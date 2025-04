Itt az első magyar egyházi átvilágítás szexuálisabúzus-ügyben: a piaristáknál párbeszéd indult a megelőzés érdekében

Magyarországon elsőként a piarista rend világította át magát gyermekvédelmi szempontból. Szakértői csapatuk a hatvanas évektől kezdve nézte át a meglévő dokumentumokat, amelyet hétfőn egy különleges beszélgetés keretében mutattak be diákok, szülők, tanárok, szerzetesek és szakértők részvételével.

„Minden, amit teszünk, mindig elégtelen lesz. De meg kell tennünk. Őszintén bocsánatot kell kérnünk; kísérnünk kell a túlélőket; fel kell jelentenünk az elkövetőt, miközben megpróbálunk segíteni neki is az újrakezdésben. Mindent meg kell tennünk azért, hogy hasonló esetek többé ne fordulhassanak elő“ – ezt üzente a hétfői fórumra Pedro Aguado piarista rendfőnök.

A Piarista Rend Magyar Tartományának kongregációja 2023-ban hozta létre a „Nox praecessit” munkacsoportot, hogy vizsgálja meg a múltban a piarista rendtagok által elkövetett szexuális visszaéléseket, és tegyen javaslatot a megelőzésre és jóvátételre. A klinikai szakpszichológusból, civil gyermekvédelmi szakemberből, egy másik rend szakértő szerzeteséből és a piaristák Biztonságos Iskola Tartományi Tanácsának külsős vezetőjéből álló testület a hatvanas évektől kezdve nézte át az archívumokat, kifejezetten szexuális visszaélések után kutatva.

Hét elkövetőből már csak három van életben

Hét esetre bukkantak a hatvanas évek óta (ebből három korábban már megjelent a sajtóban). Habár az esetekről nem beszéltek részletesen, annyi kiderült, hogy a hét esetből hatnál középiskolás korúak voltak a vélelmezett áldozatok, és a legtöbb elkövető esetében több áldozatról volt szó. Egyértelmű határátlépésről volt szó minden esetben, érintés kategóriában - mondták el. A hét elkövetőből négy már nincs az élők sorában, kettő elhagyta a piarista rendet, egy pedig tagja ugyan a rendnek, de nem foglalkozik gyerekekkel.

−Csáky-Pallavicini Zsófia, klinikai szakpszichológus, a bizottság tagja elmondta: két esetben nem volt megállapítható, hogy valóban történt-e szexuális határátlépés, egy ügyben rendőrségi eljárás indult, ami bírósági ítélettel zárult. Két ügyben nem volt szükség világi eljárásra, de az egyházjog értelmében vatikáni vizsgálat zajlott. „Azt kérte tőlünk a rend vezetése, hogy tárjuk fel a működésmódokat, nézzük meg, vannak-e elvarratlan szálak a múltban, és éljünk preventív javaslatokkal“ – mondta el a klinikai szakpszichológus.

Dobszay Benedek ferences szerzetes, az Emberi méltóság stratégia szakmai vezetője szintén részt vett a tényfeltárásban. „Időnként esetlegesek voltak a levéltári anyagok, hiszen a kommunista időkben kérdéses volt, mit is írhatnak le és mit kell a virágnyelvből kiolvasnunk.“

Nem egyik pillanatról a másikra válik valaki elkövetővé

A szerzetes összefoglalta, milyen javaslatokkal éltek a piarista vezetés felé. 55 javaslatuk részletesen tárgyalja az áldozatokkal való bánásmód gyakorlatát, a szerzetesek külső szolgálatainak (cserkészet, táboroztatás stb.) pontos szabályozását és a másik szervezettel való intenzív kommunikációáramlást.

„Fontos elvetni az egy személyt mindent lát elvét. Ne alakulhasson ki, hogy egy felnőtt lát el egy osztályt, mert a bezáró jellegű körök áttekinthetetlenek. Tudnunk kell, hogy az elkövetővé válás egy folyamat és nem egyik pillanatról a másikra történik: ezért fontosak a reflexiós pontok a szervezetek életében. A vezetők kapjanak szupervíziót, az illetékességi körök legyenek tiszták. Ne nyugodjunk meg a névtelen vagy visszavont feljelentéseknél se, ott is szükséges egy előzetes vizsgálat“ – fejtette ki Dobszay.

Strommer Pál, a piaristák Biztonságos Iskola Tartományi Tanácsának (BITT) elnöke a legmegrázóbbnak nevezte, amikor a szexuális vagy fizikai abúzus mögött spirituális visszaélés is gyanítható.

