Írtam a pesti barátaimnak, hogy minden oké, de rettegtem, hogy ezek az életem utolsó percei

Van, aki verset ír, más hímez az óvóhelyen. A legkisebbek azon aggódnak, hogy mi van, ha pisilni kell légiriadó közben. Izraeli gyerekeket és kamaszokat, mentálhigiénés szakembert és pszichiátert kérdeztünk arról, hogyan küzdenek meg mentálisan a háborúval Izraelben.

Noa nagyon furcsát álmodott június 12-ről 13-ra virradóra: kocsival egy barátja házához ment, és ahogy odaért, Irán megtámadta Izraelt. És csütörtökről péntekre virradóra pontosan ez történt.

Noa 17 éves, félig izraeli, félig magyar lány, aki bár nagyjából tisztában van az izraeli történésekkel, fogalma sem volt az iráni támadásról – ahogy az izraeliek többségének sem. Több évet járt iskolába Izraelben, és nagymamája mellett a volt osztálytársait látogatta meg, péntek éjjel tért volna vissza Budapestre. Ez volt az első út, ahová szülei egyedül engedték el.

Noa nem félős típus, és több háborút megélt már Izraelben, le van töltve telefonjára az app, amelyen jelzést kap, ha óvóhelyre kell menni, és tudja, mi a különbség a mamad (házakban lévő biztonságos szoba) és miklat (óvóhely) között.

Csütörtök este hét, vele egykorú barátjával jöttek össze; a többség épp túl volt az érettségin, jól érezték magukat, borozgattak és Just Dance-eztek, vagyis a képernyőn látható táncmozdulatokat utánozták. Noa inkább csak nézte a többieket, mert nem épp a táncparkett ördöge, de a Waka Wakánál és a Rasputinnál azért ő is felállt.

Anya, apa, nagyon szeretlek titeket

Este tízkor ijesztő, EXTREME DANGER üzenet villant fel a képernyőjükön, ami eltért a szokásos SMS-ektől. Ebben az állt, hogy iráni támadás várható, mindenki azonnal menjen óvóhely közelébe. A barátjuk házában szerencsére volt mamad, ezért ott húzták meg magukat az első iráni rakétatámadás alatt. A korábbi háborúknál alapból tíz percet kell az óvóhelyen maradni, a mostani iráni támadásoknál azonban csak akkor lehet kijönni, ha újabb jelzést kapnak.

Noa megírta az aggódó pesti barátainak, hogy volt itt egy kis kaland, de már minden oké, szmájli, majd aludni indult. Ekkor barátnője anyukája tépte fel az ajtót, hogy azonnal csomagoljanak: a katona apuka üzent, hogy ASAP hagyják el Herzliyát, mert potenciális célpont lehet.

A következő egy órában Noa azt gondolta, ezek élete utolsó percei.

„Rettegtem, mert tudtam, hogy útközben nincs óvóhely. Felhívtam anyukámat, hogy mi lesz most, és nagyon félek. Ő azt mondta, tegyem azt, amit az anyuka mond, és minden rendben lesz. De mire beültünk a kocsiba, újabb jelzés jött egy következő támadásról. Nem értettem, mi zajlik körülöttem, a telefonom majdnem le volt merülve. Aztán csak annyit írtam anyukámnak, hogy szeretlek, minden oké lesz, de azért tudd te is meg apa is, hogy nagyon szeretlek titeket.”

Élete leghosszabbnak tűnő kocsiútján Noában lepergett az élete: az apró viták a szüleivel, a mindennapi szájhúzások a vizsgái miatt. Minden, amit értékelnie kellett volna. Hirtelen újra kicsinek érezte magát, aki távol van a szüleitől, akik nem tudják megvédeni. Akkor nyugodott le kissé, amikor megérkeztek a hotelbe, ahol szép, tágas óvóhely várta őket.

Mi van, ha rosszul döntök?

