Hollywoodi filmekben kedvelt motívum, hogy zseniális tudósok úgy kamatoztatják a tudásukat, hogy matematikával győzik le a szerencsejátékokat és fosztják ki a kaszinót. Hasonló sztorik a valóságban is megtörténtek néhányszor, bár jellemzően inkább különféle lottóvariációkkal, mint kaszinókban. Egy olyan alkalom volt, amikor több ezer tudós szállt meg egy Las Vegas-i kaszinót, ami minden idők legrosszabb heti bevételét volt kénytelen elkönyvelni. Az Amerikai Fizikusok Szövetségének 1986-os kongresszusán a tudósok tényleg rájöttek, mi az a módszer, amivel a világ összes szerencsejátékát meg lehet hekkelni: az, hogy nem játszol.

Az American Physical Society éves rendes közgyűlése elég nagyszabású esemény: több ezer fizikus gyűlik össze az USA minden egyeteméről és kutatóintézetéből, hogy megbeszéljék a tudomány állását egymás között. 1986-ban San Diego adott volna otthont az eseménynek, de valami zavar támadt az Erőben a helyszínfoglalás körül, és az utolsó pillanatban kellett új helyet találni. Így került a képbe Las Vegas, ami nem csak a szerencsejáték fővárosa Amerikában, de a konferenciaturizmus első számú célpontja is: a gigantikus szálloda-kaszinó komplexumok óriási konferenciatermekkel és előadókkal is alaposan fel vannak szerelve. A '86-os nagy fizikusbuli helyszíne így végül az egyik leghíresebb vegasi kaszinó, az MGM Grand lett. Egy ilyen összejövetel általában hatalmas biznisz az adott szállodának, óriási a verseny a hasonlók rendezéséért, elvégre ez egy csomó fizető vendéggel jár, akik ugyan nem a hazárdjáték meg a buli kedvéért érkeznek, de azért csak belekóstolnak abba is, ha a komoly program véget ért. Az MGM Grand vezetése ebből kiindulva már előre dörzsölte a kezét, amikor négyezer fizikusnak foglalt náluk szobát az APS.

A vegasi kaszinók üzleti modellje arra épül, hogy nagyon olcsón adják a szállást, mondván, fogyasztásban, illetve a kaszinóban eljátszott pénzben úgyis meglesz a haszon, és végső soron úgyis minden bevétel egy helyre, a hotel-kaszinó tulajdonosához megy. A fizikusok viszont híresen racionális emberek, és pontosan tudják, hogy a kaszinóban hosszú távon mindig a ház nyer – így hát egyszerűen nem játszottak. Az MGM Grand kaszinószintje kongott az ürességtől a konferencia egész hetén át, a legenda szerint az egyik krupié úgy jellemezte a vendégeket, hogy

Fejenként egy tízdollárossal és egy inggel jöttek, és egyiket se váltották fel/le egész héten.

(Ez angolul jobban hangzik, mert a pénz felváltására, és az átöltözésre is a "change" kifejezést használják.)

A játékkedvnek nyilván az sem tett jót, hogy a konferencia résztvevői között sok volt az éppen a doktori disszertációján dolgozó egyetemista, azok pedig Amerikában sem arról híresek, hogy olyan sok eljátszani való pénzük lenne.

A kaszinó így végül a történelme legrosszabb heti bevételével zárta a konferenciát, és udvariasan közölték is a fizikusszövetséggel, hogy többé nem szeretnék ezt az eseményt vendégül látni. A többi nagy kaszinó, ahogy a hír elterjedt, csatlakozott ehhez, így végül az APS éves gyűlése ma már egész Las Vegasból ki van tiltva.