Sok áldozatnak megrendül az egyházzal való kapcsolata, ezek nagyon nehezen gyógyítható sebek.

A jelenlegei, kizárólag szexuális visszaéléseket vizsgáló bizottság mellett már 2018 óta működő BITT többféle szakma képviselőjéből áll össze: van köztük jogász, szerzetes, pszichiáter és pedagógus. Bejelentőfelületükön 2018 óta mintegy 80 jelzés érkezett, melyeknek túlnyomó többsége diák-diák közti bullyingról szólt, de volt tanár-diák és felnőtt-felnőtt közti bántalmazás is. Az esetek többsége verbális vagy fizikai erőszak.

„A program indulásakor az összes piarista tanári kart végiglátogattuk, volt egy intézményvezető, aki azt mondta, szerencsére az ő intézményében zaklatásos eset nem volt és nem is lesz. Azóta többször jártunk az intézményben és nagyon jól működünk együtt“ – mesélte mosolyogva Strommer.

Zsódi Viktor piarista tartományfőnök a budapesti helyszínen fejezte ki bocsánatkérését az áldozatok irányába.

„A közelmúltban több bejelentővel és áldozattal találkoztam és ki tudtam fejezni együttérzésünket. E helyen is szeretném kifejezni a bocsánatkérésemet mindazokkal szemben, akik bármilyen módon áldozatai lettek visszaéléseknek.”

Egyfajta vakság száll ránk

„Amíg nem nyitjuk ki a fülünket és nem figyelünk oda, addig egyfajta vakság száll ránk, hogy minden rendben, nincs itt semmilyen visszaélés. Pedig nagyon sokféle eset van és rengeteg támogatásra szoruló fiatal; csak oda kell figyelni és meg kell kérdezni őket” – mondja Márkus Roland atya.

A piarista ifjúsági csoportok magyar és nemzetközi vezetője elmondta, hogy iskoláikban a bejövő évfolyamoknál rögtön azzal kezdik, hogy felvilágosítják őket, milyen bántalmazásfajták fordulhatnak elő, és megismertetik velük a bejelentési mechanizmusokat.

Már a nulladik pillanatban azzal találkoznak, hogy van egy nyelvünk, amelyen beszélünk a visszaélésekről, innentől kezdve meg tudják nevezni és értelmezni tudják, ami velük történik, legyen az osztálytárssal, tanárral vagy szerzetessel

– mondja Márkus Roland. Ha pedig bejelentés érkezik, kellő diszkrécióval hallgatják meg a bejelentőt, elindul az eset kivizsgálása, miközben az illető a megfelelő pszichés, szociális vagy egyéb támogatásban részesül.

„Sokáig nehéz volt az egyházaknak és a rendeknek levetkőznie, hogy védjék a mundér becsületét. ‘De hiszen az X egy olyan jó tanár', ‘De Z. atya csodásan prédikál'. De ha sikerül lépésről-lépésre áttörnünk a hallgatás falát, az megnyithatja az utat a gyógyulás felé. A gyógyulás első lépése pedig az, hogy megnevezem a sebzettségem, megértem, hogy és mikor fáj és hogyan tudom azt kezelni.”

Roland atya szerint a sok fiatal nagyon terhelt csomagot hoz otthonról, egyre gyakoribb az otthoni bántalmazás, a drog- vagy alkoholabúzus, nagyon elesett pszichés állapotban vannak. „Ha ma törődést tapasztalnak, egy testvéribb társadalmat építünk. Ha bántalmazást, az abuzív társadalmat építjük. A párbeszéd, a másik tisztelete elemi része annak, hogy hogyan akarunk a gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozni.”

Legyen-e magyar országjelentés a szexuális visszaélésekről?

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) tavaly év végén egy közepesen semmitmondó közleményben reagált az egyházat érintő, gyermekek elleni szexuális bűncselekmények ügyére. Bese Gergő és Pajor András atyák ügyei széleskörű felháborodást keltettek, és az MKPK közleménye konkrét ügyek említés enélkül „határozottan” elítélte a gyermekek elleni szexuális visszaéléseket és azt ígérték, fokozottabban figyelnek az esetfelderítésre valamint a megelőzésre.

Ennél tovább lépett a Gyerekasztal nevű civil kezdeményezés, melynek tagjai közt található Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát is: ők külföldi mintára átfogó országjelentést készítenének elő a magyar katolikus egyházban tapasztalható gyermekbántalmazásokról.

