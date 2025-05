Lehet-e hasznos a vizsgaszorongás? – Így támogathatod az érettségizőt

„Időben kellett volna elkezdeni”, „a múlt héten már nem kellett volna elmenni abba a buliba”, „Julcsi reggeltől estig tanul az anyukája szerint” – ezek meg azok, amelyekre az ajtó bevágódott az orrom előtt.

De volt, ami segített. Például, amikor megértettem, mi történik a tinédzserekben vizsgastressz esetén.

A vizsgaszorongás ugyanis többek között testi tünetekből és az ezeket kísérő bénító gondolatokból áll össze: meg fogok bukni, mit szólnak majd a szüleim, nem vesznek fel sehova.

A szorongás oké, sőt kell

Az érettségiző alapélménye lehet a szorongás: nincs eléggé felkészülve a vizsgára, még ezt meg ezt kellett volna megtanulni. Az izgulás, szorongás teljesen rendben van, sőt, szükséges a jó teljesítményhez, mert fokozza azt, ám a túlzott vizsgadrukk megterhelő lehet és akár negatívan befolyásolhatja a vizsgák sikerességét.

Fontos megkülönböztetni a szorongást és a félelmet: a szorongás alaktalan, megfoghatatlan, fenyegető érzés, míg a félelem konkrétabb és tárgya van.

A szorongás oké, sőt, szükséges. A túlzott szorongás viszont megbéníthat, de vannak trükkök, amelyekkel csökkenthető. A félelem okának megtalálása és feldolgozása hosszú önismereti folyamat. Ha rátalálok a félelemre, az már félsiker, annak az okát tudom kezelni és végül okafogyottá válhat a félelem

– mondja Jakubovits Edit PhD, orvos-pszichoterapeuta. A Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia Intézetének adjunktusa szerint a megmérettetés felidézheti a kora gyermekkori családi és iskolai tapasztalatokat, a szüleinkhez való viszonyt, a velünk kapcsolatos elvárásokat.

„Megítélnek, bizonyítanom kell – fontos, hogy milyen az ezzel kapcsolatos szülői attitűd. Másrészt a félelemnek, a szorongásnak ősi evolúciós haszna van: ha harcba indulok, márpedig az érettségi egy küzdelem, akkor ahhoz igazodnak az élettani folyamataim.”

Ez történik a testben

A testben a stressz hatására számos folyamat indul el.

Aktiválódik a hipothalamusz-hipofízis-mellékvese tengely, amely fokozott kortizoltermeléshez vezet. Ez a szervezet egyik stresszhormonja.

Aktiválódik a szimpatikus idegrendszer is: a szív gyorsabban ver, a vérnyomás megnő, az izmok megfeszülnek.

Vizsgastressz hatására csökken a véráramlás és az aktivitás a prefrontális agyi területen, ami megnehezítheti a tanult információk előhívását. Ráadásul ez az agyi terület, amely a racionális gondolkodásért, a tervezésért és az impulzuskontrollért felel, a serdülőknél még érésben van.

Jakubovits Edit szerint hasznos tudatában lenni ezeknek az élettani változásoknak, ismerni, mi és miért történik a testünkben és átkeretezni azt.

Az a jó, ha bátorítják egymást

„Ne arra koncentráljon a gyerek, hogy jaj, fáj a hasam, hú, dobog a szívem, mert attól még inkább beszorong. Ha fokozott a stresszhormon-kiáramlás, az eleinte jó lehet: a kortizol segítségével olyan is eszünkbe jut, amiről nem is sejtettük, hogy tudatában vagyunk. Közepes stressz hatására nagyon élénken és pontosan rögzülnek az élmények, míg annál erősebb stressz esetén a hippokampusz, az agynak a memóriáért felelős egyik területe gátlódik. Persze ennek is van evolúciós haszna: vészhelyzetben nem udvariaskodunk, leállnak a tanult viselkedésformák. Ekkor az amygdala kerülhet előtérbe, az emocionális információ válik elsődlegessé, beindul a társas támasz-keresési program és az a jó a vizsgázóknak, ha bátorítják egymást.”

Ha aztán tovább fokozódik a szorongás, „lekapcsol” az amygdala is és az agytörzsi működés lesz a döntő:

ez az a dermedt állapot, amikor semmi sem jut eszünkbe, amikor a gondolkodásért felelős prefrontális kéreg visszaszorul.

„Ennek is van evolúciós haszna: ha óriási a vészhelyzet, akkor nem veszíthetünk időt gondolkodással. Nem mérlegelem, menekülök-e a kígyó elől vagy sem. A lebénulás életveszélyes (vagy annak észlelt) helyzetben jön, mert a predátornak azt kell hinnie, hogy az áldozatával nem érdemes már foglalkoznia. A hányás, hasmenés is ilyen jelzés. De a vizsgán nincs predátor, senki nem tör az életünkre. Ezt jó megérteni, hogy az érettségi nem életveszély.”

A szorongás miatti élettani változások tehát abban segítenek, hogy jobban tudjunk koncentrálni, jobb legyen az észlelésünk, aktiválódjon az intuíciónk, jobban jöjjenek elő az emlékek, a tanult dolgok.

Ha paráztatnak, állj odébb!

A lefagyott állapoton segít a mozgás: az érettségiző megfeszíti az izmait, odébbcsúszik a széken, átrakja a tollát – a tudatos megmozdulás segít feloldani a dermedtséget.

Szakemberek pár mély lélegzetvételt és lassított kifújást javasolnak: ezzel azt a fiziológiai jelzést küldjük a testnek, hogy minden rendben van, meg lehet nyugodni; ettől változik a hormonok aránya, csökken a kortizolszint és felszabadulhat a hippokampusz.

