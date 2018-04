Hiába volt a dupla falú garázs és a rejtekhely a pihenőpadban, találtak a 49 éves férfinél távcsöves légpuskát és némi kábítószert is.

Mindenki látott már hangtompítót, ha máshol nem, hát a filmekben. James Bond felcsavarja a kis fémhengert, puttyanásszerű hang hallatszik – mint amikor egy légpuska lövedéke átszeli a levegőt –, és a nemzetközi terrorista máris véres mellkassal hanyatlik a földre. Szó bennszakad, hang fennakad – a hangtompító a csendes gyilkolás eszköze.

Igen, a filmekben csakugyan az. A valóságban kicsit bonyolultabb a helyzet. Nézzük csak, hogy képzelik el a filmes hangmérnökök a hangtompítós shotgun lövészaját:

Aztán vessük ezt össze egy valódi hangtompítós shotgun légkalapácsszerű csattogásával:

Aki járt már lövészeten, tudja, hogy milyen fontos a hallásunk védelme. Csak a leghülyébbek ragaszkodnak hozzá, hogy fülvédő nélkül gyakoroljanak a lőtéren, de fél óra múlva ők is üvöltve fognak a fülükre mutogatni, és úgy beszélnek mindenkihez, mintha a többiek lennének süketek. Fölösleges a keménykedés: nem az a menő csávó, akinek később szakad be a dobhártyája. Kevesen veszik tudomásul, hogy a hallásunk érzékeny, így fontos óvintézkedéseket tenni. Hogy titokban akarunk nemzetközi terroristákat ölni, vagy csak nem szeretnénk idő előtt megsüketülni, az mindegy: a fontos az, hogy vigyázzunk a halláskárosodással.

A hangtompító nélküli lőfegyverek hangereje a 140 decibelt is meghaladhatja. (Az összehasonlítás kedvéért: egy beszélgetés hangereje 60 decibel; egy rockkoncerté 120 decibel; a felszálló repülőgépé 137 decibel.) Már ez is hangos, pedig ez az érték csak a kisebb vadászpuskákra vontakozik. Vastagabb csövű puskával, esetleg pisztollyal lőve a hangnyomás 175 decibel is lehet. Mármint szabad ég alatt; épületben lövöldözve a visszaverődő hang ereje még nagyobbra nőhet.

A 85 decibelnél nagyobb hangerő már tartós halláskárosodást okozhat, ha nem viselünk fülvédőt, és túl sokáig kell eltűrnünk. Most képzeljék el, mi lehet egy háborúban, vagy egy épületbelsőben zajló lövöldözésnél! Nem csoda, hogy a világháborús harckocsizók közül szinte mindenki félig süketen fejezte be a karrierjét. Éppen ezért, a tartós halláskárosodás ellen találták ki a hangtompítót, mert ezek visszafogják a fegyver csövében képződő nyomáshullámokat, amik a lövéskor fellépő gázkiáramlásból képződik.

A hangtompítók nem csöndesek – csak a fülre nehezedő terhelést csökkentik.

Nehéz megmondani, hogy egy-egy hangtompító mennyire csökkentheti a lövészajt; az értékek 14 és 43 decibel között mozognak. Nagy a szórás, mert a hangerő a cső hosszától, a hangtompító típusától és a használt lövedéktől is függ. Az biztos, hogy ha hangtompítót és megfelelő fülvédőt használunk, csökkenthető a halláskárosodás kockázatát, illetve a katonáknak és vadászoknak nagy segítség lehet a torkolattűz leárnyékolása, mert a célpont ennek híján nem látja, hogy honnan érkezett a lövés, és ez taktikai előnyt jelenthet.

