulást, mert a javulást érző betegek gyakran abbahagyják a primakvin szedését, így a parazita később ismét aktívvá válhat.

Az FDA ugyanakkor figyelmeztetett rá, hogy a készítménynek vannak mellékhatásai is. Az ismert enzimhiányos betegséggel, az úgynevezett glükóz-6-foszfát-dehidrogenáz hiánnyal küszködő betegek nem szedhetik a tafenokvint, mert vérszegénységet okozhat. Épp ezért az orvosnak kell felmérnie, hogy a maláriás beteg nem szenved-e valamilyen hiánybetegségben. A tafenokvin ráadásul súlyosbíthatja a mentális betegségekkel küzdők állapotát. (Ez az egyik legnépszerűbb maláriagyógyszerre, a Lariamra is jellemző).

Az aggodalmak ellenére a szakértők sokat várnak a készítménytől. Úgy látják, hogy ha a tafenokvin más óvintézkedésekkel, például a fekhelyek fölé telepített, a szúnyogokat távol tartó hálókkal kombinálva világszerte csökkentheti a maláriás megbetegedések számát.

(BBC News)