Jakubovits Edit szerint hátráltat a negatív „csoportos transz”, amikor a vizsgázók egymás kezdik hergelni („azt is kell tudni?”, „te olvastad amazt is?”, „hallottad, hogy XY vizsgáztató milyen rohadék?”).

Hetekkel, napokkal a vizsgák előtt már elindul egymás bepánikoltatása a közösségi médiában.

Habár evolúciós perspektívából nézve a megküzdést segítő összehangolódás a csoportos túlélést támogatja, ám a vizsgahelyzet előtti negatív, félelemmel teli állapot kontraproduktív, elviszi a fókuszt a félelem, a szorongás irányába.

Ilyenkor egyszerűen odébbállni, vagy nem olvasni az osztálychatet.

A jó szülői és tanári hozzáállás: bízom benned

A szülő pedig nem okoskodik, nem nyugtatgat, nem hasonlítgat össze, nem sztorizgat az ő érettségijéről, hanem egyszerűen ott van a gyerek mellett és azt közvetíti: bízom benned, úgy szeretlek, ahogy vagy, abban vagyok veled, amiben vagy.

„A régi beavatási rítusoknál is elküldték a fiúkat és lányokat, és nem mentek velük a szülők. Annál nagyobb értéke volt az elért eredménynek, hogy egyedül járták az útjukat, mint ahogy a születéskor is egyedül vagyunk.” Ráadásul a tét ma már kisebb, mint korábban: bármikor újra lehet érettségizni, a nem jó eredményt ki lehet javítani.

A tanárok és szülők gyakran mégis azt közvetítik, hogy a gyerek élete és értéke múlik rajta.

„A pedagógusoknak is azt jó tolmácsolni, hogy ez egy fontos lépés a kitűzött célod felé, de nem múlik minden ezen. Ha tágítják, nem pedig szűkítik a tanulók fókuszát, azzal csökkentik a stressz-szorongást és tanítványaik jobban fognak teljesíteni. Már sokszor megoldottál hasonló feladatokat, azért jársz ide, mert okos vagy, most is meg fogsz birkózni vele, bízom benned, meg fogod ugrani ezt a helyzetet – ez a jó pedagógusi hozzáállás. Ne varrjuk a szülő és az iskola szorongását is a gyerek nyakába”.

Vissza a jelenbe

Jakubovits Edit szerint a félelem, hogy például nem vesznek fel oda, ahová szeretnék, vagy rosszabb lesz majd az emelt matekom, mint a barátnőmnek, a jövőben létező félelmek; érdemes visszatérni a jelenbe, és ezt mindenféle mozgás, légzés segíti.

„Bármilyen apró stimulálása, szelíd kopogtatása a testünknek, ami oxitocint termel, vagy akár a mélyebb és lassabb légzés, visszahoznak a jelenbe; az érettségiző érzi az erejét és nem azon gondolkodik, hogy megszégyenül, hanem jelen van. Szülőként, tanárként átformálhatjuk, átkeretezhetjük a szavakat is: nem izgulok, hanem izgatott vagyok, nem számonkérnek, hanem a figyelem középpontjába kerülök és meg tudom mutatni mindazt, amit tudok – máris pozitívabban hangzik.”

Jakubovits tanárnő egyetemi tanítványainak is ajánlja, hogy önszuggesztióval segítsék magukat, veregessék vállon magukat, álljanak be a győztes pózba (kezek rézsút a magasban, kihúzott törzs) - ezek mind támogatják, hogy jól teljesítsenek a vizsgán, mégpedig a hormonok megváltoztatása által (növelik a tesztoszteron, csökkentik a kortizol szintjét.)

És ha nem sikerül az érettségi? A szülő akkor is azzal támogatja a gyereket, hogy oké, ez most nem jött össze, ahogy én, úgy te sem vagy tökéletes. Ezzel megyünk tovább, fél év múlva újrapróbálod.

Én itt vagyok melletted.

Kutatások a vizsgastresszről A University of Chicago egy 2011-es tanulmánya azt mutatta, hogy ha a vizsgázók közvetlenül a megmérettetés előtt félelmeiket egy papírra írják, csökken a szorongásuk mértéke. Kiadják magukból a szorongást, felszabadítva ezáltal a sikeres tesztmegoldáshoz szükséges agyi kapacitást. Egy kétszáz kínai középiskolást vizsgáló tanulmány kísérleti és kontroll csoportra osztotta a tanulókat; a kísérleti csoport tagjai 30 napon át napi 20 percig pozitív érzelmeiket jegyezték fel, míg a kontroll csoport csupán a napi eseményeket írta föl. A vizsgálat előtt vizsgaszorongás skálával (TAS) mérték meg a gyerekek szorongását, majd egy hónap múlva újramérték. Azt állapították meg, hogy a szorongásuk mértéke csökkent. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológia karán készült magyar vizsgálat pedig azt mutatta, hogy az érzelmi közelséget és az autonómia megfelelő mértékét biztosító családokban felnövekvő gyerekek önértékelése magasabb lesz, és kevésbé külső tényezőkre támaszkodik önmaga megítélésében. Ezért a téthelyzetek vélhetően kevésbé tűnnek fenyegetőnek a számukra, vagyis társaiknál kevésbé szoronganak. Egy kisebb mintás kutatás 46 női egyetemi hallgató esetében próbálta ki az ún. érzelmi felszabadítás technikáját (Emotional Freedom Techniques), amit többek között vizsgastressz és nyilvános beszéddel kapcsolatos szorongás kezelésére is használnak. Egy szorongáskeltő prezentáció meghallgatása után megmérték szorongásszintjüket, majd a kopogtatós technikának is nevezett EFT bemutatása és gyakorlása után újramérték,