Noát másnap szülei barátai fogadták be, és a következő napok enyhén szürreálisan teltek: éjjel alig aludtak a rakétatámadások miatt, nappal viszont a család három lányával Noa a kis családi úszómedencében pancsolt, napozott, sőt az egyik lány barátnője épp pilatesoktató lett, ezért mindennap pilatesórára járt.

„Az izraeliek mindenből a legtöbbet hozzák ki. Próbálnak mindenen nevetni, tele volt a közösségi média mémekkel, például »Nem Irán fog kinyírni, hanem még két óra az öcsémmel a mamadban«. Maradtam volna Izraelben, csak aggódtam a szüleimért, akik Budapesten rettegtek. Azért azt mondták: habár ők azt szeretnék, hogy mellettük legyek, maradhatok a nagymamámnál is. De hát hogy hozhatna meg egy ilyen döntést egy 17 éves? Mi van, ha rosszul döntök, és az az életembe kerül? De tudtam, ők mennyire szenvednek nélkülem.”

Noát a magyar kormány menekítette ki Egyiptomon keresztül, de nem volt egyszerű útjuk, különösen, mert a hatórás út mentén nincsenek óvóhelyek. „Azt mantráztam: az fog történni, aminek történnie kell. Nagyobb esélye van, hogy a buszunk karambolozik, mint hogy egy rakéta csap be. Elhatároztam, hogy mostantól nem aggódom a jövőn, hanem a jelenben próbálok maradni. A jövőt nem tudjuk kontrollálni.”

Attól szorongtam, hogy elrabolják a katona gyermekeim

„Stand-by üzemmódba kapcsoltunk, mint amikor kisgyerekesek voltunk: állandó készenlétben állunk. Nem megyünk el nagybevásárolni, mert keresni kellene óvóhelyet a környéken, nem kezdek takarításba, mert az igazán fontos dolgokra tartogatjuk az energiát. A haldokló sem udvariaskodik, és nem tesz fölösleges köröket. Miközben a légiriadóra várni abszurd: ez nem ugyanaz, mint amikor a nyaralást vagy utazást várod, hiszen attól, hogy végre elkezdődik a légiriadó, még nem oldódott meg semmi” – Pettik Ági így írja le a jelenlegi helyzetet.

A Jeruzsálemben élő mentálhigiénés szakembernek nem ismeretlen az az érzés, hogy nem ő tartja kézben az eseményeket. „Amikor a két nagyobb gyermekem katona volt, az volt a félelmem, hogy elrabolják őket. Az is szörnyű, ha megsebesül a gyermeked, de akkor tudsz valamit tenni. Ám amikor nem tudsz aktívan semmit sem tenni, az kiszolgáltatott érzés. A lányom épp azon a támaszponton volt korábban hírszerző, amely október 7-én elsőként elveszett. Van is egy jó fotó rólunk, mögöttünk a támaszpont.”

Most nem aggódik különösebben, mégpedig azért, mert gyermekeik már önállóak, nem kell idős emberről gondolkodniuk.

Nincs ráhatásom az eseményekre azon kívül, hogy betartom a polgári védelem utasításait, és tudom, hogy amikor mi elindulunk az óvóhelyre, ugyanezt teszik a gyerekeim is.

Az interjú alatt Budapestről nézzük végig a légiriadót. A házukban nincs mamad, ezért a közeli miklatba, óvóhelyre mennek, ha épp odaérnek a megadott idő, azaz többnyire másfél perc alatt. Ági épp meséli, hogy néz ki az óvóhely, amikor megszólal az appján a légiriadót jelző sziréna, és már hívja is a párját, Gergőt.

Mi pedig Budapestről WhatsAppon, kvázi élőben nézhetjük végig, ahogy a jeruzsálemi utca vonul az óvóhelyre, ami egyébként egy ifjúsági klubhelyiség zongorával, babzsákokkal és vidámra pingált falakkal. Anyukák gyerekekkel, idősebb urak, fiatalok nem futva, de tempósan menetelnek a biztonság felé.

