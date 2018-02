Bostontól alig egy órányira délre, Providence városban él Oscar, a macska, aki képes megjósolni az emberek halálát. A különleges képességű állat 2007 óta él a Steere House idősek otthona harmadik emeletén, ahol főleg Alzheimer-kórban és időskori demenciában szenvedő pácienseket gondoznak.

Fotó: steerehouse.org

Oscart kismacskaként fogadták be a gondozók, és hamar fény derült a jóstehetségére. Már 2007-ben arról számolt be David M. Dosa a New England Journal of Medicine tudományos lap hasábjain, hogy több mint 25 lakó halálát jelezte előre az állat. 2018-ig összesen száz hasonló esetet jegyeztek fel.

Fotó: steerehouse.org

Persze a macska nemcsak jósol, hanem megnyugvást is ad jelenlétével az ott lakóknak. A Steere House gondozottjait számos terápiás célú állat veszi körül, több macska, nyúl, kutya és papagáj, de csak Oscarnak van ilyen specialitása.

A jóslás úgy történik, hogy Oscar leheveredik a lakó mellé az ágyra. Az ember utolsó leheletéig ott marad, de amikor bekövetkezik a halál, egyszerűen felkel és továbbáll, mint aki jól végezte dolgát.

A beszámoló szerint az ápolók komolyan veszik Oscart. Ha meglátják, hogy leheveredett egy lakó mellé, azonnal értesítik az illető rokonait, ismerőseit, legyen idejük és lehetőségük elbúcsúzni, feladhassák az utolsó kenetet.

A harmadikon senki sem hal meg, amíg Oscar nem látogatta meg, és marad ott egy kis ideig

- írta David M. Dosa cikkében.

Nem tudni, honnan ered Oscar különleges képessége, egy elmélet szerint az elhalt sejtek által kibocsátott kémiai nyomokat érzékeli kifinomult szaglásával. Hogy miként lehetséges ez, azt éppen zajló kutatások is próbálják kideríteni, hogy emberi módszerekkel is pontosabban jósolhatóvá váljon a halál.