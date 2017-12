A leghosszabb ideje tartó amerikai katonai misszió egyben a legbékésebb is: az Egyesült Államok légiereje 1952 óta minden év karácsonya előtt megszórja ejtőernyős ajándékcsomagokkal Guam csendes-óceáni szigetét. Amerika óceániai külbirtoka fontos stratégiai támaszpontként a megszokott katonai műveleteknek is állandó terepe. Nem véletlen, hogy a sziget területének közel harmadát foglalják el a katonai bázisok; a Csendes-óceán feletti dominanciáért zajló mostani nagyhatalmi küzdelemben nem is fog csökkenni a jelentősége.

A hidegháború legkeményebb éveiben mégis kialakult Guamon egy hagyomány, amivel az amerikai katonaság a békésebb arcát mutathatja a helyieknek, és persze a világnak. Történt, hogy 1952 utolsó napjaiban egy B-29-es szokásos időjárásfigyelő útján lelkesen integető emberek fölött szállt el a Guam melletti Kapingamarangi nevű atollnál. Talán nem akartak semmit, talán a világháborúban beinduló cargo-kultusz érintette meg őket, és rituálisan szerettek volna égi javakat kikényszeríteni a gépmadaraktól, a karácsonyi hangulatban mindenesetre a katonák úgy döntöttek, tesznek ők is ezúttal egy kis jót: összeszedték a gépen lévő holmikat, bedobálták őket pár dobozba, és az ajándékcsomagokat ejtőernyővel ledobták.

Játékok jönnek!

– kiáltották lent, amikor látták, hogy a repülő hátuljából hullanak a csomagok – néhány a tengerbe esett (ezekért gyorsan beúsztak), néhány a földre. Bármi is volt bennük, nem mehetett rossz helyre: az atollon ekkor villany sem volt bevehetve, rendszeresek voltak a tájfunok, miközben a legnagyobb magasság 89 centivel haladta meg a tengerszintet a polinézek lakta szigeten.

Guamon azóta ebből minden évi karácsonyi hagyomány lett: a dobozokba, részben helyi adományozók és jótékonysági akciók révén a legkülönbözőbb holmik kerülnek a halászhálótól az építési anyagokon át a tejporig, játékokig és iskolaszerekig, de olyan is volt már, hogy így dobtak le oltóanyagot.

Bár biztosan nem ez a leghatékonyabb módja az adományozásnak (kétségtelen ellenben a dolog propagandaértéke és mediatizálhatósága), mára ezzel ez a világ leghosszabb ideje tartó humanitárius akciója. És egyben az amerikai katonaság legrégebb ótaz ajló katonai missziója a glóbuszon: az „Operation Christmas Drop” ugyanis egyben kiképzési gyakorlat is: a katonák Guamon tanulják a légi segélyküldemények célba juttatását, hogy aztán zűrösebb helyeken élesben is gyakorolhassák.