Ági az óvóhelyen az unokájának hímez egy mesekönyvet, miközben alámerül mások élettörténetében. Az elején mindenki sok játékot és ételt vitt, és hangos sztorizgatások folytak a korábbi háborúkról, a helyi boltosok életéről, a szeretteikről. Egy héttel később már lejjebb csavarták a hangerőt, és mindenki inkább a sajátjaival diskurál. Ági és Gergő együtt ülnek a miklatban egy idős nénivel, aki egyedül jön, mert férjének nincs lába, ezért fent marad a lakásban. Ahogy vége a légiriadónak, a néni a legfürgébb.

„Október 7-tel új időszámítás kezdődött: akkor azt kellett felmérni, effektív életveszélyben vagyunk-e, vagy sem. Én végiggondoltam, hogy ha a hamasznyikok bejönnének, szurkot ugyan nem tudnék főzni, de az egri nőkhöz hasonlóan forró vízzel önteném le őket az erkélyről. És amit sose értettem 1944-gyel kapcsolatban, hogy »de hát miért nem mentek el«, azt október 7. után megértettem. Mert lehet, hogy te el tudsz menni, de az anyósod, a gyereked párja, az unokatestvéred – velük mi lesz?”

Háborúban az idő nem lineárisan halad

Amikor a munkahelyén éri a riasztás, Ági egy heterogénebb társasággal vonul a föld alá: egymás mellett áll az orosz és ukrán zsidó, a keresztény arab és muszlim, sőt nemrég Srí Lanka-i buddhisták is érkeztek. „Ha kivennél pipettával egy cseppet, hogy kikkel vagyunk ebben a szar helyzetben, jól látható, hogy egyikünk se indított háborút senki ellen, közösen szenvedjük el ezt az egészet.”

Ági szerint a legnehezebb a fiataloknak és az időseknek.

„Az emberek többségének szüksége van egy keretre, legyen az óvoda, iskola vagy munkahely. Abban a pillanatban, hogy szétpattintod ezt a keretet, zavar képződik a rendszerben. A fiatalok nem találkoznak a suliban, az óvóhelyeken többnyire nincs térerő, nem tudnak chatelni egymással. Elmaradnak a ballagások, a tanároktól, iskoláktól való búcsúzások. Pedig a gyermekkor és fiatalkor egyes szakaszainak a lezárása fontos tanulási folyamat.”

„Mi szerencsések vagyunk, de azért pár éve én is azt érzem, hogy elmegy mellettem az idő, nem lineárisan haladunk, hanem valahogy oldalazva. Miközben mázli, hogy míg 1995-ben, amikor Libanonból lőttek, levelet küldhettem Magyarországra, most bármikor videóchatelhetek a budapesti unokámmal. Szóval több is veszett Mohácsnál.”

Pisilned kell, és nem tudsz kimenni a mamadból

„Sajnos nálunk az én szobám a mamad. Mindenki oda jön be, a testvéreim, a mama, ha itthon van, a papa, és ott alszanak vagy beszélgetnek. És nem tudok tőlük aludni” – kezdi panaszáradatát a kilencéves Leah.

„De végig szoktad aludni a légiriadót, Leah” – kontráz édesanyja.

„Nem, csak úgy teszek, mintha aludnék, hogy ne nehezítsem az életeteket. Nem szeretem a mamadot. Az én szobámba bárki bejöhet, de én nem mehetek be csak úgy a többiek szobájába.”

Leah még ovis volt a Covid alatt, de a szigorú lezárások miatt már akkor is átélte, milyen egy random kedd délben pizsamában lenni otthon. Hiányzik neki az iskola, a barátai és főleg a napirend. Nehéz eligazodnia, melyik háború mikor kezdődött. Ma épp meglátogatták egy barátnőjét, de ez a mostani iráni háborúban először fordult elő, mert a városukban nincsenek óvóhelyek, ezért veszélyes kint lenni az utcán.

