Ráadásul, egy-két kivétellel az összes hotel és a hozzájuk tartozó plázák és kaszinók két tulajdonosi csoport, a Ceasars Entertainment és az MGM kezében összpontosulnak. Las Vegasban vagyunk, a világ legnagyobb szórakoztatóelektronikai kiállításán (CES2018), ahol nagyon könnyű a legnagyobb és hatalmas jelzőkkel dobálózni. A város, aminek adótechnikai megfontolásból a valódi neve egyébként nem is Las Vegas, hanem Paradise – a Las Vegas név onnan jött, hogy a helyi Petőfi utca a Las Vegas Strip, és ez az, amit biztosan ismernek a filmekből: neonfények, kaszinók és szállodák érnek egymásba rajta, kilométereken át.

Mivel a taxi annyiba kerül itt, amennyit csak egy jóérzésű NER-lovag lenne hajlandó kifizetni egy fuvarért, Hancu kollégával minden nap le is sétáltuk az utca teljes hosszát (kétszer), így volt időnk azon gondolkodni, mennyire hatalmas épületekkel vagyunk körülvéve.

Amikor azt mondjuk egy Las Vegas-i szállodára, hogy hatalmas, valójában értelmetlenül üres jelzőkkel dobálózunk. Nagy a Parlament is vagy a Városliget, de amikor egy-egy szálloda kaszinója önmagában nagyobb, mint a Parlament, akkor a szó egészen új értelmet nyer. Magyarország teljes szállodai kapacitása 56 ezer szoba (így akartunk mi olimpiát rendezni?), Vegasban itt csak a főutca központi részén százezer szoba van. Teljesen más léptékben kell a következő képekre nézni, mint amit a fotók mutatnak. Földön járó halandóként képtelenség olyan nézőpontot találni, ahonnan ezeknek az épületeknek a valódi méretei jól látszódnak.

De nézzük akkor a listát:

The Venetian

Egy velencei tematikájú szálloda 7117 szobával, ami 2015-ig hét éven át a világ legnagyobb hotele volt, ma csak második a listán. Gondoljanak bele, ha minden szobában csak 2-4-en laknak, a személyzettel és a kaszinókkal együtt egy kisvárosnyi embert képes elnyelni. Egy hatalmas pláza is tartozik hozzá, ahol gondolákon lehet csónakázni a boltok között.

MGM Grand Resort

A Vegas szállodáinak többségét birtokló MGM-csoport zászlóshajója 6852 szóbával, harminc emeleten. A hotel konferenciatermeiből 25 perc sétálással jutottunk ki az utcára, és az csak az épület egyik mellékszárnya. A kaszinóban gyönyörű art deco enteriőr fogadja a játékosokat.

CityCenter

Öt hatalmas toronyból álló szállodakomplexum, ami összesen 200 emeleten kínál szobákat. 6790-et. Egészen visszafogottak a környező épületekhez képest. Sötétített üvegfalak, hasáb alakú felhőkarcolók, semmi extra.

Wynn Las Vegas

Csak a hetedik helyen áll a toplistán, de most kezdtek új szárnyakat építeni a hotelhez, ahol golfpálya, műtavak, meg hasonló, hasznos terek lesznek. Ez volt az első hotel a világon, ahol az ablakmosók munkáját már elvették a robotok.

Mandalay Bay + Delano

4426 szoba két, nagy, aranysárgán világító fidget-spinner-alakú toronyban. Szinte kevésnek is tűnik Las Vegas-i mércével nézve. A Mandalay Bay-ben történt tavaly az a mészárlás, ahol egy 64 éves fegyveres férfi a szálloda ablakából tüzet nyitott az épület melletti fesztiválra, 58 ember halálát okozva. A szállodába a támadás óta visszatért az élet, de amikor negyed órát várakoztunk a merénylet konkrét helyszínén, egy buszban, és felfelé nézve pont a merénylő ablaka állt velünk szemben, körülöttünk mindenkinek eszébe jutott a támadásról beszélni pár szót.

Luxor

Ha repülővel érkezik Vegasba, a Luxor lesz az első épület, ami igazán szemet szúr. Egy hatalmas fekete piramis a reptér mellett, világító fénycsóvával a tetején. Tartozik hozzá saját szfinx, obeliszkek és néhány melléképület is. Föld alatti kaszinólabirintus köti össze a szomszédos Mandalay Bay hotelekkel és az Excaliburral. Legalább fél órát sétálhat odalenn nyerőgépek és luxusüzletek között, anélkül, hogy látná a napfényt.

Excalibur

Las Vegas talán legnevetségesebb szállodája, ahol mi is megszálltunk a CES idejére. Képzeljenek el egy középkori várat, színes tornyokkal, ami úgy néz ki, mintha műanyagból lenne az egész. Kívül-belül igazi lovagi hangulat, faragott kőszobrokkal, meg minden. 4000 szobája van, ami elég volt ahhoz, hogy a kilencvenes évek elején a világ legnagyobb szállodája legyen.

Caesars Palace + Bellagio

Az Excaliburnál is visszább teker az időben a Caesars szállodakomplexum, amit híres, ókori épületek mintájára építettek római stílusúra. Az MGM mellett a Caesars csoporté a legtöbb vegasi szálloda, ez a monstrum pedig a legdíszesebb a tematikus hotelek között. A szálloda körüli parkrendszert teletömték ókori műemlékek kamumárvány replikáival, amiket a turisták úgy fotóznak és csodálnak, mintha igaziak lennének. Saját Colosseuma mellett egy irgalmatlan nagy pláza is tartozik hozzá, ahol például az Ocean's 11 vagy az Esőember néhány jelentét is forgatták.

A vele szomszédos Bellagio köré egy olasz tengerparti falucskát építettek fel, ahol tényleg majdnem minden olyan, mint az eredeti. Leszámítva a neonfényeket és a világító szökőkutat.

Top 20-ban két hotel, a Flamingo és a Circus Circus jutottak még fel, mindkettőben 3600 szoba van, semmivel sem kisebbek tehát, mint a többi, de az utcafrontról leginkább csak a csili-vili neonfényeiket látni.

A Top százban viszont van még húsz vegasi szálloda, amik szintén ebben az utcában találhatók.

Ott van például a New York New York, ami csak 53. a listán, és a számok alapján szinte kicsinek is mondható a maga 2000 szobájával. A köré épített monumentális díszletekkel viszont legalább akkora, mint bármelyik a Top 10-ben. Hullámvasút is cikázik az épületek között, ahonnan rálátni a közeli kamu Eiffel-toronyra. Ahonnan látszik két neonnal világító kalózhajó. Meg egy Trump-torony.