A piarista rendről Mozart, Goya, Schubert, Victor Hugo, Johann Mendel - néhány neves név, akik piarista iskolákban nőttek fel. A piarista rendet a spanyol Kalazanci Szent József alapította, aki Rómában kezdett el szegény fiúk taníttatásával foglalkozni, ő hozta létre Európa első népiskoláját. Az írás, olvasás, latin mellett Kalazancius nagy hangsúlyt fektetett a gyakorlati ismeretek oktatására is, mint a matematika vagy a szépírás. A város szélén lakó szegény gyerekeket hazakísérték, hogy útközben senki ne bántalmazhassa őket, ami gyakori volt. A XVII. században a pápa lefokozta a rendet, többek közt egy rendtag által elkövetett szexuális visszaélés nem megfelelő kezelésére hivatkozva. Kalazanci Józsefet a XVIII. században avatták szentté, részben a szegények oktatása érdekében tett munkája miatt.

Franciaországban 2021-ben hozták nyilvánosságra, hogy 1950 óta közel 330 ezer gyermek vált szexuális visszaélés áldozatává a katolikus egyházban. A jelentés nyomán az egyház bocsánatot kért, és kárpótlási programot indított. Németországban 2022-ben a müncheni főegyházmegye jelentése megállapította, hogy XVI. Benedek pápa (akkor még érsek) és más egyházi vezetők nem megfelelően kezelték a visszaéléseket.

A piarista rend mostani vizsgálata az első lépés lehet egy átfogó, magyar országjelentés irányába.

Mindenki volt már bántalmazó és bántalmazott

A jelentés bemutatóját követő beszélgetésen részt vettek szülők és diákok is. Négy tizenegyedikes diákot külön interjúban kérdeztünk a bullyingról.

„Ha az embert faként írom le, amit a gyökerei tartanak meg, akkor azt mondhatom, hogy ha erős a gyökérzet, akkor a fa immunissá válik a föld felett zajló viharokra. Ha egy fiatalnak megvan a közössége az iskolájában, érzi, hogy szeretve van, a felnőttek pedig törődnek vele, az a legjobb a bullying ellen“ – mondja Szabó Lukács Iván. A budapesti piarista gimnázium diákönkormányzatának elnöke szerint a túlzott beavatkozás kontraproduktív.

„Van egy belső mozgás a közösségen belül, amit hagyni kell. Minden ember volt már bullyingolva és volt bullyingoló, nincsenek jó meg rossz emberek, hanem jó és rossz döntések és támogató vagy kevéssé támogató környezet.”

Meskó Hunor szerint egyszerűbb a helyzet a kisközösségekben, mint amilyen például a cserkészet, ahol Hunor vezető.

Ott rálátok a konfliktusokra, súrlódásokra már amikor születnek, odalépek, gyorsan be tudok avatkozni. Az foglalkoztat, hogy hogy lehet a kisebb közösségből ezt átültetni osztályokra.

Hunor szerint a piarista iskolákban óriási hangsúlyt fektetnek a közösségre: csak nyáron 12 nap osztálykirándulás, a szerzetesek könnyen megszólaltathatóak az iskolákban és jól lehet velük a kihívásokról is beszélni. „Ez az, ami csökkenti a bullyingot, a támogató környezet.”

Bálint Kálmán István szerint a zaklatás szubjektív. „Nem lehet fekete-fehéren áldozatról és elkövetőről beszélni, mert sokszor az áldozatokból lesznek elkövetők, ezért fontos ezt a ciklust megállítani. Ebben előrehaladott a piarista rend, nagyon erős mentálhigiénés támogatást kapunk.” Kálmán nagyra értékeli, hogy a mai napon a piarista rend bemutatta a saját átvilágítását. „Önkéntesen szembenézni egy mumussal, egy tiszta lapot mutatni, ezek nagyon tisztelendő dolog, ezekért jó piaristának lenni.”

Ahogy a fiúk is bólogatnak, Kis Luca is azt mondja, hogy bántalmazták már szóban a külseje miatt, igaz, az nem piarista közegben történt. „Vannak mérgező osztályközösségek, van, amikor nincs mód kifelé jelezni a problémát. A szegedi piaristáknál ebben partnereink a tanárok és a szerzetesek is. Minél többet beszélünk mindenfajta bántalmazásról, annál tudatosabban ismerik fel akár a kisebbek is.”