„Képzeljék el a magyar gyerekek azt, hogy egy idegesítő riasztást kapsz, félsz, hogy meg fogsz halni, és hogy kakilnod vagy pisilned kell, és nem tudsz kimenni. Vagy a testvéred hangosan horkol” – teszi kézzelfoghatóvá Leah a helyzetet.

15 éves lány, és kutyákkal harcolna

Nővére, Maya (15) más dolgok miatt frusztrált. Édesanyja délután kiparancsolta a konditeremből, ami kedvenc helyszíne a városukban. Mayának mindene a mozgás, október 7. előtt táncolt, de utána átállt a harci fitneszre, de szívesen fut, súlyzózik vagy jógázik is. Ráadásul barátai is a helyi gymbe járnak, ahol még tágas mamad is található. Ezért különösen zokon vette, hogy épp elkezdett edzeni, amikor már csörgött is anyukája.

Idegesítő, hogy nem enged gyalog sehová, túlaggódja. Minden rendben lesz, pláne, hogy Amerika velünk van.

Mayát azon túl, hogy nincs tej, az is idegesíti, hogy a suli se fejeződött be, nem kaptak bizonyítványt, és bár itt a vakáció, tervezni sem lehet semmit. Habár még három év, míg besorozzák, már most a katonaságra készül, és júniusban egy előkészítő táborba ment volna.

„Szeretek táncolni, de fontosabb nekem, hogy majd a hadseregben fussak be karriert, ami nem az, hogy kávét főzök negyvenéves pasiknak. Harcolni szeretnék, például pilóta lennék, vagy van egy egység, akik kutyákkal harcolnak. Ott nagyon el tudom magam képzelni. Ezért is csinálom a harci fitneszt, ami csupa szenvedés: futsz, kúszol, emelsz, izzadsz. Élsz.”

Versírás az óvóhelyen

A tizennyolc éves Ariel egyszerre feldobott és dühös. Feldobott, mert beszélgetésünket megelőzően tette le az utolsó érettségi vizsgáját, és az interjú után ünnepelni fog a barátaival. Dühös a Netanjahu-kormányra, mert szerinte hiba volt belekeveredni Iránnal a háborúba. Habár barátai mind bevonulnak a hadseregbe, Ariel orvosi indokra hivatkozva kimarad belőle, de nem is bánja, mert támogatja a szolgálatmegtagadókat. Ő hasznosabbnak tartja a saját útját: fogyatékkal élőket fog segíteni, majd európai egyetemen tanulna tovább.

Ariel szerint ha élne még a nagymamája, aki Romániából vándorolt ki Izraelbe, biztos nem lenne most csendben. „Egy kibaszott népirtás zajlik Gázában, és az izraeli társadalom nem látja ezt. Minden háborús bűnt elítélek, remélem, hogy az iráni rezsim meg fog bukni, de az nem Izraelnek lesz köszönhető. Mind attól szenvedünk, hogy bizonyos politikusok a saját érdekükben vérbe akarják borítani a világot.”

Ariel retteg attól, hogy a konfliktus tovább eszkalálódik és kitör a harmadik világháború. Amikor rakétatámadás van, behúzódik az óvóhely egyik sarkába, és verseket ír a háborúról. Lehet, hogy egyszer ki fogja adni.

A tanárnő, aki nem tudott többé tanítani október 7. után

Dóra péntek hajnalban, amint riasztást kaptak, a hordozóba dugta kétéves kisfiát. 9 és 11 éves kislányukra gyorsan rádobott valami ruhát, férje pórázra tette a kutyát. A kis Dani édesen aludt, egészen addig, amíg beléptek a miklatba: ott mindenki egyszerre kiabált és pánikolt. A három gyerek erre ijedt meg igazán, hiszen óvóhelyen már jártak korábban is. De ez most más volt.

