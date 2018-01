A 2009-ben meghalt Michael Jackson nem csak remek előadó, hanem kiváló üzletember is volt. Azzal például, hogy bevásárolta magát (részben) a Beatles zenei katalógusába. A Marvel képregény-kiadót viszont nem azzal az üzleti tervvel szerette volna megmenteni, hogy a csőd közelében járó céget felfuttassa, és dollármilliókat kaszáljon az üzlettel, hanem azért,

hogy mint tulajdonos saját magára oszthassa a Pókember szerepét.

Michael Jackson ugyanis óriási Pókember-rajongó volt. Az 1990-es évek közepén, amikor a Batman-filmek első szériája bekerült a mozikba, a Marvel viszont még csak rosszabbnál rosszabb filmet csinált (mennyit fordult azóta a világ...), James Cameron rendezésével össze akartak hozni egy Pókember-filmet, a címszerepre pedig maga Michael Jackson jelentkezett be.

Tudta viszont, hogy sok esélye nincs arra, hogy megkapja a szerepet, de arra gondolt, hogy ha megveszi az épp csőd közelében álló Marvel Comicsot, majd biztos az ő döntésén múlik, hogy ki legyen a Pókember. Arra nem gondolt, hogy erről nem a képregénykiadó, hanem a filmet készítő stúdió, illetve esetleg a rendező dönt.

"Michael és én többször is találkozunk... Nagyon akart egy Pókember-filmet. Az nem derült ki számomra, hogy csak producer, vagy netán főszereplő akart-e lenni, de azt hitte, hogy én meg tudom neki szerezni a jogokat, ám el kellett keserítenem. A jogok nem nálam, hanem a Marvelnél voltak" – emlékezett vissza a Marvel képregényeit megálmodó Stan Lee évekkel később.

Fotó: Bakró-Nagy Ferenc / Index

Úgyhogy Jackson kapott egy újabb célpontot, és miután megígértette Leevel, hogy segít neki vezetni a Marvelt, ajánlatot tett a cégre, pontosabban a Marvelt tulajdonló Toy Bizre. Azt viszont a Leevel elég rossz viszonyban levő Ike Perlmutter vezette, aki nem engedhette, hogy Jacksont pénztárcaként felhasználva Lee legyen az új góré, így a Marvel vételárát jelentősen túlárazva 1 milliárd dollárban határozta meg, erre pedig Jacksonnak ki kellett hátrálnia a dologból.

A Toy Biz egyébként bő egy évtizeddel később 4 milliárd dollárért adta el a Marvelt a Disney-nek – ők is jól jártak, és valószínűleg mi is, hogy nem lett Michael Jacksonból se Pókember, se Xavier professzor az X-Menből, merthogy a pletykák szerint azt a szerepet is nagyon szerette volna eljátszani.

via MoviePilot