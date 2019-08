Akár 20 évvel is képesek késleltetni az orvosok a menopauzát

Egy új eljárással, akár 20 évvel tudják késleltetni a menopauzát az orvosok - írja a Guardian. Az eljárás több ezer olyan nőnek segíthet, akiknél a menupauzával együtt szívrendszerei betegségek vagy csontritkulás alakulhat ki, és nagyban hozzájárulhat a nők mindennapi életminőségének javulásához azzal, hogy olyan, a menopauzával járó tüneteket enyhíthet, mint a rossz közérzet, alvászavar, hőhullámok, hajhullás vagy a libidó csökkenése.

Az eljárás egyelőre 7-11 ezer font, azaz majdnem 4 millió forint is lehet, és egy briminghami cég ajánlja a 40 év alatti nőknek. Kilencen már át is estek a beavatkozáson, aminek a lényege, hogy a petefészek-szövetből vesznek ki egy darabot, lefagyasztják, majd ha a meopauza elkezdődik a nőnél, akkor visszaültetik a test olyan pontjába, aminek jó a vérellátása, mint például a hónalj. Ha az eljárás sikeres, akkor a menopauzát évekkel ki lehet tolni.

Hasonló eljárást már alkalmaztak azoknál a nőknél, akiknél rákot diagnosztizáltak, és a kezelésük előtt fagyasztottak le petefészek-szövetet, aztán visszaültették, mikor eljött a gyerekvállalás ideje. Hogy az eljárás mennyivel késlelteti a meopauzát, az attól függ, hogy hány éves volt a nő a szövetvétel idején. Azaz ha valaki előre gondolkozik, és 25 évesen lefagyasztatja a petefészek-szövetét, akkor akár 20 évvel is eltolhatja a menopauza idejét, aki pedig olyan 40 évesen élne ezzel azzal a lehetőséggel, az is nyer úgy öt évet.

Simon Fishel professzor, az eljárást végző cég vezetője arról beszélt, hogy az átlagos életkor növekedésével a nők akár 30-40 évet is a menopauza állapotában élhetnek, ez pedig hatással van az egészségükre, és sokaknál nem segít a hormonterápia sem. Ráadásul jótékony hatással lehet a nők termékenységére is, ha ki szeretnék tolni a gyerekvállalás időszakát, ugyanis arra is lehetőség van, hogy a korábban kivett szövetek egy részét a családalapításkor, majd a maradékot a változókor beköszöntekor ültessék vissza az orvosok.