„A korábbi rakétáknál megvontuk a vállunkat, tudtuk, hogy a jemeniek ma is gondoltak ránk, pipa. De Irántól mindenki összefosta magát. Mindenki azonnal azt elemezte, hogy az iráni rakéták robbanófejei 400 kilósak és óriási károkat okoznak. A gyerekek is hallották: a kicsi sírt, a nagyok rémülten forgatták a fejüket. Vettem egy nagy levegőt, és igyekeztem úgy tenni, mintha semmi baj se lenne.”

Dóráék hat éve, a Covid előtt érkeztek Izraelbe. Az elmúlt években temetésről temetésre jártak, számtalan ismerősüket, szomszédjukat vesztették el. A nagyobbik lányuk tanára a szüleivel az egyik kibuc óvóhelyén húzta meg magát, és mire kijöttek, nem volt házuk és eltűntek a szomszédaik. A tanárnő írt egy levelet az iskolának és tanítványainak: ő nem tud többé tanítani.

Jó, akkor itt fogunk túlélni

Most nem az lesz, mint október 7. után, hogy várunk, hanem azonnal hazamegyünk Budapestre, gondolta Dóra. De addigra már lezárták a reptereket. „Nem hittem el, hogy megint itt vagyok a három gyerekemmel, és húznak el a rakéták a fejem fölött. Jó, akkor itt fogunk túlélni.”

Édesanyaként különösen ügyel arra, hogy a kicsik ne érezzék, mekkora a córesz. „Pár nap után világos lett, hogy muszáj aludni, különben felborulok. Ki kell szellőztetnem a fejem, akkor leviszem a kutyát. Ő egyben a pszichológusom. De volt, hogy azt mondtam, elmegyek sétálni, és befeküdtem a kocsiba aludni egy negyedórát, mert nyolcadik napja éjjelente többször kelünk.”

Dóra megpróbálja átkeretezni a gyerekek számára a körülményeket: de jó, hogy apa itthonról dolgozik, nincs suli, anya finomakat főz, együtt lehetünk. „Ha kérdeznek a helyzetről, úgy próbálunk beszélni, hogy senkit se gyűlöljenek meg, ne kétpólusú világot észleljenek.”

Nem lehet majd megállítani a betegáradatot

Weisz Judittal éjszakai ügyelete után beszélgetünk: egy tel-avivi állami kórház pszichiátriáján dolgozik, többek közt szexuális traumák áldozataival foglalkozik, mellette pedig magánpraxisa van. Szerencsére nyugodt éjszakája volt, és egy hete először még az éjszakai rakétázás is kimaradt.

Az izraeli kórházak az iráni támadás megindulása utáni pár órában átálltak a sürgősségi ellátásra: azonnal hazaküldték a nem kritikus állapotú betegeket, a legtöbb fekvőbetegosztályt a föld alá vitték, a járóbetegeket online látják el. A sürgősségi osztály folyamatos készültségben van: ha nagyszámú sebesültet hoznak be, azonnal külön pszichiátriai részleget nyitnak.

Egyelőre azonban a sürgősségin csend van: a fenyegetettség olyan szintű, hogy csak az igazán súlyos esetek indulnak el kórházba, hisz útközben nem egyszerű óvóhelyet találni.

„Főleg azok jönnek, akiket a mentő közvetlenül a bombatámadások helyszínéről szállít be. Akinek szétlőtték a lakását, felrobbantották a kocsiját, azon van, hogy megteremtse az alapvető életfeltételeit, nem jön be a sürgősségire pszichológiai segítségért. Akinek akut stresszreakciója van, például nem alszik, szorong, az inkább nem hagyja el az otthonát. Egyelőre a segélyvonalak izzanak, és teleterápiával próbáljuk támogatni a betegeket. De ahogy vége lesz a támadásoknak, nem lehet majd megállítani a kórházban a betegáradatot.”

