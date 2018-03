Az egykori konzervatív brit vezető Margaret Thatcher életében Vaslady néven volt ismert az ellentmondást nem tűrő határozottsága miatt, 87 éves korában bekövetkezett halálát viszont arra akarták kihasználni a politikai ellenfelei, hogy az emberek inkább vasorrú bábaként emlékezzenek rá. Ennek a politikai trollkodásnak tényleg ára volt, hiszen csak tényleges vásárlásokkal lehetett elérni, hogy A boszorkány halott (Ding dong! The witch is dead) című betétdal az Óz, a csodák csodája filmváltozatából dobogós helyre kerüljön a zenei toplistákon.

Az emberi méltóságot semmibe vevő politikai kampány eredeti célja az volt, hogy az első helyre röpítsék a boszorkányos dalt, ám erről jócskán lemaradtak. A boszorkány halott című dalból összesen 52 605 darabot adtak el a BBC szerint. Duke Dumond és A*M*E akkor első helyen álló slágere, a Need U ennél 5700-zal több embert érdekelt.

Ha már így alakult, a zenés megemlékezésbe Thatcher támogatói is beszálltak, még kevesebb sikerrel. A Notsensibles nevű punkegyüttes 1979-es száma, az I'm in Love With Margaret Thatcher csupán a 35. helyre tudott felkapaszkodni, szerény 8 768 eladással.

Bár a Radio 1 vasárnapi zenei műsorában az utóbbi dalt minden magyarázat nélkül leadták, az Óz slágerét kihagyták, és egy riportert kapcsoltak helyette, aki elmagyarázta, hogyan került oda ez a régi dal.

Egy rekordot így is felállítottak Thatcher ellenfelei. A boszorkány halott című dalnak egy 51 másodperces változata hódította meg a toplistát, és akkor először került be a top 10-be egy percnél rövidebb mű.