Habár a pszichiátria világos diagnosztikai kritériumok és terápiás irányvonalak alapján működik, Weisz doktornő szerint október 7. óta ezeket minden egyes esetben újra kell értékelni.

Ebben a helyzetben nem normális nem félni

„A helyzet, amiben élünk, sajnos nem normális, emiatt pedig újra kell definiálnunk a »normális« viselkedést és érzelmi reakciót. Ha például nem merünk kimenni az utcára, ha nehezebben koncentrálunk a munkákra, ha kiugrunk az ágyból, mert egy mentő (és nem a bombát jelző sziréna) szólal meg az ablakunk alatt, az alapból nem egy normális reakció, de mivel a populáció nagy részét érinti, ma már a legtöbb klinikus nem érzi patológiásnak. Ha a betegem nem tud aludni a bombázások alatt és utána sem, nem mondhatom, hogy abnormális lenne az alvászavara. Ha retteg, hogy a gyógyszertől nem ébred fel a bombariadó alatt, vagy nem kér szorongásoldót, mert bizonyos szintű szorongás segíti, hogy effektíven reagáljon, máshogy kell segítenem.”

A segítségnyújtást újraírja, hogy mindennek mi, orvosok és terapeuták is a részesei vagyunk: én is összerezzenek még Magyarországon is, ha szirénát hallok. Nem tudom tisztán azt mondani a betegemnek: nézzünk rá közösen a te traumádra, mert a trauma mindannyiunké, az enyém is. Az én lakásom is felrobbanhat, az én szeretteimnek is baja eshet. Én is ugyanúgy gyászolom a halottakat, én is féltek sokakat. Ez megváltoztatja a terápia nyelvét, a kereteit.

A doktornő szerint a jelen helyzetben nem normális nem félni, de két bombariadó között az élet zajlik tovább. „A vészhelyzet mindennapjait éljük. Október 7. óta én is egyfajta disszociált állapotban vagyok: nem engedhetem meg, hogy bizonyos érzésekbe teljesen beleengedjem magam, mert akkor nem tudnám a munkám végezni.”

A doktornő jelenleg is dolgozik a kibucok túlélőivel, a 2023-as Hamász-támadás után pedig intenzíven segítette a terrortámadás közvetlen érintettjeit, családtagjaikat es a kitelepítetteket.

Akkor is találsz magadban erőt, amikor már nincs

A mostani helyzetre Weisz Judit nem használná a poszttraumás stressz-szindróma kifejezést, ami olyasmi, mint amikor az illető benne ragad egy nagyon rossz emlékben, és azt állandóan újraéli, miközben próbál is menekülni a trauma emlékétől. A jelen szituáció inkább intratraumás stressz-szindróma, mert a trauma október 7. óta folyamatosan tart.

„PTSD esetén a kezelés alapvető eleme, hogy visszaállítsam a beteg biztonságérzetét, de ez jelenleg lehetetlen, mert objektíven soha senki sincs biztonságban. A folyamatos fenyegetettség mellett a média is állandóan traumatizál, mindenhonnan ömlik a veszteség, a halál és a gyász. Reggel arra ébredsz, hogy bemondják, hány katona halt meg, meginterjúvolják a szüleit, volt tanárát, szerelmét, testvérét. A televízióban csak felrobbant épületeket látni. Ez mindenkinek megterhelő.”

És hogyan küzdenek meg az emberek mindezzel? Óriási a szolidaritás a társadalomban, az emberek, ahol csak lehet, segítik egymást.

Október 7. után azt gondoltam, egy hónap, és kipurcanunk, de az emberi tűrőképesség sokkal erősebb. Szakemberként az lep meg, hogy akkor is találsz magadban erőt, amikor azt hiszed, már nincs több.

Maga a pszichiáternő igyekszik minél többet úszni a tengerben, bár a napokban van benne egy kis szorongás, hogy mi van, ha épp akkor hívják be a kórházba egy bombatámadás után, és elkésik. „De kijövök a vízből, és tudom folytatni a munkát.”